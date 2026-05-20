Polskie firmy płacą bankom wyższe marże za kredyt niż średnia w UE [porównanie]. Dlaczego?

Polskie firmy płacą bankom wyższe marże za kredyt niż średnia w UE [porównanie]. Dlaczego?

20 maja 2026, 16:47
oprac. Paweł Huczko
Polskie firmy płacą bankom wyższe marże kredytowe niż średnia w UE [porównanie]
W najnowszej edycji cyklicznej publikacji Baker Tilly TPA Index autorzy raportu przedstawiają nie tylko aktualny obraz koniunktury w Polsce, sytuację na rynku transakcji oraz ocenę warszawskiej giełdy. W specjalnym dodatku analizują temat marż kredytowych dla przedsiębiorstw w Polsce na tle Unii Europejskiej.

Stabilny Baker Tilly TPA Index – niewielkie wahania w ostatnich latach

Raport przedstawiający analizy, na podstawie których określamy wskaźnik Baker Tilly TPA Index, ukazuje się regularnie od ponad 5 lat, co pozwala nam porównywać odczyty i obserwować zmiany wskaźnika w czasie. Wnioski z najnowszej edycji raportu wskazują na stabilne utrzymywanie się dobrej koniunktury z jedynie niewielkimi wahaniami w ostatnich dwóch latach. Najnowsze dane potwierdzają stabilizację: od listopada 2023 r. wskaźnik Baker Tilly TPA Index utrzymuje się w przedziale 0,60–0,65, a bieżący odczyt za 4Q 2025 wynosi 0,65.

Polskie firmy płacą więcej za finansowanie? Dane o marżach kredytowych dla przedsiębiorców

W ostatnich latach marże kredytowe w Polsce i w pozostałych krajach Unii Europejskiej podlegały wahaniom, odzwierciedlając zróżnicowaną sytuację gospodarczą, działania w zakresie polityki monetarnej oraz zmieniające się podejście banków do oceny ryzyka kredytowego. Zmiany te wpływały bezpośrednio na warunki finansowania działalności przedsiębiorstw, a marże kredytowe w Polsce kształtowały się na poziomie wyraźnie różniącym się od wartości obserwowanych w innych krajach UE, w szczególności w porównaniu do rozwiniętych państw Europy Zachodniej.

Analizy w dodatku do Baker Tilly TPA Index pokazują, że w dłuższym horyzoncie koszt finansowania długiem dla firm w Polsce bywa wyższy niż w wielu krajach UE. W okresie 2018 – listopad 2025:
• średni poziom marży kredytowej w Polsce wyniósł 2,12%,
• średnia dla UE wyniosła 1,92%.

Oznacza to, że w ujęciu wieloletnim marże kredytowe w Polsce były przeciętnie wyższe o 0,20 p.p., co przekłada się na wyższy koszt zadłużenia dla polskich przedsiębiorstw i może odzwierciedlać wyższe ryzyko kredytowe w polskim sektorze bankowym i/lub niższą konkurencję w sektorze w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej.

W ujęciu punktowym, na listopad 2025 r. Polska znalazła się wśród krajów z relatywnie wyższymi marżami:
• Polska: 1,85% (7. miejsce w UE),
• średnia UE: 1,62%,

Wyraźnie niższe marże widzimy w dużych gospodarkach Europy Zachodniej, m.in.: Dania 0,97%, Niemcy 1,09%, Holandia 1,10%.

„Dla wielu firm różnica rzędu kilku dziesiątych punktu procentowego w marży kredytowej nie jest detalem – przy większych kwotach i dłuższym okresie finansowania może realnie zmieniać ekonomikę projektu inwestycyjnego” – mówi Tomasz Manowiec, Associate Partner, Baker Tilly TPA.

Porównanie marż kredytowych dla przedsiębiorców w państwach Unii Europejskiej

Zgodnie ze stanem na listopad 2025 r., Polska zajmowała siódme miejsce pośród państw Unii Europejskiej pod względem wysokości marży kredytowej, z wynikiem 1,85%. Należy jednak zwrócić uwagę, że wyższe marże obserwowane były jedynie w małych państwach nadbałtyckich (Litwa, Estonia i Łotwa), a także w stosunkowo małych gospodarkach Słowacji i Grecji. Wyraźnie niższe poziomy marż obserwowane były w dużych i wysoko rozwiniętych krajach Europy Zachodniej, takich jak Dania (0,97%), Niemcy (1,09%), Holandia (1,10%). Średnia dla całej UE wyniosła 1,62%.

Wzrost PKB, inflacja i podejście RPP do stóp procentowych: komentarz eksperta z mBank

W najnowszej edycji Baker Tilly TPA Index dr Marcin Mazurek, główny ekonomista mBank odnosi się m.in. do procesu dezinflacji, kontekstu popytowego oraz scenariuszy dalszego luzowania polityki pieniężnej. Wskazuje również na znaczenie inwestycji i finansowania przedsiębiorstw dla aktywności gospodarczej.

„Oficjalnie RPP pozostaje w trybie wyczekiwania, deklarując czujność wobec napływających danych, jednak rzeczywistość zaczyna weryfikować te deklaracje. Oficjalne projekcje inflacyjne wydają się przestrzeliwać realne odczyty już od pierwszego kwartału – zakładane średnioroczne 2,9% na początku 2026 r. brzmi dziś jak scenariusz wybitnie nieprawdopodobny. Logika podpowiada więc, że przy tak szybkim wygasaniu presji cenowej, powrót do obniżek stóp procentowych nastąpi już w marcu.” – podkreśla dr Marcin Mazurek.

Źródło: Baker Tilly TPA Index - styczeń 2026 r.

Baker Tilly TPA Index to kwartalna publikacja łącząca syntetyczną ocenę koniunktury w Polsce z analizą aktywności transakcyjnej (M&A) oraz rynków kapitałowych. W każdej edycji raport uzupełniany jest o wybrane tematy specjalne z obszaru finansów przedsiębiorstw.

