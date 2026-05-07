Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok, który powinni przeczytać wszyscy mali podatnicy korzystający z preferencyjnej stawki CIT. Sprawa dotyczy pozornie prostego pytania: co się dzieje, gdy firma przekroczy roczny limit przychodów uprawniający do stosowania 9 procent podatku dochodowego? Czy można wówczas podzielić dochód i zastosować dwie stawki? NSA odpowiedział jednoznacznie – i niekoniecznie po myśli przedsiębiorców.

Najważniejsza informacja po wyroku NSA: przekraczasz pułap przychodu, wpadasz w stawkę 19% - bez proporcjonalnego opodatkowania

Wyrok NSA z 9 kwietnia 2026 r. ( sygn. II FSK 991/23) jest jednoznaczny i nie pozostawia pola do kreatywnej interpretacji: preferencyjna stawka 9% CIT obowiązuje albo przez cały rok, albo wcale. Przekroczenie limitu przychodów – nawet minimalne – oznacza konieczność zapłaty podatku od całego rocznego dochodu według stawki podstawowej 19%. Żadne proporcjonalne dzielenie dochodu na części opodatkowane różnymi stawkami nie jest możliwe. To twarda lekcja, którą warto wziąć sobie do serca w bieżącym roku, bo przyjdzie moment jego rozliczenia ze skarbówką.

Historia tej sprawy zaczyna się od decyzji, którą podejmuje pewnie niejeden księgowy stojący przed podobnym dylematem. Spółka przekroczyła w trakcie roku podatkowego limit przychodów wynoszący równowartość 2 mln euro – próg, którego nieprzekroczenie jest jednym z warunków stosowania preferencyjnej, 9-procentowej stawki podatku dochodowego od osób prawnych.

Zamiast jednak bez dyskusji przyjąć, że przepadło całe prawo do preferencji, firma przyjęła inne podejście. Złożyła korektę zeznania CIT-8 i wystąpiła o stwierdzenie nadpłaty. Jej argumentacja była logiczna i – trzeba przyznać – nie pozbawiona pewnej intuicyjnej atrakcyjności: skoro limit wynosi 2 mln euro, to dochód do wysokości odpowiadającej temu limitowi powinien być opodatkowany stawką 9%, a dopiero nadwyżka – stawką podstawową, czyli 19%. Spółka chciała jednocześnie stosować obie stawki w jednym roku podatkowym, proporcjonalnie do osiągniętych przychodów.

Fiskus powiedział twarde „NIE". I był konsekwentny po odwołaniu

Organy podatkowe nie podzieliły tego stanowiska. W ich ocenie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (u.p.d.o.p.) po prostu nie przewidują mechanizmu dzielenia dochodu i stosowania do jego różnych części odmiennych stawek podatkowych. Zdaniem fiskusa konstrukcja prawna jest klarowna: albo spełniasz warunki przez cały rok podatkowy i korzystasz z 9% CIT, albo ich nie spełniasz – i całość dochodu podlega opodatkowaniu według stawki 19%.

Ważne Zgodnie z taką interpretacją przekroczenie limitu przychodów, choćby o złotówkę i choćby w ostatnim miesiącu roku, skutkuje – w ocenie organów – utratą prawa do preferencji w odniesieniu do całego dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym. Żadnych wyjątków, żadnego proporcjonalnego podziału.

WSA w Gliwicach przyznał rację organom - kiedy utrata prawa do 9% CIT?

Sprawa trafiła przed Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Sąd I instancji stanął po stronie organów podatkowych. W uzasadnieniu wskazał, że warunkiem koniecznym do stosowania 9-proc. stawki CIT jest nieprzekroczenie limitu przychodów przez cały rok podatkowy. To warunek o charakterze całorocznym – nie miesięcznym, nie kwartalnym, lecz odnoszący się do całego roku jako jednej zamkniętej całości.

Sąd podkreślił, że nawet minimalne przekroczenie progu powoduje utratę prawa do preferencji w odniesieniu do całości dochodu. Argumentacja spółki o „podziale dochodu" nie znalazła oparcia w obowiązujących przepisach.

NSA przypieczętował niekorzystną dla firm wykładnię - tylko wtedy masz prawo do 9% CIT, sedno w limicie przychodów w skali roku (II FSK 991/23)

Spółka nie złożyła broni i zaskarżyła wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten jednak, wyrokiem z 9 kwietnia 2026 r. (sygn. II FSK 991/23), w pełni potwierdził stanowisko WSA i organów podatkowych.

NSA w uzasadnieniu zaakcentował kilka istotnych kwestii. Po pierwsze – preferencyjna stawka CIT ma charakter wyjątku od ogólnej reguły opodatkowania. Jako wyjątek, może być stosowana wyłącznie wtedy, gdy spełnione są wszystkie ustawowe warunki, i to przez cały rok podatkowy. Po drugie – w u.p.d.o.p. brak jest jakiejkolwiek podstawy prawnej, która pozwalałaby na jednoczesne stosowanie dwóch różnych stawek podatkowych w jednym roku podatkowym. Konstrukcja taka po prostu nie istnieje w polskim prawie podatkowym.

NSA odniósł się również do argumentów konstytucyjnych podniesionych w skardze kasacyjnej. Uznał, że zastosowana przez organy i sąd I instancji wykładnia przepisów nie narusza żadnych zasad stanowienia ani wykładni prawa wynikających z Konstytucji RP. Wyrok jest prawomocny.

Co to oznacza dla firm w praktyce?

Konsekwencje tego wyroku są bardzo konkretne i powinny skłonić do refleksji każdą firmę, która korzysta z 9-proc. stawki CIT lub planuje z niej korzystać. Przede wszystkim: próg 2 mln euro przychodów należy traktować jako nieprzekraczalną granicę – i to w skali całego roku podatkowego. Nie ma znaczenia, w którym miesiącu roku do przekroczenia doszło ani o ile limit został przekroczony. Skutek jest zawsze taki sam: obowiązek opodatkowania całego dochodu z danego roku stawką 19%.

Przykład Omówmy to na przykładzie. Firma miała do listopada 2025 r. równowartość 1 950 000,00 EUR przychodu. Miała też 1 500 000,00 EUR po stronie kosztów. Ale w ostatniej chwili w grudniu złapała szybki kontrakt, który przyniósł kolejne 100 000,00 EUR przychodu, a koszty wzrosły o 75 000,00 EUR. W podatku CIT (przy spełnieniu wszystkich warunków do preferencyjnej stawki) oznaczało to: a) gdyby spółka nie wzięła tego kontraktu, to jej przychód za ubiegły rok wyniósłby 1 950 000,00 EUR, a dochód (przy kosztach 1 500 000,00 EUR) wynosił 450 000,00 EUR. To oznacza stawkę 9% podatku CIT na poziomie 40 500,00 EUR. b) ale skoro spółka wzięła ten kontrakt, to jej przychód za ubiegły rok wskoczył na poziom 2 050 000,00 EUR, tym samym przekraczając limit 2 mln EUR uprawniający do preferencyjnej stawki. Uwzględniając łączne koszty działalności na poziomie 1 575 000,00 EUR, spółka osiągnęła dochód 475 000,00 EUR, ale wpadła w stawkę podatku 19%. To oznacza, że podatek wyniósł 90 250,00 EUR. Spółka zatem zarobiła netto o 25 tys. eur więcej po stronie dochodowej, ale przez to musiała zapłacić podatek wyższy aż o 49 750 EUR! Zdecydowanie więc nie warto było zawierać ostatniego kontraktu.

Oznacza to w praktyce konieczność bieżącego i bardzo uważnego monitorowania poziomu przychodów przez cały rok. Dla firm, których przychody oscylują w pobliżu progu 2 mln euro, jest to szczególnie istotne. Warto też pamiętać, że próg ten dotyczy przychodów, nie dochodu – liczy się więc wartość sprzedaży, a nie zysk.

Wyrok zamyka również drogę do ewentualnych korekt i wniosków o stwierdzenie nadpłaty opartych na analogicznej argumentacji, jak ta przyjęta przez spółkę w omawianej sprawie. NSA wyraźnie dał do zrozumienia, że taka interpretacja przepisów nie ma podstaw prawnych.

Źródło: NSA (wyrok NSA z 9 kwietnia 2026 r., sygn. II FSK 991/23)