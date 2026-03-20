KSeF ujawnił bałagan w księgowości wielu firm. Przedsiębiorcy właśnie odkrywają, jak naprawdę działają ich procesy finansowe

Wokół KSeF najwięcej mówi się dziś o technologii: integracjach, systemach i sposobach wystawiania faktur. Tyle że to nie technologia okazuje się największym wyzwaniem. Dla wielu firm KSeF staje się momentem prawdy - pokazuje, czy ich finanse są naprawdę poukładane, czy dotąd działały siłą rozpędu.

KSeF obnaża ograniczenia tradycyjnej księgowości

Przez lata w wielu firmach dokument finansowy miał przede wszystkim formę pliku PDF lub kartki papieru. Faktury trafiały do firm drogą mailową, były ręcznie wprowadzane do systemów księgowych, a dane finansowe często pojawiały się w raportach dopiero po zamknięciu miesiąca.



KSeF wprowadza zupełnie inną logikę. Faktura przestaje być tylko dokumentem, a staje się ustrukturyzowanym zestawem danych przesyłanych pomiędzy systemami.



To oznacza, że procesy finansowe muszą zostać uporządkowane, zautomatyzowane i zintegrowane z systemami sprzedażowymi oraz operacyjnymi firmy. W wielu organizacjach dopiero wdrożenie KSeF ujawnia, jak bardzo rozproszone i manualne są obecne procedury.

Moment prawdy dla firmowych procesów

Najbardziej przestarzałe procesy finansowe wciąż opierają się na ręcznym obiegu dokumentów: faktury przesyłane są w PDF, dane przepisywane do systemów księgowych, a obieg akceptacji odbywa się mailowo lub w arkuszach kalkulacyjnych.



W świecie ustrukturyzowanych danych takie podejście przestaje mieć sens.



Wdrożenie KSeF pokazuje, że w wielu firmach problemem nie jest nowy państwowy system, ale sposób organizacji finansów. W praktyce fakturowanie dotyka nie tylko księgowości, lecz także działów sprzedaży, administracji, IT czy zarządzania danymi w całej organizacji. Dlatego KSeF coraz częściej staje się projektem międzydziałowym, który wymaga zaangażowania wielu obszarów firmy.



Bardzo szybko stało się jasne, że KSeF nie będzie wyłącznie wdrożeniem technologicznym. To zmiana, która bezlitośnie pokazuje, czy firma ma uporządkowane procesy, czy tylko przyzwyczaiła się do działania w chaosie i improwizacji. Już na wczesnym etapie przygotowań opracowaliśmy nie tylko scenariusze wdrożeniowe i standardy pracy, ale też podejście, które pozwala spojrzeć na KSeF szerzej - jako impuls do uporządkowania finansów i organizacji pracy. Dzięki temu dziś wspieramy firmy kompleksowo: od analizy procesów, przez technologię, po poukładanie procedur i odpowiedzialności - Małgorzata Mazur Partner Zarządzający, Współzałożyciel z Value Finance.

Dane finansowe w czasie rzeczywistym

Jedną z największych zmian, jakie przynosi cyfryzacja finansów, jest dostęp do danych niemal w czasie rzeczywistym. Automatyzacja procesów księgowych sprawia, że informacje o przychodach, kosztach czy rentowności projektów mogą być analizowane na bieżąco. To fundamentalnie zmienia rolę księgowości.



Zamiast funkcji czysto sprawozdawczej, która podsumowuje przeszłość, finanse zaczynają pełnić rolę źródła danych dla zarządu. Coraz większe znaczenie ma analiza rentowności klientów, kontrola przepływów pieniężnych czy bieżące wsparcie decyzyjne.



W efekcie księgowość przestaje być działem „liczenia po fakcie”, a staje się elementem systemu zarządzania przedsiębiorstwem.



Księgowość zbyt często wciąż działa w firmach jak archiwum, a nie narzędzie do podejmowania decyzji. A przecież realną wartość ma dopiero wtedy, gdy dane są uporządkowane, aktualne, dostępne na bieżąco i właściwie interpretowane – ocenia Małgorzata Mazur.

Największym ryzykiem nie jest system

Największym ryzykiem dla firm nie jest dziś sam KSeF, ale złudzenie, że wystarczy „jakieś narzędzie” do wysyłania faktur. To myślenie może okazać się kosztowne, bo w rzeczywistości KSeF nie jest zwykłym wdrożeniem IT, lecz zmianą, która wymusza uporządkowanie procesów, integrację systemów i jasny podział odpowiedzialności. Kto potraktuje go wyłącznie technicznie, ten wykorzysta tylko ułamek jego potencjału - i prawdopodobnie szybko zderzy się z problemami, które wcześniej dało się jeszcze ukryć.

Cyfryzacja finansów jako przewaga konkurencyjna

Najwięcej zyskają nie te firmy, które „wdrożą KSeF”, ale te, które przy okazji wreszcie poukładają finanse. Prawdziwa korzyść nie polega bowiem na wysłaniu faktury do systemu, tylko na tym, że dane zaczynają krążyć szybciej, błędów jest mniej, a zarząd nie podejmuje decyzji po omacku. W praktyce to oznacza większą przewidywalność, lepszą kontrolę nad marżą i sprawniejsze prowadzenie firmy.

Nowa rola działów finansowych

Zmiana technologiczna pociąga za sobą również zmianę kompetencji. W erze automatyzacji coraz większe znaczenie mają umiejętności analityczne, procesowe oraz technologiczne. Księgowi będą musieli rozumieć nie tylko przepisy, lecz także sposób działania systemów, przepływ danych w organizacji oraz wpływ finansów na decyzje biznesowe. Oznacza to przesunięcie roli finansów w stronę kontrolingu, analizy danych oraz doradztwa biznesowego.



W nowym modelu księgowość przestaje być funkcją wyłącznie rozliczeniową, a zaczyna pełnić rolę strategicznego zaplecza dla zarządu.

Firmom coraz częściej nie wystarcza już księgowość, która jedynie poprawnie rozlicza przeszłość. Potrzebują partnera finansowego, który potrafi zamienić liczby w decyzje, a dane księgowe w realne wsparcie dla biznesu. Właśnie na tym polega dziś rola nowoczesnego CFO: nie tylko raportować wyniki, ale też zarządzać ryzykiem, pilnować przepływów finansowych i budować scenariusze wzrostu. To przesunięcie od biernego księgowania do aktywnego współtworzenia strategii firmy – wskazuje Adam Zagała, Partner Zarządzający i Współzałożyciel z Value Finance.

Coraz więcej firm korzysta również z modelu zewnętrznego CFO, który zapewnia dostęp do doświadczonego zespołu finansowego bez konieczności budowania pełnej struktury wewnątrz organizacji.

Zewnętrzny CFO to nie tylko doradca, ale realne wsparcie operacyjne dla zarządu. Firmy otrzymują dostęp do zespołu ekspertów – od dyrektora finansowego, przez analityków, po specjalistów od raportowania i analizy danych. Dzięki temu zarząd może podejmować decyzje w oparciu o aktualne, precyzyjne dane finansowe, jednocześnie odciążając się z operacyjnego zarządzania finansami.

KSeF dla wielu organizacji będzie czymś więcej niż zmianą regulacyjną - stanie się testem dojrzałości operacyjnej. W jednych firmach potwierdzi, że finanse są gotowe wspierać rozwój. W innych pokaże, że pod pozornym porządkiem od dawna kryje się bałagan. Im szybciej przedsiębiorcy to dostrzegą, tym większa szansa, że potraktują tę zmianę nie jak problem do przeczekania, lecz moment, w którym warto zbudować w firmie realne finansowe zaplecze do wzrostu.

