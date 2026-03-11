REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Nowy JPK_VAT od rozliczenia za luty 2026 r. Dodatkowe symbole w ewidencji dot. KSeF

Nowy JPK_VAT od rozliczenia za luty 2026 r. Dodatkowe symbole w ewidencji dot. KSeF

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
11 marca 2026, 12:58
TPA POLAND / BAKER TILLY TPA / BAKER TILLY LEGAL POLAND
TPA POLAND / BAKER TILLY TPA / BAKER TILLY LEGAL POLAND
VAT, podatki, podatek od towarów i usług
Nowy JPK_VAT od rozliczenia za luty 2026 r. Dodatkowe symbole w ewidencji dot. KSeF

REKLAMA

REKLAMA

Od 1 lutego 2026 r. weszła w życie nowa struktura JPK_V7M(3) i JPK_V7K(3) w zakresie rozliczeń VAT. Zmiany obowiązują już od rozliczenia VAT za luty 2026 r. (składane do 25 marca 2026 r.), niezależnie od tego, kiedy dany podatnik zacznie wystawiać faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Głównym celem zmian jest zapewnienie spójności między danymi z Krajowego Systemu e-Faktur a ewidencją VAT przesyłaną do organów podatkowych.

Co nowego w JPK_VAT

Każda pozycja ujmowana w ewidencji sprzedaży i zakupu w pliku JPK VAT powinna być oznaczona jednym z czterech symboli: NrKSeF, OFF, BFK, DI:

• NrKSeF – oznaczenie to stosuje się w sytuacji, gdy na moment składania JPK VAT faktura ma już nadany numer w Krajowym Systemie e-Faktur. Dotyczy to wszystkich sposobów wystawiania faktur (offline24, awaria, niedostępność), pod warunkiem, że przed wysłaniem JPK VAT dokument został przekazany do KSeF i otrzymał numer identyfikacyjny w tym systemie,

• OFF – jest to oznaczenie stosowane wyłącznie dla faktur wystawionych w trybie awaryjnym KSeF (art. 106nf ust. 1 ustawy o VAT), które w dniu złożenia ewidencji nie posiadają jeszcze nadanego w KSeF numeru identyfikującego tę fakturę.

Podatnik nie ma obowiązku korygowania ewidencji JPK VAT po otrzymaniu numeru KSeF.

W trybie awarii KSeF Minister Finansów Publicznych publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej i w interfejsie komunikat o zaistnieniu i usunięciu awarii KSeF. W okresie 7 dni roboczych od zakończenia awarii Krajowego Systemu e-Faktur podatnik jest zobowiązany do przesłania do KSeF faktur w celu przydzielenia numerów identyfikujących te faktury w Krajowym Systemie e-Faktur.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
PIT, CIT, ryczałt 2026
Ważne

Mimo, że nazwa mogłaby na to wskazywać, oznaczenie OFF nie odnosi się do trybu offline 24 ani do stanu niedostępności systemu.

• BFK – oznaczenie dla faktur elektronicznych i papierowych wystawionych poza Krajowym Systemem e-Faktur, np.:
- faktur dla konsumentów (B2C),
- faktur wystawionych przed wejściem w życie obowiązku stosowania KSeF, tj. w okresie przejściowym 01.02.2026 -31.03.2026,
- faktur wystawionych w trakcie awarii całkowitej KSeF (art. 106ng ustawy o VAT),
- dotyczy sytuacji, w których podatnik nie jest obowiązany do korzystania z KSeF, np. z uwagi na ustawowe wyłączenia z obowiązku e-fakturowania,

• DI – „oznaczenie dotyczy dowodu innego niż faktura, dla której istnieje obowiązek wystawienia za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur” . (zob. Broszura MF)
Dotyczy zatem wszystkich dokumentów, które nie stanowią faktury ustrukturyzowanej, elektronicznej ani papierowej, a powinny zostać ujęte w ewidencji VAT (np. dokumenty wewnętrzne, dokumenty celne, raporty kasowe, inne).

Obejmuje faktury wystawione z zastosowaniem trybu offline24 (art. 106nda ustawy o VAT) oraz w trakcie niedostępności systemu (art. 106nh ust.1 ustawy o VAT), które na dzień przesłania JPK VAT nie posiadają nadanego numeru KSeF.

Dotyczy dokumentów nieobjętych oznaczeniami OFF albo BFK.

Do dokumentów oznaczanych symbolem DI zalicza się także faktury wystawiane na podstawie przepisów innych niż polskie (np. faktury od kontrahentów zagranicznych do rozliczenia WNT czy importu usług), gdyż nie stanowią one faktury w rozumieniu ustawy o VAT.

Jeśli w ewidencji VAT ujęto fakturę wystawioną w trybie offline24 lub w okresie niedostępności systemu i oznaczono ją symbolem DI, podatnik ma obowiązek skorygowania pliku JPK VAT. W tym celu należy usunąć zapis faktury oznaczonej symbolem DI, a następnie ponownie wprowadzić ją do ewidencji, wskazując nadany jej nr KSeF.

Ważne

Nowe oznaczenia funkcjonują równolegle z dotychczasowymi kodami ewidencyjnymi (RO, WEW, FP, VAT_RR, MK, inne), które pozostają bez zmian.

Sankcje

Szef Krajowej Administracji Skarbowej oświadczył, że w 2026 r. nie nałoży sankcji za niekorzystanie z KSeF ani za błędy przy wystawianiu e-faktur. Zgodnie z art. 106ni ustawy o VAT sankcje odroczone zostały do 1 stycznia 2027 r.

Od 1 lutego 2026 r. obowiązują kary za błędy w prowadzeniu ewidencji JPK VAT. Przepisy art. 109 ust. 3h ustawy o VAT przewidują „karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd „ wskazany w decyzji naczelnika US, jeżeli podatnik nie skoryguje ewidencji VAT „w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji” . Dodatkowo kodeks karny skarbowy nakłada odpowiedzialność z tytułu nieprawidłowego lub nierzetelnego prowadzenia ksiąg (art. 61 § 1 i 3 KKS).

Aneta Kosior-Dawid, Manager, TPA Poland

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Petycja w Sejmie chce podnieść pierwszy próg podatkowy PIT do 171 000 zł
11 mar 2026

Sejm rozpatruje petycję, która proponuje podniesienie pierwszego progu podatkowego PIT z 120 000 zł do 171 000 zł, opierając limit na dwukrotności rocznej mediany zarobków. Celem jest sprawiedliwsze opodatkowanie klasy średniej w obliczu rosnących płac.
Nowy JPK_VAT od rozliczenia za luty 2026 r. Dodatkowe symbole w ewidencji dot. KSeF
11 mar 2026

Od 1 lutego 2026 r. weszła w życie nowa struktura JPK_V7M(3) i JPK_V7K(3) w zakresie rozliczeń VAT. Zmiany obowiązują już od rozliczenia VAT za luty 2026 r. (składane do 25 marca 2026 r.), niezależnie od tego, kiedy dany podatnik zacznie wystawiać faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Głównym celem zmian jest zapewnienie spójności między danymi z Krajowego Systemu e-Faktur a ewidencją VAT przesyłaną do organów podatkowych.
Jaki wpływ na sprzedaż wysyłkową e-commerce będą miały zmiany wprowadzone w NUKC?
11 mar 2026

Wprowadzenie Nowego Unijnego Kodeksu Celnego pociąga za sobą zmiany również w przepisach równorzędnych. Planowane regulacje są przedstawiane jako korzystne dla przedsiębiorców działających na rynku unijnym, jednak zasadnym pozostaje pytanie, czy ich praktyczne zastosowanie rzeczywiście przyniesie oczekiwane korzyści pomimo powstania nowych obowiązków.
Ulga termomodernizacyjna w rozliczeniu PIT. Można odzyskać nawet kilkanaście tysięcy złotych, ale jest też pułapka kwoty wolnej
11 mar 2026

Setki tysięcy właścicieli domów korzystają z ulgi termomodernizacyjnej, dzięki której można odzyskać nawet kilkanaście tysięcy złotych podatku. W praktyce jednak wiele osób dostaje znacznie mniej, niż się spodziewa. Powód to konstrukcja kwoty wolnej od podatku oraz zmiany w interpretacji niektórych wydatków.

REKLAMA

Spór o SAFE: rząd weźmie pożyczkę mimo weta Prezydenta? Czy SAFE 0% to drukowanie pieniędzy przez NBP?
10 mar 2026

Bez względu na to, jaki los spotka ostatecznie ustawę o SAFE, pewne jest jedno: politycznie zyskają wszystkie strony konfliktu, ale instytucjonalnie straci państwo polskie. W sporze ginie bowiem to, co najważniejsze: wiarygodność i przejrzystość finansów publicznych.
KSeF już działa, a firmy wciąż błądzą. Najczęstsze błędy przedsiębiorców mogą słono kosztować
11 mar 2026

Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur miało uprościć obieg dokumentów, ale pierwsze tygodnie jego funkcjonowania pokazały coś zupełnie innego. Przedsiębiorcy wciąż mają problemy ze zrozumieniem podstawowych zasad działania systemu, a błędy mogą prowadzić do poważnych konsekwencji w rozliczeniach. Ekspertka wyjaśnia, gdzie najłatwiej o pomyłkę i na co firmy powinny szczególnie uważać.
Miliony oszczędności firm dzięki kluczowi przychodowemu – wyrok WSA zmienia zasady gry
10 mar 2026

Klucz przychodowy rozliczania kosztów może realnie oszczędzić firmom miliony złotych. Niedawny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie potwierdza, że dynamiczne przypisywanie kosztów do faktycznych przychodów przedsiębiorstwa jest nie tylko możliwe, ale i korzystne dla płynności finansowej. Dla spółek oznacza to koniec „zamrażania” wydatków w źródłach o niskich przychodach i realną szansę na optymalne wykorzystanie kosztów uzyskania przychodów.
Webinar: JPK_VAT a KSeF – oznaczenia i tryby działania + certyfikat gwarantowany
10 mar 2026

Praktyczny webinar „JPK_VAT a KSeF – oznaczenia i tryby działania” poprowadzi Patrycja Kubiesa, doradca podatkowy i ekspertka INFORAKADEMII. Wyjaśni m.in., jak tryby wystawiania faktur w KSeF wpływają na ich ujęcie w JPK_VAT. Każdy z uczestników webinaru może otrzymać imienny certyfikat oraz roczny nielimitowany dostęp do retransmisji wydarzenia wraz z materiałami dodatkowymi.

REKLAMA

Czy państwo może kontrolować ceny paliw? Obniżka VAT i akcyzy „najbardziej oczywistą opcją”?
10 mar 2026

Cena ropy gwałtownie rośnie po atakach na Iran, a kierowcy w Polsce już widzą podwyżki na stacjach. Eksperci wskazują kilka możliwych działań rządu – od kontroli marż firm paliwowych, przez podatek od ponadnadmiarowych zysków, po obniżkę VAT i akcyzy czy przyspieszenie rozwoju elektromobilności.
Polska ziemia zostaje w polskich rękach. Nowe przepisy do 2036 r. zmieniają zasady dla rolników
09 mar 2026

Państwowa ziemia rolna pozostanie pod ochroną przez kolejną dekadę, a rolnicy zyskają łatwiejszy dostęp do gruntów i nowe wsparcie dla inwestycji energetycznych na wsi. Rząd wydłuża zakaz sprzedaży państwowych gruntów, upraszcza powiększanie gospodarstw rodzinnych i otwiera drogę dla biogazowni oraz biometanu.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA