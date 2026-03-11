Nowy JPK_VAT od rozliczenia za luty 2026 r. Dodatkowe symbole w ewidencji dot. KSeF

Od 1 lutego 2026 r. weszła w życie nowa struktura JPK_V7M(3) i JPK_V7K(3) w zakresie rozliczeń VAT. Zmiany obowiązują już od rozliczenia VAT za luty 2026 r. (składane do 25 marca 2026 r.), niezależnie od tego, kiedy dany podatnik zacznie wystawiać faktury w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Głównym celem zmian jest zapewnienie spójności między danymi z Krajowego Systemu e-Faktur a ewidencją VAT przesyłaną do organów podatkowych.

Co nowego w JPK_VAT

Każda pozycja ujmowana w ewidencji sprzedaży i zakupu w pliku JPK VAT powinna być oznaczona jednym z czterech symboli: NrKSeF, OFF, BFK, DI:



• NrKSeF – oznaczenie to stosuje się w sytuacji, gdy na moment składania JPK VAT faktura ma już nadany numer w Krajowym Systemie e-Faktur. Dotyczy to wszystkich sposobów wystawiania faktur (offline24, awaria, niedostępność), pod warunkiem, że przed wysłaniem JPK VAT dokument został przekazany do KSeF i otrzymał numer identyfikacyjny w tym systemie,



• OFF – jest to oznaczenie stosowane wyłącznie dla faktur wystawionych w trybie awaryjnym KSeF (art. 106nf ust. 1 ustawy o VAT), które w dniu złożenia ewidencji nie posiadają jeszcze nadanego w KSeF numeru identyfikującego tę fakturę.



Podatnik nie ma obowiązku korygowania ewidencji JPK VAT po otrzymaniu numeru KSeF.



W trybie awarii KSeF Minister Finansów Publicznych publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej i w interfejsie komunikat o zaistnieniu i usunięciu awarii KSeF. W okresie 7 dni roboczych od zakończenia awarii Krajowego Systemu e-Faktur podatnik jest zobowiązany do przesłania do KSeF faktur w celu przydzielenia numerów identyfikujących te faktury w Krajowym Systemie e-Faktur.

Ważne Mimo, że nazwa mogłaby na to wskazywać, oznaczenie OFF nie odnosi się do trybu offline 24 ani do stanu niedostępności systemu.

• BFK – oznaczenie dla faktur elektronicznych i papierowych wystawionych poza Krajowym Systemem e-Faktur, np.:

- faktur dla konsumentów (B2C),

- faktur wystawionych przed wejściem w życie obowiązku stosowania KSeF, tj. w okresie przejściowym 01.02.2026 -31.03.2026,

- faktur wystawionych w trakcie awarii całkowitej KSeF (art. 106ng ustawy o VAT),

- dotyczy sytuacji, w których podatnik nie jest obowiązany do korzystania z KSeF, np. z uwagi na ustawowe wyłączenia z obowiązku e-fakturowania,



• DI – „oznaczenie dotyczy dowodu innego niż faktura, dla której istnieje obowiązek wystawienia za pośrednictwem Krajowego Systemu e-Faktur” . (zob. Broszura MF)

Dotyczy zatem wszystkich dokumentów, które nie stanowią faktury ustrukturyzowanej, elektronicznej ani papierowej, a powinny zostać ujęte w ewidencji VAT (np. dokumenty wewnętrzne, dokumenty celne, raporty kasowe, inne).



Obejmuje faktury wystawione z zastosowaniem trybu offline24 (art. 106nda ustawy o VAT) oraz w trakcie niedostępności systemu (art. 106nh ust.1 ustawy o VAT), które na dzień przesłania JPK VAT nie posiadają nadanego numeru KSeF.



Dotyczy dokumentów nieobjętych oznaczeniami OFF albo BFK.



Do dokumentów oznaczanych symbolem DI zalicza się także faktury wystawiane na podstawie przepisów innych niż polskie (np. faktury od kontrahentów zagranicznych do rozliczenia WNT czy importu usług), gdyż nie stanowią one faktury w rozumieniu ustawy o VAT.



Jeśli w ewidencji VAT ujęto fakturę wystawioną w trybie offline24 lub w okresie niedostępności systemu i oznaczono ją symbolem DI, podatnik ma obowiązek skorygowania pliku JPK VAT. W tym celu należy usunąć zapis faktury oznaczonej symbolem DI, a następnie ponownie wprowadzić ją do ewidencji, wskazując nadany jej nr KSeF.

Ważne Nowe oznaczenia funkcjonują równolegle z dotychczasowymi kodami ewidencyjnymi (RO, WEW, FP, VAT_RR, MK, inne), które pozostają bez zmian.

Sankcje

Szef Krajowej Administracji Skarbowej oświadczył, że w 2026 r. nie nałoży sankcji za niekorzystanie z KSeF ani za błędy przy wystawianiu e-faktur. Zgodnie z art. 106ni ustawy o VAT sankcje odroczone zostały do 1 stycznia 2027 r.



Od 1 lutego 2026 r. obowiązują kary za błędy w prowadzeniu ewidencji JPK VAT. Przepisy art. 109 ust. 3h ustawy o VAT przewidują „karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd „ wskazany w decyzji naczelnika US, jeżeli podatnik nie skoryguje ewidencji VAT „w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji” . Dodatkowo kodeks karny skarbowy nakłada odpowiedzialność z tytułu nieprawidłowego lub nierzetelnego prowadzenia ksiąg (art. 61 § 1 i 3 KKS).



Aneta Kosior-Dawid, Manager, TPA Poland