Polska z rekordowym kosztem długu. Jedno z najwyższych obciążeń w całej UE

Polska znalazła się w ścisłej czołówce Unii Europejskiej pod względem kosztów obsługi długu publicznego – wynika z najnowszych danych Eurostatu. Wskaźnik ten sięga 4,5 proc. w 2025 roku, co oznacza jedno z najwyższych obciążeń fiskalnych w całej Wspólnocie. W tle rosną także całkowite koszty obsługi zadłużenia, które w 2026 roku mają osiągnąć około 115 mld zł, a ekonomiści ostrzegają przed dalszym wzrostem relacji długu do PKB powyżej konstytucyjnego progu ostrożnościowego.

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Polska należy do krajów Unii Europejskiej o najwyższym koszcie obsługi długu publicznego – wynika z danych Eurostatu. Wskaźnik ten wyniósł w Polsce 4,5 proc. w 2025 r., co plasuje kraj w ścisłej czołówce we Wspólnocie. Wyższy koszt zadłużenia odnotowano jedynie w Rumunii (5,2 proc.). Czechy odnotowały poziom 3,1 proc., a Włochy 3 proc.

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Koszty długu publicznego w UE – wyraźne różnice między państwami

Najniższe poziomy odnotowano w Irlandii (1,4 proc.), następnie w Luksemburgu (1,5 proc.), Holandii (1,7 proc.), Niemczech (1,8 proc.), a także Francji, Finlandii i Szwecji (wszystkie +1,9 proc.).

Eurostat wskazuje, że w latach 2024–2025 koszt obsługi długu w większości państw UE nieznacznie wzrósł lub pozostawał stabilny. Jednocześnie w części krajów odnotowano spadki, m.in. w Estonii, Szwecji i Chorwacji.

Struktura zadłużenia publicznego i presja na budżety państw UE

Dane pokazują również, że struktura walutowa zadłużenia różni się między państwami. W Polsce ok. 26 proc. długu publicznego jest denominowane w walutach obcych, co stanowi jeden z wyższych udziałów w UE.

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Zdaniem Eurostatu, widoczny koszt długu – liczony jako relacja wydatków odsetkowych do średniego poziomu zadłużenia – odzwierciedla rzeczywiste obciążenie finansów publicznych. Wysoki poziom tego wskaźnika oznacza większą presję na budżet państwa. W krajach strefy euro niemal całość długu publicznego (ponad 99,5 proc.) denominowana jest w euro.

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Ile w 2026 roku zapłacimy za obsługę długu publicznego?

„W ustawie budżetowej na 2026 r. na samą obsługę długu Skarbu Państwa przewidziano 90 mld zł – ponad 19% więcej niż w 2025 roku. Dla porównania: wydatki na ochronę zdrowia wzrosną o niewiele ponad 11%, a inwestycje oraz obrona narodowa – o ok. 7%” - pisze Michał Ostrowski, ekspert Instytutu Podatków i Finansów Publicznych.

„To nie wszystko. Po uwzględnieniu wydatków na obsługę długu innych podmiotów sektora instytucji rządowych i samorządowych – m.in. funduszy zarządzanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego (takich jak Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 czy Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych) – na obsługę długu wydamy w 2026 r. w sumie ok. 115 mld zł (ok. 2,7% PKB)” - stwierdza ekspert.

Deficyt budżetu państwa po kwietniu przekroczył 89 mld zł

„Z szacunkowych danych resortu finansów za okres od stycznia do kwietnia br. wynika, że deficyt budżetu państwa wyniósł ok. 89,29 mld zł, co stanowi 32,9 proc. deficytu zaplanowanego na 2026 r. Dochody budżetu wyniosły 187 mld zł, czyli ok. 29 proc. tegorocznego planu” - podało Ministerstwo Finansów.

Zgodnie z publikacją Ministerstwa Finansów z 15 maja br. dochody podatkowe państwa w pierwszych czterech miesiącach roku wyniosły 168,4 mld zł, w tym z podatków pośrednich (m.in. VAT i akcyza) uzyskano 145,25 mld zł, a z podatku CIT - 40,2 mld zł. Dochody z PIT były ujemne i wyniosły -23,7 mld zł. Z podatku od niektórych instytucji finansowych budżet uzyskał ok. 2,5 mld zł. Całkowite dochody podatkowe na koniec kwietnia wyniosły 168,4 mld zł, tj. 29 proc. zaplanowanych na ten rok.

MF doprecyzowało, że dochody z VAT wyniosły 113,5 mld zł i były wyższe o ok. 1,7 mld zł (tj. 1,5 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń – kwiecień 2025 r., a dochody akcyzy wyniosły 29,6 mld zł i były wyższe o ok. 2,1 mld zł (tj. 7,7 proc.) w stosunku do tego samego okresu zeszłego roku. Dochody z podatku PIT były niższe o ok. 1 mld zł w stosunku do wykonania w ubiegłym roku, a z CIT były wyższe o ok. 6,2 mld zł (tj. 18,1 proc.) w stosunku do wykonania w tym samym okresie 2025 r.

Ministerstwo tłumaczy spadek wpływów z PIT

„Rok 2026 jest drugim rokiem funkcjonowania reformy dochodów JST. Oznacza to, że dochody budżetu państwa w przypadku PIT oraz CIT są porównywalne do dochodów w 2025 r. Przy czym udziały JST w PIT w 2025 r. wyniosły 174,1 mld zł, natomiast na 2026 r. zaplanowano 193,8 mld zł, tj. 11,4 proc. więcej. Dla CIT są to kwoty 28,2 mld zł w 2025 r. oraz 27,5 mld zł w 2026 r. Gdyby udziały JST w PIT za okres I-IV były takie jak w 2025 r., dochody budżetu państwa z PIT wyniosłyby -14,6 mld zł, tj. 8,1 mld zł więcej r/r.” - poinformowało MF.

Resort dodał, że niższe dochody budżetu państwa z PIT w okresie styczeń-kwiecień 2026 r. w porównaniu z rokiem poprzedzającym wynikają ze wzrostu wysokości udziałów przekazanych JST. Udziały te w roku bieżącym w okresie styczeń-kwiecień wyniosły 89,4 mld zł wobec 80,3 mld zł w 2025 r., co stanowi wzrost o 11,4 proc. Całkowite wpływy z PIT (budżet państwa oraz JST) w okresie styczeń-kwiecień 2026 r. wyniosły 65,7 mld zł i były wyższe o 9,1 mld zł (14 proc.), w ujęciu rok do roku - poinformowano.

VAT i CIT rosną. MF wskazuje na wpływ przemysłu i handlu

Ministerstwo zwróciło uwagę, że w marcu produkcja sprzedana przemysłu wzrosła nominalnie o 8,7 proc. r/r, a sprzedaż detaliczna o 9,8 proc. r/r, co pozytywnie wpłynęło na dochody z VAT. Jednocześnie wraz z wejściem w życie KSeF skróceniu uległ domyślny termin zwrotu VAT z 60 dni na 40 dni, co było widoczne na przełomie kwietnia i maja w postaci szybszych zwrotów VAT na konta podatników. Wpłaty VAT z kwietnia dotyczą deklaracji za marzec, więc nie uwzględniają jeszcze efektów wprowadzenia CPN - zastrzegło ministerstwo.

„Porównując dane o wykonaniu dochodów budżetu państwa w zakresie CIT do wykonania z 2025 r. należy pamiętać, że od 2026 r. podwyższona została stawka podatku CIT dla banków, co znajduje odzwierciedlenie w dochodach od lutego (płatność za styczeń br.). Na przełomie marca i kwietnia obserwowane są wpłaty z tytułu rozliczenia rocznego CIT. Według wstępnych danych z deklaracji wpłaty z tytułu rozliczenia rocznego za 2025 r. są wyższe, zaś kwoty do zwrotu niższe, co oznacza wyższe saldo rozliczenia rocznego w stosunku do poprzedniego roku” - zaznaczyło MF. Resort podkreśla, że wyższe wpływy z VAT i CIT są efektem zarówno poprawy aktywności gospodarczej, jak i zmian podatkowych wprowadzonych od początku roku.

Wydatki państwa przekroczyły 276 mld zł

Zgodnie z szacunkami MF wydatki państwa wyniosły w okresie od stycznia do kwietnia 276,3 mld zł. Na obsługę długu Skarbu Państwa wydano 23,5 mld zł, a na subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 22,84 mld zł. Na dotacje do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przeznaczono 16,6 mld zł.

Ważne Tegoroczna ustawa budżetowa przewiduje maksymalny deficyt w wysokości 271,74 mld zł, przy dochodach 647,2 mld zł i wydatkach 918,94 mld zł.

Resort finansów poinformował także, że na koniec kwietnia na walutowych rachunkach budżetowych było łącznie 16 mld 509 mln euro (70 mld 310,3 mln zł). W ramach obsługi zadłużenia zagranicznego Skarbu Państwa w kwietniu br. spłacono kapitał o równowartości 1 mld 542,8 mln euro (6 mld 612,8 mln zł) oraz odsetki o równowartości 126,2 mln euro (541 mln zł).