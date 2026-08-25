Brat dał ci pieniądze, a jego żona wyraziła zgodę? Skarbówka wydała ważną interpretację

Darowizna od brata lub siostry może być całkowicie zwolniona z podatku, ale w przypadku pieniędzy przekazanych z majątku wspólnego pojawia się ważne pytanie: kto właściwie jest darczyńcą? Dyrektor KIS właśnie rozwiał te wątpliwości. Okazuje się, że zgoda małżonka brata nie oznacza, że staje się on współdarczyńcą. Trzeba jednak dopilnować kilku formalności, by nie stracić zwolnienia.

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Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał niedawno nową interpretację indywidualną (sygn. 0111-KDIB2-2.4015.123.2025.1.DR), która może stać się punktem odniesienia dla wielu osób otrzymujących pieniądze od rodzeństwa. Skarbówka po raz kolejny potwierdziła, że darowizny pieniężne od brata lub siostry nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn, o ile obdarowany zachowa wymogi formalne, takie jak terminowe zgłoszenie nabycia i odpowiednia dokumentacja przelewu. Co więcej, urząd wyraźnie wskazał, że zwolnienie dotyczy również sytuacji, gdy darczyńca pozostaje w małżeństwie z ustawową wspólnością majątkową, a jego małżonek jedynie wyraża zgodę na darowiznę.

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Skarbówka mówi jasno i wyraźnie: „darowizny od rodzeństwa nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn”

W interpretacji czytamy wprost: „Darowizny pieniężne od rodzeństwa nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli obdarowany spełnia warunki proceduralne przewidziane w art. 4a ww. ustawy, w tym terminowe zgłoszenie nabycia, nawet jeśli darczyńcy pozostają w ustroju wspólności majątkowej, a ich małżonki wyraziły zgodę na darowiznę.”

To jedno zdanie, choć krótkie, ma ogromne znaczenie praktyczne. Skarbówka potwierdza, że nawet jeśli brat czy siostra darczyńcy ma wspólność majątkową, nie oznacza to automatycznie, że ich współmałżonek staje się darczyńcą. Wystarczy, że wyrazi zgodę na przekazanie środków, by czynność była ważna w świetle prawa rodzinnego, ale neutralna podatkowo.

Sprawa, która wszystko wyjaśniła: darowizny od dwóch braci z Niemiec i Austrii

Z wniosku złożonego 12 sierpnia 2025 r. wynika, że podatnik otrzymał dwie darowizny pieniężne. Pierwsza, jak wskazano:

„8 maja 2025 r. otrzymał Pan darowiznę pieniężną od brata M.K. w kwocie 45 000 złotych. Brat pozostaje w związku małżeńskim w ustroju wspólności ustawowej majątkowej (nie posiada rozdzielności majątkowej). Darowizna składa się z kwoty 30 000 zł pochodzących z majątku osobistego brata i kwoty 15 000 zł pochodzących z majątku wspólnego.”

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Druga darowizna miała miejsce kilka miesięcy później: „12 sierpnia 2025 r. otrzymał Pan darowiznę pieniężną od brata J.K., zam. w Austrii, w kwocie 64 000 złotych. Brat pozostaje w związku małżeńskim w ustroju wspólności ustawowej majątkowej (nie posiada rozdzielności majątkowej). Darowizna składa się z kwoty 30 000 zł pochodzących z majątku osobistego brata i kwoty 34 000 zł pochodzących z majątku wspólnego.”

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W obu przypadkach małżonki braci podpisały pisemne zgody, które – jak podkreślono w interpretacji – nie czyniły ich stronami umowy. Cytując fragment: „Małżonka brata, niebędąca stroną umowy darowizny, złożyła pisemne oświadczenie, iż wyraża zgodę na przekazanie przez męża darowizny pieniężnej pochodzącej z ich majątku wspólnego małżeństwa, jednocześnie oświadczając, że darowana kwota stanowi taką, którą mąż (darczyńca) może dysponować samodzielnie w ramach wydatków indywidualnych.”

„Stanowisko prawidłowe” – skarbówka potwierdza, że obdarowany miał rację

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie miał wątpliwości. W interpretacji zapisano: „Szanowny Panie, stwierdzam, że Pana stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego stanu faktycznego w podatku od spadków i darowizn jest prawidłowe.” Oznacza to, że podatnik – który uznał, iż obie darowizny od braci będą zwolnione z podatku po zgłoszeniu ich w terminie – miał całkowitą rację. Skarbówka potwierdziła, że brak rozdzielności majątkowej i zgoda małżonek braci nie zmienia charakteru darowizny.

W uzasadnieniu interpretacji przywołano przepisy ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Kluczowy jest art. 4a, który stanowi: „Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli zgłoszą nabycie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego (...), oraz w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny są środki pieniężne (...) udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy.”

Skarbówka przypomina, że formularz SD-Z2 jest obowiązkowy, jeśli darowizna nie została zawarta u notariusza. W interpretacji wyraźnie stwierdzono: „Jeżeli umowy darowizny nie zostały sporządzone w formie aktu notarialnego, to ma Pan obowiązek zgłoszenia darowizn na formularzu SD-Z2 w terminie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 1 ustawy.” Warto też dodać, że jeśli darowizna przekracza próg 36 120 zł od jednej osoby w ciągu 5 lat, brak zgłoszenia powoduje utratę zwolnienia. Skarbówka podkreśla to jasno: „Koniecznym jest terminowe zgłoszenie nabycia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.”

Istotne stwierdzenie skarbówki: zgoda małżonka darczyńcy nie czyni go stroną umowy!

Jednym z najważniejszych fragmentów całej interpretacji jest wyjaśnienie relacji między zgodą małżonka a samą darowizną. Skarbówka powołuje się na art. 37 § 1 pkt 4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przypominając: „Zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania darowizny z majątku wspólnego, z wyjątkiem drobnych darowizn zwyczajowo przyjętych.”

Następnie Dyrektor KIS wyjaśnia: „Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków bez wymaganej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia umowy przez drugiego małżonka. Jednostronna czynność prawna dokonana bez wymaganej zgody drugiego małżonka jest nieważna.”

Jednak kluczowy wniosek brzmi: „Zgoda taka będzie neutralna podatkowo; w żaden sposób nie powodując, iż żony Pana braci stały się stroną umów darowizn zawartych między Panem, a Pana braćmi. Z faktu tego nie można jednak wywodzić, że wyrażając taką zgodę drugi z małżonków również staje się stroną umowy darowizny.” To zdanie potwierdza, że sama zgoda małżonka nie tworzy współdarowizny – to tylko potwierdzenie ważności czynności w sensie cywilnym, nie podatkowym.

Ten fragment interpretacji cytowany jest już przez doradców podatkowych jako wzorcowy. W dalszej części dokumentu czytamy: „Tym samym, w kontekście opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn przedmiotowych darowizn, zgoda taka będzie neutralna podatkowo; w żaden sposób nie powodując, iż żony Pana braci stały się stroną umów darowizn zawartych między Panem, a Pana braćmi.” I dalej: „Z treści przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wynika bowiem, że zgoda małżonka jest niezbędna dla stwierdzenia ważności jednostronnej czynności drugiego małżonka, w przypadku gdy jej przedmiotem są składniki objęte wspólnością majątkową.”

To jednoznaczne stanowisko Dyrektora KIS usuwa dotychczasowe niejasności. W praktyce – jeśli brat darowuje pieniądze i jego żona podpisze zgodę, całość darowizny traktowana jest jako darowizna od brata, a nie od dwojga małżonków.

Wnioski skarbówki: „darowizny w całości podlegają zwolnieniu od podatku”

Końcowa część interpretacji podsumowuje sprawę w sposób klarowny: „Podsumowując, dokonanie opisanych we wniosku darowizn środków pieniężnych przez Pana braci na Pana rzecz, w całości podlega zwolnieniu od opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ustawy (...), jeżeli zostaną spełnione wszystkie przesłanki wskazane w ww. przepisie.”

A więc – pełne zwolnienie z podatku od darowizn, niezależnie od tego, że darczyńcy mieli wspólność majątkową i mieszkali za granicą. Skarbówka dodatkowo dodała, że obowiązek podatkowy ciąży na obdarowanym tylko wtedy, gdy nie dochowa wymogów formalnych. Jak wskazano w uzasadnieniu: „Obowiązek podatkowy ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych.”

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Dla kogo to ważna wiadomość? Dla każdego, kto otrzymuje pieniądze od rodziny

Interpretacja z 10 października 2025 r. ma duże znaczenie praktyczne dla Polaków, którzy otrzymują wsparcie finansowe od rodziny, zwłaszcza mieszkającej za granicą. Skarbówka potwierdziła, że:

darowizny od rodzeństwa są całkowicie zwolnione z podatku ,

, zgoda małżonka darczyńcy nie oznacza współdarowizny ,

, wystarczy zgłoszenie SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy ,

, darowizna musi być udokumentowana przelewem lub przekazem pocztowym.

Dyrektor KIS, uzasadniając swoje stanowisko, przytoczył także inne kluczowe przepisy. Warto je poznać, by lepiej rozumieć logikę fiskusa: „Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku” – art. 888 § 1 Kodeksu cywilnego.

„Do poszczególnych grup podatkowych zalicza się: do grupy I − małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo...” – art. 14 ust. 3 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

„Zwalnia się od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę (...) jeżeli zgłoszą nabycie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy.”

Te fragmenty stanowią podstawę każdego przypadku darowizny w rodzinie i są niezmienne od lat, choć praktyka ich stosowania bywała różna.

Skarbówka mówi wprost: jeśli spełniasz warunki, nie płacisz ani złotówki podatku

Interpretacja indywidualna z dnia 10 października 2025 r. to kolejny dowód na to, że fiskus stosuje liberalne i przejrzyste podejście wobec darowizn rodzinnych. Wystarczy zachować podstawowe wymogi – pisemna umowa, przelew, formularz SD-Z2 – by zachować pełne zwolnienie.

Jak napisano wprost w końcowym akapicie dokumentu: „Podkreślić przy tym należy, że jeżeli umowy darowizny nie zostały sporządzone w formie aktu notarialnego, to ma Pan obowiązek zgłoszenia darowizn na formularzu SD-Z2 (...).”

Skarbówka nie pozostawiła żadnych wątpliwości: rodzeństwo wciąż należy do grupy zerowej, a rodzinne wsparcie nie podlega opodatkowaniu, jeśli dopełni się formalności.

Podstawa prawna Interpretacja indywidualna z dnia 10 października 2025 r., Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0111-KDIB2-2.4015.123.2025.1.DR

Czy darowizna od brata lub siostry jest zwolniona z podatku?

Tak. Darowizna pieniężna od brata lub siostry może być całkowicie zwolniona z podatku od spadków i darowizn. Rodzeństwo należy do tzw. grupy zerowej, która korzysta z pełnego zwolnienia, pod warunkiem dopełnienia wymaganych formalności.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby nie płacić podatku od darowizny od rodzeństwa?

Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku, należy:

zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy,

udokumentować otrzymanie pieniędzy przelewem bankowym lub przekazem pocztowym,

dochować terminu zgłoszenia, jeśli darowizna przekracza ustawowy limit.

Czy trzeba zgłosić darowiznę od brata lub siostry do urzędu skarbowego?

Tak, jeżeli darowizna nie została dokonana w formie aktu notarialnego i przekracza kwotę wolną od podatku. W takim przypadku obdarowany powinien złożyć formularz SD-Z2 w terminie 6 miesięcy od otrzymania pieniędzy.

Jaki jest limit darowizny od rodzeństwa bez podatku?

Dla najbliższej rodziny, w tym rodzeństwa, obowiązuje limit 36 120 zł od jednej osoby w okresie 5 lat. Po przekroczeniu tej kwoty nadal można skorzystać z pełnego zwolnienia z podatku, ale konieczne jest terminowe złożenie formularza SD-Z2.

Co się stanie, jeśli nie zgłoszę darowizny od rodzeństwa w terminie?

Brak zgłoszenia darowizny w ciągu 6 miesięcy może spowodować utratę prawa do zwolnienia podatkowego. W takiej sytuacji urząd skarbowy może naliczyć podatek od spadków i darowizn.

Czy darowizna od brata mieszkającego za granicą jest zwolniona z podatku?

Tak. Miejsce zamieszkania darczyńcy nie ma znaczenia dla zastosowania zwolnienia. Darowizna od brata lub siostry mieszkających za granicą również może być całkowicie zwolniona z podatku, jeśli obdarowany spełni warunki określone w ustawie.

Czy darowizna od rodzeństwa musi być przekazana przelewem?

Tak, jeżeli obdarowany chce skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Otrzymanie pieniędzy powinno być udokumentowane przelewem na rachunek bankowy lub przekazem pocztowym. Przekazanie gotówki może utrudnić skorzystanie ze zwolnienia.

Czy zgoda małżonka darczyńcy wpływa na zwolnienie z podatku?

Nie. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że zgoda małżonka darczyńcy jest neutralna podatkowo i nie powoduje, że staje się on współdarczyńcą.

Czy żona lub mąż brata staje się darczyńcą, jeśli wyrazi zgodę na przekazanie pieniędzy?

Nie. Samo wyrażenie zgody na darowiznę z majątku wspólnego nie oznacza, że małżonek staje się stroną umowy darowizny. Darczyńcą pozostaje wyłącznie brat lub siostra przekazujący środki.

Czy darowizna z majątku wspólnego małżonków jest opodatkowana?

Nie, jeśli darczyńcą jest brat lub siostra, a małżonek jedynie wyraził zgodę na przekazanie pieniędzy. Potwierdziła to interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 10 października 2025 r. (sygn. 0111-KDIB2-2.4015.123.2025.1.DR).

Czy umowa darowizny od rodzeństwa musi być sporządzona u notariusza?

Nie. Darowizna pieniężna może zostać dokonana bez udziału notariusza. W takim przypadku konieczne może być jednak samodzielne zgłoszenie darowizny na formularzu SD-Z2.

Kto płaci podatek od darowizny – darczyńca czy obdarowany?

Obowiązek podatkowy ciąży na osobie, która otrzymuje darowiznę, czyli na obdarowanym. To on odpowiada za zgłoszenie darowizny i dopełnienie formalności.

Czy można otrzymać kilka darowizn od rodzeństwa bez podatku?

Tak. Można otrzymać kilka darowizn od brata lub siostry i nadal korzystać ze zwolnienia podatkowego, pod warunkiem prawidłowego zgłoszenia i udokumentowania przekazania pieniędzy.

Ile czasu jest na zgłoszenie darowizny od brata lub siostry?

Termin na złożenie formularza SD-Z2 wynosi 6 miesięcy od dnia otrzymania darowizny. Przekroczenie tego terminu może skutkować utratą prawa do zwolnienia z podatku.

Czy darowizna od siostry lub brata zawsze jest bez podatku?

Tak, pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, czyli przede wszystkim terminowego zgłoszenia i właściwego udokumentowania przekazania pieniędzy.