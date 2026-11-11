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Fundacja rodzinna wynajmuje mieszkania. W jakim wypadku od 2027 r. straci zwolnienie z CIT?

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11 listopada 2026, 08:47
[Data aktualizacji 11 listopada 2026, 08:59]
Sławomir Biliński
Sławomir Biliński
prawnik, dziennikarz, prowadzący szkolenia
fundacja rodzinna zmiany 2027
fundacja rodzinna zmiany 2027
Shutterstock

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Jeżeli prezydent podpisze nowelizację, od 2027 r. sam najem mieszkań nie odbierze fundacji rodzinnej zwolnienia z CIT. Liczyć się będzie, komu fundacja wynajmuje lokal i czy po drodze stoi operator.

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Ustawa czeka na prezydenta

Sejm uchwalił nowelizację ustaw o PIT i CIT (druk nr 3148) 22 października 2026 r., a 5 listopada przyjął poprawkę Senatu. Ma wejść w życie 1 stycznia 2027 r. W listopadzie 2025 r. prezydent zawetował poprzednią wersję (druk nr 1753) z podobnymi przepisami o najmie.

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Ważne

Tekst opisuje ustawę uchwaloną przez parlament, ale jeszcze niepodpisaną przez prezydenta (stan na 11 listopada 2026 r.). Zmiany zaczną obowiązywać tylko po jej podpisaniu i ogłoszeniu.

Ogólne zwolnienie fundacji z CIT (art. 6 ust. 1 pkt 25 ustawy o CIT) zostaje, a najem jest nadal dozwolony (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o fundacji rodzinnej). Według nowego art. 6 ust. 8 pkt 1 lit. a–c ustawy o CIT zwolnienie nie obejmie najmu:

  • majątku służącego działalności fundatora, beneficjenta lub podmiotu powiązanego z nimi albo z fundacją (lit. a; ta reguła obowiązuje już dziś),
  • budynków i lokali mieszkalnych oraz mieszkalnej części budynku o funkcji mieszanej, chyba że fundacja udowodni, że wynajmuje je bezpośrednio i wyłącznie na cele mieszkaniowe (lit. b),
  • innych budynków, lokali lub ich części przeznaczonych do całodobowego zakwaterowania (lit. c).

Sześć modeli najmu

Model

2026 r.

Od 2027 r. (po podpisie)

Mieszkanie wynajęte bezpośrednio lokatorowi

zwolnienie

zwolnienie, jeśli fundacja to udowodni

Mieszkanie wynajęte operatorowi do podnajmu

zwolnienie

19 proc.

Zarządca działający jako pełnomocnik fundacji

zwolnienie

mocne argumenty za zwolnieniem

Najem krótkoterminowy

spór z fiskusem

19 proc., wyjątkowo 25 proc.

Lokal użytkowy dla niepowiązanej firmy

zwolnienie

zwolnienie

Lokal używany przez spółkę fundatora

19 proc.

19 proc.

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Operator czy zarządca

Jeśli spółka fundatora najmuje mieszkanie, by podnajmować je w swojej działalności, fundacja nie wynajmuje lokalu bezpośrednio na cele mieszkaniowe i straci zwolnienie. Zapłaci jednak 19 proc. (art. 19 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT), a nie 25 proc. Tę stawkę art. 24r ust. 1 przewiduje dla działalności spoza katalogu z art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej.

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Inaczej jest, gdy firma działa jako pełnomocnik: zawiera umowy w imieniu fundacji i pobiera czynsz na jej rachunek. Stroną umów z lokatorami pozostaje wtedy fundacja (art. 95 § 2 Kodeksu cywilnego) i to rozstrzyga sprawę. Stała płatność dla fundacji niczego nie przesądza, bo może wynikać z gwarancji wpływów.

Graniczny jest najem firmie na mieszkania dla pracowników. Ustawa nie wymaga wprost najmu osobie fizycznej, ale w mojej ocenie do czasu pierwszych interpretacji bezpieczniej założyć utratę zwolnienia.

Najem na doby i lokale użytkowe

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) żądał od najmu na doby 25 proc. Sądy orzekły, że liczy się najem, a nie jego długość (wyroki WSA w Gdańsku z 19 czerwca 2024 r., sygn. akt I SA/Gd 219/24, i NSA z 16 stycznia 2026 r., sygn. akt II FSK 1136/24). W sprawie gdańskiej organ wydał już korzystną interpretację (z 2 września 2026 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.662.2023.13.AN), ale w innych, np. 15 lipca 2026 r. (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.271.2026.2.END), trwał przy swoim.

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Od 2027 r. spór straci znaczenie dla zwolnienia: wynajmu turystom trudno uznać za najem wyłącznie na cele mieszkaniowe, a obiekty niemieszkalne obejmie lit. c. Zasadniczo będzie to 19 proc.; o 25 proc. przesądzi ocena konkretnych usług, np. hotelowych.

Biuro, sklep czy magazyn wynajęte niepowiązanej firmie nie mieszczą się w żadnej z liter i zachowają zwolnienie. W VAT najem mieszkania przedsiębiorcy, który je podnajmuje, co do zasady nie korzysta ze zwolnienia z art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy o VAT, nawet gdy lokator w nim mieszka (interpretacja ogólna ministra finansów z 8 października 2021 r., nr PT1.8101.1.2021).

Ile to kosztuje

Przykład

Fundacja wynajmuje mieszkanie niepowiązanemu operatorowi za 5000 zł miesięcznie. Przychód 60 000 zł minus 12 000 zł kosztów daje 48 000 zł rocznego dochodu.

W 2026 r. dochód jest zwolniony.

Od 2027 r. fundacja zapłaci 19 proc., czyli 9120 zł.

Tej kwoty nie należy mechanicznie sumować z podatkiem od wypłat beneficjentom (od 2027 r. 19 zamiast 15 proc.). W przypadkach z art. 6 ust. 8 podatek od świadczenia można pomniejszyć o zapłacony CIT, najwyżej do jego wysokości i tylko przed przedawnieniem zobowiązania z tytułu tego CIT (art. 24q ust. 8 i 9 ustawy o CIT). Ogranicza to podwójne opodatkowanie, ale wynik zależy od kwot i terminów wypłat, a niewykorzystane odliczenie nie daje zwrotu podatku.

Stare mieszkania i zwrot nieruchomości

Nowe zasady obejmą przychody od pierwszego roku podatkowego fundacji rozpoczynającego się po 31 grudnia 2026 r., bez względu na datę wniesienia mieszkania (art. 3 ust. 2 nowelizacji). Rok, który zaczął się przed 1 stycznia 2027 r. i kończy się po 31 grudnia 2026 r., fundacja zamknie na starych zasadach (art. 3 ust. 3), np. przy roku od lipca do czerwca nowe reguły zadziałają od 1 lipca 2027 r.

Mieszkanie lub obiekt z lit. c fundacja będzie mogła zwrócić bez podatków dochodowych i podatku od darowizn osobie, która była jego właścicielem bezpośrednio przed wniesieniem lub nieodpłatnym przekazaniem do fundacji przed 1 stycznia 2027 r. (art. 3 ust. 4–6). Termin upływa 31 grudnia 2027 r., a przy roku niekalendarzowym 12 miesięcy po końcu roku z art. 3 ust. 3, np. 30 czerwca 2028 r. Jeśli po zwrocie fundusz założycielski spadnie poniżej 100 000 zł, fundator musi go uzupełnić (art. 3 ust. 7).

Co sprawdzić przed 2027 r.

Przy każdej nieruchomości trzeba ustalić najemcę, faktycznego użytkownika, cel najmu i ewentualne powiązania z fundacją. Przy operatorze do wyboru są: 19 proc. CIT, bezpośredni najem z zarządcą-pełnomocnikiem albo zwrot mieszkania. Zapis o celu mieszkaniowym i zakaz podnajmu pomogą to udokumentować, ale nie zastąpią oceny faktycznego użytkowania lokalu. Decyzje warto przygotować teraz, a podjąć po rozstrzygnięciu prezydenta.

Podstawa prawna

• art. 6 ust. 1 pkt 25 i ust. 8, art. 19 ust. 1 pkt 1, art. 24q ust. 8 i 9 oraz art. 24r ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2026 r. poz. 554 ze zm.),

• art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (Dz.U. z 2023 r. poz. 326 ze zm.),

• art. 95 § 2 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2026 r. poz. 795),

• art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2026 r. poz. 1263 ze zm.),

• art. 2–4 ustawy z 5 listopada 2026 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (druk sejmowy nr 3148; przed podpisem prezydenta).

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Źródło: INFOR
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