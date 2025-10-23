Nowa opłata cukrowa uderzy w małe firmy? Minister ostrzega przed katastrofą dla MŚP

Minister Agnieszka Majewska, Rzecznik MŚP, ostrzega przed skutkami nowelizacji „podatku cukrowego”. Zwraca uwagę, że projekt zmian w ustawie o zdrowiu publicznym przygotowany przez Ministerstwo Finansów może nadmiernie obciążyć najmniejsze firmy. Nowe przepisy dotyczące opłaty cukrowej mają – wbrew intencjom resortu – rozszerzyć obowiązki sprawozdawcze i podatkowe także na mikro i małych przedsiębiorców.

Nowe obciążenia dla sektora MŚP, w wyniku zmian w opłacie cukrowej

Przygotowany przez Ministerstwo Finansów projekt zmian w ustawie o zdrowiu publicznym, w tym korekta przepisów o opłacie od środków spożywczych oraz opłacie cukrowej, słusznie budzi obawy w sektorze MŚP – pisze Agnieszka Majewska w wystąpieniu do Ministra Jarosława Nenemana. Jak zauważa, istotnemu rozszerzeniu ulega krąg podmiotów zobowiązanych do uiszczenia opłaty cukrowej. Mimo intencji resortu finansów, mających na celu uproszczenie regulacji i usprawnienie procedur, projektowana ustawa nakłada również nowe obciążenia administracyjne na podmioty dotąd nieobjęte obowiązkami sprawozdawczymi.

Skutkiem nowych regulacji – przestrzega Minister Majewska – może być włączenie do systemu opodatkowania firm z sektora MŚP, które nie są do tego przygotowane organizacyjnie. Zdaniem Rzecznik planowane obciążenia nie uwzględniają realiów wykonywania działalności gospodarczej, co może negatywnie odbić się na podmiotach najmniejszych. W szczególności dotyczy to wprowadzenia nowego obowiązku sprawozdawczego – comiesięcznego składania informacji elektronicznych z wymogiem podpisu elektronicznego.

Brak ulg i progów dla najmniejszych firm

Projekt ustawy nie przewiduje żadnych ułatwień dla przedsiębiorców z sektora MŚP. Nowe obowiązki administracyjne i podatkowe mają być nałożone na wszystkie podmioty, bez uwzględnienia ich wielkości i specyfiki ich działalności. Fakt, iż Ministerstwo Finansów nie przewiduje żadnych gradacji czy progów zwolnień dla najmniejszych firm, jest – zdaniem Agnieszki Majewskiej – sprzeczny z ustawą Prawo przedsiębiorców.

Zbyt krótki też jest sześciomiesięczny czas na wdrożenie zmian wynikających z nowych przepisów.

Postulat zmian i konsultacji z sektorem MŚP

Dlatego w ocenie Minister Majewskiej projekt może naruszać zasadę proporcjonalności oraz zasadę adekwatności nakładanych obowiązków administracyjnych. Zabrakło też rzetelnej oceny skutków regulacji oraz konsultacji z sektorem MŚP.

W związku z tym Rzecznik wnioskuje o uzupełnienie OSR i Uzasadnienia projektu ustawy o szczegółową analizę kosztów i barier dla sektora MŚP, przeprowadzenie odrębnych konsultacji, wprowadzenie mechanizmów łagodzących (takich jak zwolnienia progowe), uproszczenie obowiązków sprawozdawczych dla małych firm oraz wydłużenie vacatio legis.

Rzecznik MŚP samodzielnym organem ochrony prawa

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców działa na rzecz ochrony praw i interesów mikro, małych i średnich firm w Polsce. Rzecznik MŚP jest samodzielnym organem ochrony prawa. Wspiera przedsiębiorców, monitoruje przepisy prawa i współpracuje z administracją publiczną, dążąc do usuwania barier w prowadzeniu działalności gospodarczej. Dzięki prawu do inicjowania postępowań administracyjnych i składania skarg do WSA, skarg kasacyjnych do NSA i skarg nadzwyczajnych do SN. Działając w ramach Konstytucji Biznesu, Rzecznik promuje i chroni zasadę wolności gospodarczej, dążąc do tworzenia przyjaznych warunków dla polskich przedsiębiorców.