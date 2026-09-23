Fiskus coraz bardziej działa jak firma technologiczna. Czy biura rachunkowe dotrzymają mu kroku?

Ministerstwo Finansów ma oryginalny sposób wdrażania technologii: publikuje wymagania, wyznacza termin i tysiące firm muszą zainteresować się integracjami. Idealny model sprzedaży dla dostawców oprogramowania, ale całkowicie nieosiągalny. A jak w tym dynamicznym środowisku radzą sobie działy księgowości?

11 września 2026 r. resort opublikował nową specyfikację interfejsów usług JPK. Wcześniej zapowiedział zmianę zabezpieczeń komunikacji w systemie e-Dokumenty i poprosił integratorów o sprawdzenie systemów do końca sierpnia. Obok ustaw i interpretacji trzeba więc śledzić wymagania techniczne. Lista lektur dla księgowości zaczyna przypominać dokumentację działu IT.

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Faktura staje się danymi

W tym podejściu widać przyszłość branży - państwo określa, jakie informacje chce otrzymać, w jakiej strukturze i przez jaki interfejs a system firmy ma być zaprojektowany do rozmawiania z systemem administracji. Świetna znajomość VAT pozostaje potrzebna, ale na tym etapie będzie już niewystarczająca.

KSeF ma własne API i strukturę faktury, którą oprogramowanie może przetwarzać bez przepisywania danych z obrazu. Dokument staje się zestawem danych dostępnym dla kolejnych systemów. Sprawność biura coraz bardziej zależy od tego, jak potrafi je pobierać, łączyć i wykorzystywać. Przez lata schemat był przewidywalny: klient przynosił dokumenty, księgowa je analizowała i wprowadzała wynik do programu. Więcej klientów oznaczało więcej godzin pracy i kolejną rekrutację. Skalowanie miało imię, nazwisko i oczekiwania płacowe.

AI zmienia rachunek kosztów

AI narusza ekonomię tego modelu. Systemy potrafią odczytywać i klasyfikować dokumenty, proponować kategorie na podstawie historii firmy, dopasowywać płatności i wskazywać nietypowe transakcje. Liczy się, czy potrafią przygotować użyteczną propozycję, którą można sprawdzić. Sprawdźmy potencjalny koszt obsługi klienta na przykładzie jeden faktury za kampanię reklamową. Połączony system może zestawić ją z danymi projektu, wcześniejszymi rozliczeniami i płatnością z banku. Przygotuje klasyfikację i skieruje rozbieżność do sprawdzenia. Warunkiem jest dostęp do tych informacji. Z samego napisu „usługa marketingowa” ani człowiek, ani model nie odtworzy historii współpracy. Przewagę daje połączenie AI z danymi i procesem.

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Model może się pomylić, a integracja przestać działać. Dlatego biuro potrzebuje kontroli kompletności danych, zasad zatwierdzania, historii zmian i obsługi wyjątków. Dopiero gdy wiadomo, ile pracy system kończy poprawnie, a ile wymaga poprawek, można poważnie rozmawiać o automatyzacji.

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Ile naprawdę kosztuje obsługa klienta?

Mówiąc wprost - za brak integracji płaci się co miesiąc wynagrodzeniem człowieka, który ją zastępuje. Małe biuro może korzystać ze świetnej platformy kupionej w abonamencie, a duże zatrudniać setki osób do ręcznego przenoszenia danych. Ważniejsze od wielkości firmy jest to, ile czynności wymaga kolejny klient i jak szybko można znaleźć oraz poprawić błąd.

Tu technologia spotyka się z marżą. Jeśli dwa biura zapewniają podobną jakość usługi, ale jedno potrzebuje mniej pracy, może osiągać większy zysk, inwestować w obsługę lub obniżyć cenę. Do rachunku trzeba jednak doliczyć wdrożenie, abonament, nadzór i poprawki. Jeżeli księgowa po AI sprawdza wszystko od początku, przekleja wynik do kolejnego programu i naprawia pomyłki, firma kupiła dodatkowy etap pracy. Naklejka „AI inside” nie poprawia rentowności. Robi to dopiero sprawniejszy proces.

Biura księgowe w trakcie technologicznej metamorfozy

KSeF daje branży wspólny format faktury, lecz nie zapewnia pełnej wiedzy o działalności klienta ani gotowej decyzji księgowej. Nadal można pobrać dokument, zrobić z niego PDF i ręcznie przenieść dane do kolejnego programu. Można również drukować maile. Problem zaczyna się wtedy, gdy konkurent policzy koszt tego rytuału.

Największa presja na tradycyjne biura przyjdzie z różnicy kosztów i szybkości obsługi. Klient nie musi znać modeli językowych ani API. Wystarczy, że zobaczy aktualne dane, sprawną usługę i mniej próśb o ponowne wysłanie dokumentu. Firmy technologiczne mogą z kolei uznać, że bardziej opłaca im się sprzedawać gotową usługę księgową niż licencję. Będą musiały dołożyć kompetencje księgowe i kontrolę jakości, ale trudno zakładać, że ta bariera ochroni obecny model na zawsze. Biura mają wiedzę, relacje i znajomość problemów przedsiębiorców. Mogą zbudować dzięki nim sprawniejszą usługę, jeśli przestaną odkładać technologię na czas po zamknięciu miesiąca. Czas pokaże, czy zdążą stać się firmami technologicznymi, zanim firmy technologiczne staną się biurami rachunkowymi.

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