Deklaracje PDS do 31 maja 2026 r. na dotychczasowych zasadach. Nowe wytyczne Komisji Europejskiej dot. systemów ICS2 o NCTS Faza 6

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował w komunikacie, w związku ze zbliżającym się obowiązkiem stosowania w Unii Europejskiej systemu ICS2 przez przewoźników drogowych oraz kolejowych, że Komisja Europejska wydała nowe wytyczne w zakresie stosowania systemu ICS2 oraz NCTS2.

Do 31 maja 2026 r. skrócone deklaracje przywozowe na dotychczasowych zasadach

Zgodnie z nimi, Polska otrzymała możliwość wystąpienia o derogację w odniesieniu do wdrożenia systemów ICS2 Faza 3 (krok 3) oraz NCTS Faza 6 najpóźniej do 31 maja 2026 r., co oznacza, że podmioty zaangażowane w transport lądowy lub kolejowy, które od 1 września 2025 r. nie zdążą przyłączyć się do systemu ICS2, będą miały możliwość składania przywozowych deklaracji skróconych (PDS) na dotychczasowych zasadach – do systemu AIS/ICS.



Jeśli zaś dane bezpieczeństwa są składane przez przewoźników do systemu NCTS2 PLUS, to do 31 maja 2026 r. również obowiązują dotychczasowe zasady.

REKLAMA

Autopromocja

Można składać PDS do systemu ICS2 od 1 września 2025 r.

Departament Ceł Ministerstwa Finansów poinformował jednak, że mimo ww. derogacji wdrożenia systemów możliwe jest składanie PDS do systemu ICS2 od 1 września 2025 r.

Nowa możliwość przedstawienia towaru w wewnętrznych oddziałach celnych - konieczny jest wniosek

W związku z powyższym, dodatkowo Departament Ceł Ministerstwa Finansów wyraził zgodę na realizację procesu przedstawienia towaru w ramach systemu AIS/ICS2 dla przesyłek przewożonych drogą lądową i kolejową przez przewoźników ekspresowych w wewnętrznych oddziałach celnych, czyli w urzędach przeznaczenia, kończących procedurę tranzytu.



Aby ubiegać się o takie rozwiązanie, wniosek wraz z uzasadnieniem należy złożyć do Izby Administracji Skarbowej (IAS) właściwej dla oddziału, gdzie będzie dokonywane przedstawienie towaru.



Wniosek powinien zawierać następujące informacje:

- nazwę operatora ekonomicznego,

- numer EORI podmiotu,

- wyznaczenie urzędu przedstawienia towaru,

- zobowiązanie, że w razie braku zgody na wprowadzenie przesyłki lub towaru na terytorium Unii, na żądanie organu przewoźnik obejmie przesyłkę lub towar tranzytem powrotnym, prowadzącym do wyprowadzenia przesyłki lub towaru poza terytorium Unii.



Departament Ceł Ministerstwa Finansów zaznacza, że w przypadku realizacji procesu w więcej niż jednej IAS należy wnioskować o zgody do dyrektorów właściwych miejscowo dla poszczególnych miejsc przedstawienia.



Ponadto proces transportu do wybranego oddziału wewnętrznego musi odbywać się w procedurze tranzytu realizowanego w NCST2 i kończonego w Polsce - wyjaśnia Departament Ceł Ministerstwa Finansów.