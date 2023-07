Estoński CIT a fundacja rodzinna. Co jest korzystniejsze podatkowo dla przedsiębiorcy?

Zarówno fundacja rodzinna, jak i estoński CIT mają swoje plusy i minusy. Wraz z wejściem w życie ustawy o fundacjach rodzinnych coraz więcej spółek zastanawia się czy to rozwiązanie dla nich. Michał Pasternak, CEO AccroWell przedstawia kluczowe podobieństwa tych dwóch pojęć, a także różnice.

Zacznijmy od tego, czym jest estoński CIT. To forma opodatkowania przewidziana dla podmiotów prowadzących aktywną działalność gospodarczą. Zapewnienie możliwości reinwestowania zysków przed opodatkowaniem i umożliwienie wzrostu biznesu, dzięki niższemu opodatkowaniu. Zaś fundacja rodzinna została powołana do tego, by planować zarządzenie sukcesją wielopokoleniową. Daje to zabezpieczenie i efektywne zarządzanie majątkiem rodzinnym. Jakie są dokładne różnice między estońskim CIT a fundacją rodzinną?

Korzyści podatkowe z estońskiego CIT

Jedną z głównych zalet tego rozwiązania jest możliwość odroczenia opodatkowania do momentu:

wypłaty dywidendy;

utraty prawa do stosowania estońskiego CIT;

dystrybucji zysku;

wystąpienia kilku innych (specyficznych) zdarzeń wymienionych w Ustawie o CIT.

Kolejną korzyścią jest niższa stawka podatku. W przypadku wypłaty dywidendy stawka podatku płaconego łącznie przez udziałowców i spółkę (tj. podatku CIT - po stronie spółki i PIT - po stronie wspólników) jest niższa niż w przypadku stosowania zasad podstawowych. Efektywna stawka podatku w przypadku zasad podstawowych to 34,39% (tj. 19% CIT i 19% PIT kalkulowane z zysku po opodatkowaniu CIT). “Polski Ład” obniżył tę stawkę – w przypadku „dużych podatników” do 20,83% (25% - w zależności od sposobu kalkulacji).

Zatem mały podatnik, który nie stosuje estońskiego CIT zapłaci 9 proc. CIT, a efektywna stawka podatkowa wyniesie 26,29 proc. W przypadku stosowania tej regulacji CIT będzie równy 10 proc., zaś efektywna stawka podatkowa 18,18 proc.

Duży podatnik, który nie stosuje EC zapłaci 19 proc. CIT i 34,39 proc. wyniesie efektywna stawka podatkowa. W przypadku stosowania tego rozwiązania CIT wyniesie 20 proc., ale efektywna stawka podatkowa – 20,83 proc.

Aby skorzystać z estońskiego CIT (Corporate Income Tax), istnieje wymóg, że akcjonariuszami lub wspólnikami spółki muszą być wyłącznie osoby fizyczne, które nie mają praw majątkowych związanych z prawem do otrzymania świadczenia jako założyciele (fundatorzy) lub beneficjenci fundacji. Innymi słowy, jeśli którykolwiek ze wspólników spółki estońskiej zostanie fundatorem lub beneficjentem fundacji rodzinnej, spółka ta straci swój status CIT estońskiego i będzie musiała przejść na standardowy CIT, co oznacza konieczność uregulowania zobowiązań podatkowych związanych z CIT na czas rozliczeń w ramach CIT estońskiego.

Warto także pamiętać o pojęciu ukrytych zysków. Czym one są? Jak podaje ustawa: przez ukryte zyski, o których mowa w ust. 1 pkt 2, rozumie się świadczenia pieniężne, niepieniężne, odpłatne, nieodpłatne lub częściowo odpłatne, wykonane w związku z prawem do udziału w zysku, inne niż podzielony zysk, których beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest udziałowiec, akcjonariusz albo wspólnik lub podmiot powiązany bezpośrednio lub pośrednio z podatnikiem lub z tym udziałowcem, akcjonariuszem albo wspólnikiem

Jakie są główne korzyści podatkowe w przypadku prowadzenia fundacji rodzinnej?

Fundacja rodzinna to nowe rozwiązanie, które ma na celu pomóc polskim firmom w przeprowadzeniu sukcesji. Jakie korzyści podatkowe płyną z wprowadzenia tego rozwiązania? To przede wszystkim zwolnienie z CIT w przypadku prowadzenia „dozwolonej” działalności.



Zgodnie z prawem (art. 5 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej) fundacja rodzinna może wykonywać działalność gospodarczą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2023 r. poz. 221) tylko w zakresie:

1) zbywania mienia, o ile mienie to nie zostało nabyte wyłącznie w celu dalszego zbycia;

2) najmu, dzierżawy lub udostępniania mienia do korzystania na innej podstawie;

3) przystępowania do spółek handlowych, funduszy inwestycyjnych, spółdzielni oraz podmiotów o podobnym charakterze, mających swoją siedzibę w kraju albo za granicą, a także uczestnictwa w tych spółkach, funduszach, spółdzielniach oraz podmiotach;

4) nabywania i zbywania papierów wartościowych, instrumentów pochodnych i praw o podobnym charakterze;

5) udzielania pożyczek:

a) spółkom kapitałowym, w których fundacja rodzinna posiada udziały albo akcje,

b) spółkom osobowym, w których fundacja rodzinna uczestniczy jako wspólnik,

c) beneficjentom;

6) obrotu zagranicznymi środkami płatniczymi należącymi do fundacji rodzinnej w celu dokonywania płatności związanych z działalnością fundacji rodzinnej;

7) produkcji przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej oraz produktów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, o ile ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu;

8) gospodarki leśnej.

Ważne Co ważne, wniesienie mienia do fundacji nie powoduje, że należy odprowadzić podatek. Ponadto, fundacja rodzinna jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych ale jest zwolniona podmiotowo z tego podatku. Należy pamiętać, że zwolnienie z CIT nie ma charakteru stałego.

Ponadto, jeśli chodzi o zwolnienie z PIT będą one stosowane dla świadczeń wypłacanych fundatorowi oraz beneficjentom należącym do tzw. grupy zerowej, która obejmuje małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierbów, rodzeństwo, ojczyma i macochę. Jeżeli jednak wypłacane są świadczenia dla osób spoza tej grupy, beneficjenci będą zobowiązani do zapłacenia 15% podatku PIT. Natomiast fundacja, jako podatnik CIT będzie musiała uiścić podatek dochodowy w wysokości 15% od wartości każdego wypłaconego świadczenia.

Estoński CIT a fundacja rodzinna

Wielu podatników staje przed poważnym wyborem: fundacja rodzinna czy estoński CIT? Oba te modele mają swoje zalety, jak i wady. Co zatem wybrać? Najlepszym rozwiązaniem będzie zapoznanie się zarówno z założeniami fundacji rodzinnej, jak i estońskiego CIT. Tylko dokładna analiza obu tych rozwiązań pomoże nam wybrać takie, które będzie najkorzystniejsze. Warto także skorzystać z pomocy sprawdzonych ekspertów od finansów, którzy wyjaśnią, co jest dla nas bardziej atrakcyjnym rozwiązaniem.

Michał Pasternak, CEO AccroWell

AccroWell wspiera przedsiębiorców w całej Europie oferując im outsourcing usług z obszarów: finansów, księgowości, kontrolingu, nadzoru finansowo-księgowego, kadr czy płac. Firma obsługuje głównie duże i średnie spółki. Firma funkcjonuje na rynku od 2019 roku, a swoje siedziby posiada w Polsce, jak i w Niemczech.