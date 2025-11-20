REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » KSeF » Odroczenie KSeF? Nowa interpelacja poselska jest już w Sejmie

Odroczenie KSeF? Nowa interpelacja poselska jest już w Sejmie

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 listopada 2025, 10:07
Adam Kuchta
Adam Kuchta
KSeF
Coraz więcej apeli o odroczenie KSeF. Nowa interpelacja jest już w Sejmie
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Planowane obowiązkowe uruchomienie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wywołuje coraz większe napięcia w środowisku przedsiębiorców. Firmy z sektora MŚP alarmują, że system w obecnym kształcie może zagrozić stabilności ich działalności, a eksperci wskazują na liczne braki techniczne i prawne. W obliczu rosnącej presji poseł Bartłomiej Pejo złożył interpelację, domagając się wstrzymania obowiązkowego wdrożenia KSeF i wyjaśnienia ryzyk przez Ministerstwo Finansów.

rozwiń >

W polskiej debacie gospodarczej rośnie napięcie związane z planowanym wprowadzeniem obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Głos przedsiębiorców z sektora MŚP staje się coraz bardziej stanowczy, a kolejne organizacje i eksperci wskazują na liczne zagrożenia wynikające z wdrażania systemu w obecnym kształcie. Na tym tle pojawia się kolejny głos z polskiego parlamentu – interpelacja nr 13534 złożona przez posła Bartłomieja Pejo. Zawiera ona szereg pytań, obaw oraz wniosków kierowanych do Ministra Finansów i Gospodarki, domagając się wstrzymania obowiązku korzystania z KSeF. W świetle rosnącej presji środowisk gospodarczych temat nabiera szczególnej wagi.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: KSeF 2.0 – obowiązkowy Krajowy System e-Faktur od 1 lutego 2026 roku
VAT 2026. Komentarz

Rosnące niezadowolenie przedsiębiorców z sektora MŚP i sygnały o narastających obawach dotyczących stabilności KSeF

Coraz częściej pojawiają się głosy przedstawicieli branży, którzy podkreślają, że wdrożenie systemu KSeF w obecnej postaci może okazać się nie tylko kosztowne, lecz także niebezpieczne dla ciągłości działania tysięcy firm. Właśnie tę perspektywę poruszył w swoim wpisie na platformie X poseł Bartłomiej Pejo, informując o złożeniu interpelacji: „📄 Złożyłem interpelację w sprawie wstrzymania obowiązkowego wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF)”.

Zwrócił on uwagę na gwałtownie narastające sygnały ostrzegawcze docierające od przedsiębiorców: „W ostatnich tygodniach coraz więcej przedsiębiorców z sektora MŚP alarmuje, że system KSeF jest niedopracowany, pełen błędów i może doprowadzić do paraliżu gospodarki”.

Apele te nie są jednostkowe – podobne opinie pojawiają się podczas licznych spotkań konsultacyjnych oraz debat branżowych. Firmy wskazują na brak kompleksowych testów, problemy z integracją z oprogramowaniem i duży poziom nieprzewidywalności technicznej systemu. Z punktu widzenia przedsiębiorców oznacza to realne ryzyko zaburzenia procesów księgowych i rozliczeniowych.

REKLAMA

Szkolenie: Wdrożenie KSeF w biurze rachunkowym – procedury, narzędzia i ryzyka
Autopromocja

Szkolenie:
Wdrożenie KSeF w biurze rachunkowym – procedury, narzędzia i ryzyka

Sprawdź

KSeF jest niestabilny i nieprzetestowany. Stanowisko przedstawicieli biznesu wyrażone podczas prac Parlamentarnego Zespołu ds. Wsparcia i Rozwoju MŚP kierowanego przez posła

Istotny fragment relacji posła Pejo dotyczy prac Parlamentarnego Zespołu ds. Wsparcia i Rozwoju MŚP, w którym uczestniczyli przedsiębiorcy prezentujący stanowisko wobec KSeF. W ich ocenie obowiązkowy system podatkowy przygotowano w sposób niezgodny z realnymi potrzebami biznesu. Jak wskazuje poseł, podczas posiedzenia wyraźnie podkreślano trzy podstawowe kwestie:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

„⚠️ KSeF w obecnej formie nie ma społecznej akceptacji
💻 System jest niestabilny i nieprzetestowany
💸 Dla mikroprzedsiębiorców oznacza to dodatkowe koszty, biurokrację i ryzyko utraty płynności”.

Słowa te pokazują, jak szeroki zakres obaw towarzyszy wdrażaniu KSeF. Przedsiębiorcy jednoznacznie wskazali, że system wymaga dalszego dopracowania – tak technicznego, jak i organizacyjnego. Obawiają się również, że wprowadzenie obowiązku będzie oznaczało konieczność ponoszenia dodatkowych wydatków na integrację, obsługę techniczną oraz szkolenia pracowników. Dla najmniejszych firm, które często funkcjonują na granicy płynności finansowej, nawet niewielkie zakłócenia mogą mieć poważne konsekwencje.

Długotrwałe problemy związane z pracami nad KSeF oraz historyczne opóźnienia, awarie i błędy potwierdzone w raporcie NIK

W kolejnym fragmencie poseł Bartłomiej Pejo odnosi się do historii wdrażania KSeF, która jego zdaniem jest przepełniona trudnościami. Podkreśla on, że problemy towarzyszą projektowi od samego początku, co budzi wątpliwości, czy system jest gotowy do obowiązkowego zastosowania: „Historia wdrażania KSeF to seria opóźnień, awarii i błędów, co potwierdza raport NIK. Nie można w imię cyfryzacji narzucać rozwiązania, które zagraża tysiącom polskich firm”.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Autopromocja

Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Dyskusja o KSeF od dawna wskazuje na konieczność stabilności i niezawodności systemu, szczególnie że dotyczy on kluczowych procesów finansowych przedsiębiorstw. Wdrożenie systemu obciążonego powtarzającymi się awariami mogłoby sparaliżować obieg dokumentów i uniemożliwić prawidłowe rozliczenia podatkowe. Poseł zwraca uwagę, że ta kwestia nie była dotąd właściwie zaadresowana.

Zobacz również:

Brak odpowiednich testów oraz brak zaangażowania instytucji bezpieczeństwa państwa jako źródło kolejnych obaw o ochronę danych

Kolejny problem wskazany przez Pejo odnosi się do bezpieczeństwa danych – aspektu szczególnie ważnego w kontekście systemu gromadzącego ogromne ilości wrażliwych informacji o przedsiębiorcach. Poseł wskazuje, że KSeF nie przeszedł weryfikacji przez najważniejsze instytucje odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo: „Co więcej, system nie został sprawdzony przez Wojska Obrony Cyberprzestrzeni, Policję ani NASK, co rodzi poważne pytania o bezpieczeństwo danych przedsiębiorców 🔒”.

Kwestia ta wielokrotnie pojawiała się w debacie publicznej – firmy obawiają się, że wprowadzenie systemu bez właściwych testów bezpieczeństwa naraża je na ryzyko cyberataków, wycieków danych lub nieautoryzowanego dostępu. W dobie rosnącej liczby incydentów cybernetycznych brak takiej weryfikacji budzi poważne wątpliwości co do odpowiedzialności i przygotowania systemu.

Pytania postawione Ministrowi Finansów i Gospodarki, dotyczące ryzyka wdrożenia KSeF oraz możliwości czasowego wstrzymania obowiązku korzystania z systemu

Poseł podkreślił, że w interpelacji skierowanej do Ministra Finansów i Gospodarki Andrzeja Domańskiego zawarł konkretne pytania dotyczące zarówno bieżącej oceny sytuacji, jak i planów związanych z przyszłością KSeF:

„🔷 Czy rząd zdaje sobie sprawę z ryzyka wdrożenia KSeF w obecnej formie?
🔷 Czy planuje wstrzymanie obowiązku i utrzymanie systemu jako dobrowolnego do czasu jego dopracowania?
🔷 Czy zamierza realnie wesprzeć sektor MŚP w procesie cyfryzacji, zamiast przerzucać na niego wszystkie koszty?”

Są to pytania, które od dawna pojawiają się w środowiskach biznesowych, a teraz po raz kolejny trafiają na forum parlamentarne. Przedsiębiorcy oczekują, że rząd weźmie pod uwagę ich realne problemy i zagwarantuje, że proces cyfryzacji nie będzie odbywany kosztem bezpieczeństwa i stabilności działalności gospodarczej.

Podkreślenie konieczności rozsądnego podejścia do cyfryzacji oraz apel o zawieszenie obowiązkowego wdrożenia KSeF do czasu pełnego rozwiązania problemów technicznych

Pejo nie neguje sensu cyfryzacji administracji i systemów podatkowych, ale wskazuje, że proces ten powinien być przeprowadzony odpowiedzialnie: „Cyfryzacja? Tak, ale rozsądnie i bezpiecznie”. Następnie apeluje wprost do Ministerstwa Finansów: „💬 Apeluję do Ministerstwa Finansów o zatrzymanie obowiązkowego wdrożenia KSeF do czasu pełnego rozwiązania problemów technicznych i przeprowadzenia niezależnego audytu bezpieczeństwa”.

To wyraźne wezwanie do zatrzymania procesu do momentu, aż wszystkie kluczowe braki zostaną wyeliminowane, a system będzie odpowiednio zweryfikowany i zaakceptowany przez środowisko biznesowe. Podkreśla również, że dobro gospodarki wymaga stabilnych rozwiązań: „🇵🇱 Polska gospodarka potrzebuje mądrych i stabilnych rozwiązań, a nie cyfrowego chaosu”.

Kolejny sygnał narastających wątpliwości wobec KSeF - interpelacja dotycząca rozbieżności między dokumentacją systemu a przepisami prawa podatkowego

Na tym jednak nie kończy się seria parlamentarnych interwencji związanych z Krajowym Systemem e-Faktur. Tego samego dnia do Sejmu wpłynęła również interpelacja nr 13544, złożona przez posła Janusza Kowalskiego. Dokument ten koncentruje się na innym, lecz równie ważnym problemie – rozbieżnościach interpretacyjnych pomiędzy treścią „Podręcznika KSeF 2.0” a obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

Takie niezgodności mogą prowadzić do licznych komplikacji operacyjnych oraz potencjalnych sporów między przedsiębiorcami a organami podatkowymi, co w okresie przygotowań do wdrożenia systemu budzi szczególne zaniepokojenie. Dane formalne przedstawione w zgłoszeniu wskazują jasno, czego dotyczy kolejna interwencja i do kogo została skierowana: Interpelacja nr 13544 w sprawie rozbieżności interpretacyjnych i niezgodności pomiędzy treścią "Podręcznika KSeF 2.0" a obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Zgłaszający: Janusz Kowalski. Adresat: minister finansów i gospodarki. Data wpływu: 12-11-2025”.

Fakt, że w jednym dniu do Ministerstwa Finansów trafiły dwie interpelacje dotyczące KSeF, pokazuje, że problem nie jest incydentalny ani marginalny. Przeciwnie – świadczy o narastającej presji politycznej i gospodarczej, a także o coraz większej liczbie wątpliwości zgłaszanych nie tylko przez przedsiębiorców, lecz również przez posłów, którzy odbierają sygnały z rynku.

Interpelacja nr 13544 skupia się na kwestiach zgodności dokumentacji, co stanowi fundament prawidłowego funkcjonowania każdego systemu podatkowego. Jeśli podręczniki, instrukcje i oficjalne opracowania różnią się od ustawy lub rozporządzeń, powstaje chaos interpretacyjny, który obciąża przedsiębiorców i doradców podatkowych. W połączeniu z problemami opisanymi w interpelacji nr 13534 może to prowadzić do wniosku, że wdrożenie systemu wymaga nie tylko poprawek technicznych, ale również doprecyzowania i uporządkowania podstaw prawnych oraz materiałów instruktażowych. Wszystko to dodatkowo wzmacnia argumenty za tym, że KSeF – zanim stanie się obowiązkowy – musi zostać gruntownie przeanalizowany, jasno opisany, jednolicie zinterpretowany i dopracowany, aby uniknąć chaosu legislacyjnego i operacyjnego wśród polskich przedsiębiorców.

Podstawa prawna

Interpelacja nr 13534 w sprawie wstrzymania obligatoryjnego wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Zgłaszający: Bartłomiej Pejo. Adresat: minister finansów i gospodarki. Data wpływu: 12-11-2025

Interpelacja nr 13544 w sprawie rozbieżności interpretacyjnych i niezgodności pomiędzy treścią "Podręcznika KSeF 2.0" a obowiązującymi przepisami prawa podatkowego. Zgłaszający: Janusz Kowalski. Adresat: minister finansów i gospodarki. Data wpływu: 12-11-2025

Zobacz również:

ksef

ksef

INFOR

Powiązane
Obowiązkowa zmiana w piecach gazowych. Unia Europejska podjęła decyzję
Obowiązkowa zmiana w piecach gazowych. Unia Europejska podjęła decyzję
Wigilia Bożego Narodzenia dniem ustawowo wolnym od pracy, choć istnieją wyjątki
Wigilia Bożego Narodzenia dniem ustawowo wolnym od pracy, choć istnieją wyjątki
Godna emerytura: Emeryci dostaną dużo więcej pieniędzy? Prezent od prezydenta Karola Nawrockiego
Godna emerytura: Emeryci dostaną dużo więcej pieniędzy? Prezent od prezydenta Karola Nawrockiego
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Księgowi w oku cyklonu. Jak przejść przez rewolucję KSeF i nie stracić kontroli
20 lis 2025

Setki faktur w PDF-ach, skanach i wersjach papierowych. Telefony od klientów, goniące terminy VAT i JPK. Codzienność wielu biur rachunkowych to żonglowanie zadaniami w wyścigu z czasem. Tymczasem wielkimi krokami zbliża się fundamentalna zmiana – obowiązkowy Krajowy System e-Faktur
Prof. Modzelewski: Od 1 lutego 2026 r. będziemy otrzymywać faktury VAT aż w 18 różnych formach. Konieczna nowa instrukcja obiegu dokumentów
20 lis 2025

Od lutego 2026 r. wraz z wejściem w życie przepisów dot. obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) polscy czynni podatnicy VAT będą mogli otrzymywać aż dziewięć form dokumentów na miejsce obecnych faktur VAT. A jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że w tych samych formach będą wystawiane również faktury korygujące, to podatnicy VAT i ich księgowi muszą się przygotować na opisywanie i dekretowanie aż 18 form faktur – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Refinansowanie zakupu nowoczesnych tachografów: do 3 tys. zł na jeden pojazd. Wnioski, warunki, regulamin
19 lis 2025

W dniu 19 listopada 2025 r. Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 1 grudnia 2025 r. przewoźnicy mogą składać wnioski o refinansowanie wymiany tachografów na urządzenia najnowszej generacji. Środki na ten cel w wysokości 320 mln zł będą pochodziły z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. To pierwsza tego typu realna pomoc finansowa dla branży transportu drogowego. Nabór wniosków potrwa do końca stycznia 2026 roku.
Nowe zasady rozliczania podatkowego samochodów firmowych od stycznia 2026 r. [zakup, leasing, najem, amortyzacja]. Ostatnia szansa na pełne odliczenia
19 lis 2025

Nabycie samochodu firmowego to nie tylko kwestia mobilności czy prestiżu - to również poważna decyzja finansowa, która może mieć długofalowe skutki podatkowe. Od stycznia 2026 r. wejdą w życie nowe przepisy podatkowe, które znacząco ograniczą możliwość rozliczenia kosztów zakupu pojazdów spalinowych w działalności gospodarczej.

REKLAMA

Czy czeka nas kolejne odroczenie KSeF? Wiele firm wciąż korzysta z faktur papierowych i nie prowadzi testów nowego systemu e-fakturowania
20 lis 2025

Krajowy System e-Faktur (KSeF) powoli staje się faktem. Rzeczywistość jest jednak taka, że tylko niewielka część małych firm w Polsce prowadziła testy nowego systemu i wciąż stosuje faktury papierowe. Czy w związku z tym czeka nas ponowne odroczenie wdrożenia KSeF?
Postępowania upadłościowe w Polsce się trwają za długo. Dlaczego czekamy i kto na tym traci? Jak zmienić przepisy?
17 lis 2025

Prawo upadłościowe przewiduje wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku. Norma ustawowa ma jednak niewiele wspólnego z rzeczywistością. W praktyce sprawy często czekają na rozstrzygnięcie kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. Rok 2024 przyniósł rekordowe ponad 20 tysięcy upadłości konsumenckich, co przy obecnej strukturze sądownictwa pogłębia problem przewlekłości i wymaga systemowego rozwiązania. Jakie zmiany prawa upadłościowego są potrzebne?
Nowy Unijny Kodeks Celny – harmonogram wdrożenia. Polskie firmy muszą przygotować się na duże zmiany
17 lis 2025

Największa od dekad transformacja unijnego systemu celnego wchodzi w decydującą fazę. Firmy logistyczne i handlowe mają już niewiele czasu na dostosowanie swoich procesów do wymogów centralizacji danych i pełnej cyfryzacji. Eksperci ostrzegają: bez odpowiednich przygotowań technologicznych i organizacyjnych, przedsiębiorcy mogą stracić konkurencyjność na rynku.
Aplikacja Podatnika KSeF 2.0 - Ministerstwo Finansów udostępniło demo (środowisko przedprodukcyjne)
17 lis 2025

W dniu 15 listopada 2025 r. zostało udostępnione środowisko przedprodukcyjne (Demo) Aplikacji Podatnika KSeF 2.0. Wersja przedprodukcyjna udostępnia funkcje, które będą dostępne w wersji produkcyjnej udostępnionej 1 lutego 2026 r. Działania w wersji przedprodukcyjnej nie niosą ze sobą żadnych skutków prawnych. Ministerstwo Finansów zapewnia wsparcie techniczne dla użytkowników środowiska przedprodukcyjnego pod adresem: ksef.podatki.gov.pl/formularz.

REKLAMA

Ostatni moment na zmiany! Polityka rachunkowości w obliczu KSeF i nowych przepisów 2026
17 lis 2025

Rok 2026 przyniesie prawdziwą rewolucję w obszarze rachunkowości i finansów. Wraz z wejściem w życie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) przedsiębiorcy będą musieli nie tylko zmienić sposób wystawiania i odbierania faktur, lecz także zaktualizować politykę rachunkowości swoich jednostek.
Komisja Europejska aktualizuje prognozy dla Polski: niższy wzrost w 2025 r., ale mocne odbicie w 2026 r.
17 lis 2025

Najnowsza jesienna prognoza makroekonomiczna Komisji Europejskiej dla Polski pokazuje wyraźne korekty dotyczące wzrostu gospodarczego, inflacji, finansów publicznych oraz długu, z podkreśleniem roli inwestycji unijnych i słabnącego tempa ekspansji po 2026 roku.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA