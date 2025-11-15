REKLAMA

Umowy zlecenia » Składki ZUS od zlecenia - poradnik. Co gdy zleceniobiorca ma kilka umów w tym samym czasie? [przykłady obliczeń]

Składki ZUS od zlecenia - poradnik. Co gdy zleceniobiorca ma kilka umów w tym samym czasie? [przykłady obliczeń]

15 listopada 2025, 14:41
Zlecenie a składki ZUS. Co gdy zleceniobiorca ma kilka umów w tym samym czasie? Kompleksowy poradnik, przykłady obliczeń
Zlecenie a składki ZUS. Co gdy zleceniobiorca ma kilka umów w tym samym czasie? Kompleksowy poradnik, przykłady obliczeń
Rynek pracy dynamicznie się zmienia, a elastyczne formy współpracy stają się coraz bardziej popularne. Jedną z najczęściej wybieranych jest umowa zlecenia, szczególnie wśród osób, które chcą dorobić do etatu, prowadzą działalność gospodarczą lub realizują różnorodne projekty w ramach współpracy z firmami i organizacjami. Jakie składki ZUS trzeba płacić od zleceń?

Kilka umów zlecenia jednego zleceniobiorcy w tym samym czasie

Bardzo często spotykamy się z sytuacją, w której jedna osoba posiada kilka równoległych umów zlecenia – czasem z różnymi podmiotami, a czasem nawet z jednym pracodawcą. W takich przypadkach pojawiają się kluczowe pytania:
• Jak rozliczać składki ZUS z wielu umów zleceń?
• Kiedy składki społeczne są obowiązkowe, a kiedy dobrowolne?
• Co zrobić w przypadku zbiegu tytułów do ubezpieczeń?
• Jak poprawnie zgłaszać takie umowy w programie Płatnik?

Podstawy prawne – kiedy zleceniobiorca podlega obowiązkowym ubezpieczeniom?

Zasady podlegania ubezpieczeniom osób wykonujących umowę zlecenia zostały określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych z 13 października 1998 r. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4, osoby wykonujące umowę zlecenia podlegają obowiązkowo:
- ubezpieczeniu emerytalnemu,
- ubezpieczeniu rentowemu,
- ubezpieczeniu wypadkowemu oraz
- ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Oznacza to, że co do zasady każda osoba wykonująca umowę zlecenia musi być zgłoszona do tych ubezpieczeń.

Ubezpieczenie chorobowe – kiedy jest obowiązkowe?

Wyjątek dotyczy jednego scenariusza:
Jeśli zleceniobiorca zawiera umowę zlecenia z pracodawcą, z którym ma podpisaną umowę o pracę, wtedy jego ubezpieczenie chorobowe również jest obowiązkowe.

We wszystkich innych przypadkach:
- składka chorobowa jest dobrowolna,
- zleceniobiorca może, ale nie musi złożyć wniosek o objęcie tym ubezpieczeniem,
- przystąpienie do chorobowego daje prawo do zasiłku chorobowego po 90 dniach okresu wyczekiwania.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – korzyści i ograniczenia

Choć ubezpieczenie chorobowe przy umowie zlecenia jest dobrowolne, wiele osób decyduje się do niego przystąpić — szczególnie jeśli:
• umowa jest długoterminowa (co najmniej 3 miesiące),
• przerwa w dochodach z tytułu choroby mogłaby stanowić realny problem finansowy,
• zleceniobiorca wykonuje pracę o charakterze ciągłym.

Ubezpieczenie to daje prawo do:
• zasiłku chorobowego,
• zasiłku opiekuńczego (np. na chore dziecko),
• świadczeń przysługujących z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Podstawa wymiaru składek – co stanowi przychód?

Podstawą do naliczenia składek ZUS ze zlecenia jest przychód w rozumieniu ustawy o PIT, jeśli wynagrodzenie zostało określone:
- kwotowo,
- godzinowo,
- akordowo,
- prowizyjnie.

Nie ma tu znaczenia, czy wynagrodzenie jest wypłacane miesięcznie, tygodniowo czy jednorazowo — liczy się faktyczny przychód za dany miesiąc.

Studenci i uczniowie do 26 lat – szczególna grupa zwolniona ze składek

Umowa zlecenie jest wyjątkowo korzystna dla uczniów i studentów, którzy nie ukończyli 26. roku życia. Nie podlegają oni:
- ubezpieczeniom społecznym,
- ubezpieczeniu zdrowotnemu,
- opodatkowaniu podatkiem dochodowym PIT (ulga dla młodych).

W praktyce: wynagrodzenie brutto tych osób = wynagrodzenie netto

Nie mogą oni także przystąpić do ubezpieczeń dobrowolnie — nawet jeśli chcieliby opłacać składkę chorobową.

Zbieg tytułów do ubezpieczeń: etat + zlecenie lub działalność + zlecenie

Sytuacja zmienia się, gdy zleceniobiorca ma inne tytuły do ubezpieczeń, np.:
- jest zatrudniony na etacie u innego pracodawcy,
- prowadzi działalność gospodarczą i opłaca tzw. duży ZUS.

Wtedy mamy do czynienia ze zbiegiem tytułów.

Zlecenie + etat

Jeżeli wynagrodzenie z etatu wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie, z umowy zlecenia opłaca się tylko ubezpieczenie zdrowotne.

Składki społeczne są dobrowolne, ale nie można przystąpić do ubezpieczenia chorobowego.

Zlecenie + działalność gospodarcza

Dla przedsiębiorców zasady są zbliżone:
- jeśli opłacają duży ZUS z działalności — z umowy zlecenia obowiązkowe będzie tylko zdrowotne,
- mogą dobrowolnie zgłosić się do ubezpieczeń emerytalnych i rentowych ze zlecenia,
- nie mogą przystąpić do chorobowego.

Wybór tytułu do ubezpieczeń – kiedy możliwy?

Przedsiębiorca może wybrać, z którego tytułu opłaca składki społeczne, jeśli wynagrodzenie z umowy zlecenia wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie (4666 zł w 2025 r.).

Warunek: Zakres wykonywanych usług na zleceniu nie może być tożsamy z zakresem działalności.

Kilka umów zleceń z różnymi podmiotami – jak ustalić obowiązek ZUS?

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy, jeśli zleceniobiorca wykonuje kilka umów zleceń równocześnie:

➤ Składki społeczne obowiązkowe są od najwcześniej rozpoczętej umowy.
Następne umowy obejmuje jedynie składka zdrowotna.

➤ Warunek: pierwsza umowa musi zapewnić podstawę co najmniej minimalnego wynagrodzenia.
Jeśli nie — składki społeczne nalicza się również od kolejnej umowy, aż łączna podstawa przekroczy minimalne wynagrodzenie.

Przykład

Zleceniobiorca w październiku 2025 wykonywał dwie różne umowy zlecenia z różnymi podmiotami. Jego wynagrodzenie wynosiło:
- w podmiocie A – 3 800 zł brutto,
- w podmiocie B – 900 zł brutto.

Płatnicy A i B zgłoszą zleceniobiorcę do ubezpieczeń: emerytalnego, rentowego, wypadkowego i zdrowotnego. Ubezpieczenie chorobowe w obu przypadkach będzie dobrowolne.

Im więcej umów i im bardziej zmienne wynagrodzenie (np. stawka godzinowa), tym trudniej ustalić obowiązki — dlatego warto zbierać comiesięczne oświadczenia o łącznych przychodach zleceniobiorcy.

Kilka umów zlecenia u jednego zleceniodawcy — te same zasady, ale dodatkowe ryzyka

Jeśli jedna osoba podpisuje kilka umów zleceń w tej samej firmie, obowiązują te same zasady, co przy umowach u różnych podmiotów:
- składki społeczne nalicza się od kolejnych umów aż do osiągnięcia minimalnego wynagrodzenia,
- późniejsze umowy obejmuje tylko składka zdrowotna.

Przykład

Pan Antoni jest zatrudniony w tej samej firmie na podstawie trzech umów zleceń. Każda umowa jest zawarta na różny zakres czynności.

- Pierwsza umowa od 01.04.2025 do 31.08.2025 z wynagrodzeniem miesięcznym 2 300 zł.
- Druga umowa od 07.08.2025 do 31.08.2025 na kwotę 2 400 zł.
- Trzecia umowa od 11.08.2025 do 28.08.2025 na kwotę 2 000 zł.

Pan Antoni będzie podlegać ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu pierwszej i drugiej umowy. Z tytułu trzeciej umowy Pan Antoni będzie podlegać tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Umowa 1 + 2 = 4700 zł → powyżej minimalnego

Umowa 3 podlega tylko składce zdrowotnej.

Ważne

Uwaga na pozorne rozdzielanie umów!
Jeśli zakres czynności jest identyczny, a umowy są zawarte na ten sam okres, ZUS uzna je za obejście przepisów, obie umowy będą w całości oskładkowane.

Jak prawidłowo zgłaszać wiele umów zleceń w programie Płatnik?

To częsty problem zgłaszany przez działy kadrowo-płacowe. Najważniejsze zasady:

Każda umowa zlecenia to osobny tytuł do ubezpieczeń

Dlatego zawsze wymaga osobnego zgłoszenia:
- ZUS ZUA — jeśli występują składki społeczne,
- ZUS ZZA — jeśli tylko składka zdrowotna.

Ważne

Do każdej umowy przypisujemy osobny kod zawodu.

Składki rozliczamy na jednym formularzu RCA - sumujemy wszystkich podstawy.

Problem praktyczny: wyrejestrowania

Program Płatnik przy wyrejestrowaniu (ZUS ZWUA) usuwa wszystkie aktywne tytuły jednocześnie. Dlatego po zakończeniu jednej z umów:
- składamy ZWUA,
- następnie ponownie zgłaszamy trwającą umowę (ZUA lub ZZA).

Przykład

Przykład praktyczny:
Od 1 września podmiot zawarł umowę zlecenia ze zleceniobiorcą na przeprowadzenie zajęć sportowych dla dzieci. Umowa będzie trwać do 31 października, a wynagrodzenie miesięczne w umowie zostało określone na 4800 zł brutto. Od 23 września firma zawarła kolejną umowę zlecenia z tym samym zleceniobiorcą. Tym razem przedmiotem umowy są czynności administracyjne związane z uzupełnieniem dokumentacji uczestników zajęć. Druga umowa będzie trwać do 30 września, a wynagrodzenie wynosi 400 zł brutto. Zleceniobiorca na oświadczeniu zaznaczył, że nie posiada innych tytułów do ubezpieczeń.

Zgłoszenia:
- od 1.09 ZUS ZUA (pełne składki) ze wykazanym kodem zawodu dotyczącym czynności wynikających z pierwszej umowy zlecenie o przeprowadzenie zajęć sportowych dla dzieci,
- od 23.09 ZUS ZZA (składka zdrowotna) z wykazanym właściwym kodem zawodu dotyczącym czynności administracyjnych związanych z uzupełnieniem dokumentacji uczestników zajęć.

30 września kończy się druga umowa → składamy ZWUA od 1.10 → ponownie zgłaszamy trwającą umowę (ZUA).

Podsumowanie — jak nie popełnić błędu?

Przy wielu umowach zlecenia kluczowe jest:
• znajomość zasad zbiegu tytułów do ubezpieczeń,
• prawidłowa ocena, która umowa „pierwsza” daje minimalne wynagrodzenie,
• regularne zbieranie oświadczeń od zleceniobiorców,
• ostrożność przy zgłoszeniach i wyrejestrowaniach w Płatniku,
• właściwa kwalifikacja zakresu obowiązków (szczególnie przy kilku umowach w jednym podmiocie).

Błędna kwalifikacja może skutkować:
• koniecznością korekty dokumentów,
• dopłatą składek,
• a w najgorszym razie — konsekwencjami przy kontroli ZUS.

Karolina Woźniczka, starszy specjalista ds. kadr i płac - Meritoros SA

