Jaka inflacja w Polsce w latach 2025-2026-2027. Projekcja NBP i prognozy ekspertów

Jaka inflacja w Polsce w latach 2025-2026-2027. Projekcja NBP i prognozy ekspertów

10 listopada 2025, 12:56
Jaka inflacja w Polsce w latach 2025-2026-2027. Projekcja NBP i prognozy ekspertów
Jaka inflacja w Polsce w latach 2025-2026-2027. Projekcja NBP i prognozy ekspertów
Opublikowana przez Narodowy Bank Polski 7 listopada 2025 r. projekcja inflacji i PKB w Polsce przewiduje, że inflacja CPI w 2025 r. znajdzie się na poziomie 3,7 proc., w 2026 r. wyniesie 2,9 proc., a w 2027 r. spadnie do 2,5 proc.. Natomiast PKB wzrośnie w 2025 r. ok. 3,4 proc., w 2026 r. ok. 3,7 proc., a w 2027 r. ok. 2,6 proc.

Projekcja NBP z listopada 2025 r.: Inflacja CPI w Polsce w 2026 roku osiągnie 2,9 proc., w 2027 r. spadnie do 2,5 proc.

Inflacja bazowa według centralnej ścieżki NBP ma wynieść w 2025 r. 3,3 proc., w 2026 r. 3,1 proc., a w 2027 r. 2,9 proc.

"Informacje i dane, które napłynęły po zamknięciu projekcji lipcowej, przyczyniły się do obniżenia prognozy krajowego tempa wzrostu gospodarczego w 2025 r. oraz jej wyraźnego podniesienia w 2026 r." - napisano w raporcie NBP. Z raportu wynika, że czynnikiem wpływającym na obniżenie prognozy wzrostu gospodarczego w 2025 r. względem lipcowej projekcji była niższa od oczekiwań jego realizacja w II kw. br., w tym w szczególności poziom aktywności inwestycyjnej.

"Było to powiązane z wolniejszym napływem funduszy UE wynikającym z opóźnienia w wykorzystaniu środków w ramach KPO. Aby ułatwić wykorzystanie tych środków, Komisja Europejska zgodziła się na przedłużenie o trzy miesiące – do końca 2026 r. – możliwości ich wydatkowania" - napisano.

Analitycy NBP wskazują, że przy założeniu pełnego wykorzystania funduszy z programu KPO, wyższa względem projekcji lipcowej absorpcja środków unijnych w 2026 r. będzie wpływać na poprawę krajowej koniunktury, w tym ścieżki inwestycji.

"W kierunku podwyższenia perspektyw wzrostu popytu krajowego, w największym stopniu w 2026 r., będą również oddziaływać obniżki stóp procentowych – łącznie o 0,75 punktu procentowego – uchwalone przez RPP po zamknięciu lipcowej projekcji" - dodano.

W najnowszej projekcji wskazano, że w porównaniu do wyników poprzedniej rundy prognostycznej, prognozowana ścieżka inflacji CPI została natomiast nieznacznie zrewidowana w dół w latach 2025-2026 i w górę w 2027 r.

"W 2025 r. obniżono prognozę dynamiki cen energii względem projekcji lipcowej w wyniku przedłużenia do końca IV kw. br. mechanizmu ceny maksymalnej na energię elektryczną dla gospodarstw domowych" - wskazano.

Zdaniem analityków NBP wpływ na inflację CPI tej obniżki ogranicza nieco wyższa prognoza dynamiki cen żywności nieprzetworzonej uwzględniająca odczyt tej kategorii za III kw. br.

"W latach 2026-2027 wpływ tych czynników na dynamikę cen konsumenta wygaśnie, a jednocześnie ograniczająco na tempo dezinflacji będzie oddziaływać poprawa krajowej aktywności gospodarczej odzwierciedlona w wyższej niż w projekcji lipcowej luce popytowej. W konsekwencji inflacja CPI w 2026 r. ukształtuje się na poziomie zbliżonym, a w 2027 r. – nieznacznie wyższym niż w poprzedniej rundzie prognostycznej" - podsumowali.

Projekcja inflacji i PKB została sporządzona z uwzględnieniem danych dostępnych do 15 października 2025 r.

Źródło: Projekcja inflacji i PKB – listopad 2025 - NBP

Alior Bank: Stopa referencyjna NBP powinna spaść do 3,50 proc. w okolicy połowy 2026 r. Inflacja w 2026 r. wyniesie 2,7 proc.

"Po pełnym zestawie informacji związanych z listopadowym posiedzeniem RPP spodziewamy się stabilizacji stóp procentowych NBP w grudniu i ostrożnych obniżek w 2026 r., w łącznym wymiarze 75 pb. Poziom docelowy stóp (referencyjna 3,5 proc.) powinien zostać osiągnięty w okolicy połowy roku" - napisano w raporcie Alior Banku.

W ubiegłym tygodniu Rada Polityki Pieniężnej obniżyła wszystkie stopy procentowe NBP o 25 pb., w tym referencyjną do 4,25 proc.

NBP przedstawił również najnowszą projekcję. Centralna ścieżka projekcji zakłada, że inflacja CPI w 2025 r. znajdzie się na poziomie 3,7 proc., w 2026 r. wyniesie 2,9 proc., a w 2027 r. obniży się do 2,5 proc. Centralna ścieżka PKB zakłada wzrost w 2025 r. na poziomie 3,4 proc., w 2026 r. na poziomie 3,7 proc., a w 2027 r. na poziomie 2,6 proc.

"Opublikowana w piątek najnowsza projekcja NBP potwierdziła to, co można było wstępnie wywnioskować z informacji po posiedzeniu RPP. Względem prognoz lipcowych obniżona została ścieżka inflacji w latach 2025-2026 (o 0,2 pkt. proc.) i kosmetycznie podwyższona na 2027 (o 0,1 pkt. proc. do 2,5 proc.). W tym roku średnia inflacja ma wynieść wg NBP 3,7 proc., a w przyszłym roku 2,9 proc. Widzimy tu niewielką przestrzeń do pozytywnych niespodzianek w przyszłym roku (nasza prognoza to 2,7 proc.), co może być jedną z przesłanek za ostrożnymi obniżkami stóp procentowych" - napisano w raporcie Alior Banku.

"Po stronie PKB z jednej strony można mówić o pewnym pogorszeniu w tym roku (prognoza ściągnięta z 3,6 proc. do 3,4 proc. - choć w naszej opinii nieco przedwcześnie), które jest jednak z naddatkiem kompensowane przez oczekiwany dużo silniejszy oczekiwany wzrost w 2026 (rewizja prognoz z 3,1 proc. do 3,7 proc.). Zmiany w dużej mierze wynikają ze zmiany trajektorii inwestycji, które rozkręcają się w tym roku wolniej od oczekiwań, głównie za sprawą inwestycji publicznych, i mają być bardziej skoncentrowane w 2026. Tym niemniej generalnie można mówić o dość pozytywnym wydźwięku najnowszej projekcji. Inflacja schodzi do celu przy dość solidnie rosnącym PKB" - dodano.

(PAP Biznes)
pat/ asa/
jz/ ana/

Trafna projekcja inflacji NBP sprzed 3 lat

Jak przypomina Bartosz Turek, analityk rynku nieruchomości - w listopad 2022 roku wchodziliśmy po rekordowo mocnym zacieśnianiu polityki monetarnej (stopa referencyjna w ciągu roku wzrosła z 0,1% do 6,75%). Gdyby tego było mało, to jeszcze na początku listopada rynek oczekiwał wciąż dalszych podwyżek stóp procentowych. Dopiero po drugiej z rzędu decyzji o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian, przewidywania ekonomistów zaczęły się odmieniać. Taką rynkową woltę wsparła też projekcja inflacji, której trafność po 3 latach jest dziś trudna do przecenienia. Warto mieć świadomość, że pod koniec burzliwego 2022 roku zespół NBP celnie ocenił, że w perspektywie 3 lat inflacja powinna wrócić w okolice celu banku centralnego, a więc z poziomu dwucyfrowego w okolice 2,5%.

Teraz jesteśmy w zupełnie innym miejscu. W bieżącym roku nastąpiła już seria cięć, która sprowadziła podstawową stopę procentową do poziomi 4,25%. Co więcej, z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością przed nami jeszcze ciąg dalszy łagodzenia monetarnego. Cięcia nie da się wykluczyć nawet na grudniowym posiedzeniu RPP, choć dziś ekonomiści uznają, że większe prawdopodobieństwo takich ruchów pojawi się w 2026 roku - ocenia Bartosz Turek.

Faktyczne zmiany inflacji w porównaniu z prognozami NBP - 2025 11 07 Wykres

Faktyczne zmiany inflacji w porównaniu z prognozami NBP - 2025 11 07 Wykres

Materiały prasowe

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
