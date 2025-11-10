Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w 2026 roku
Narodowy Bank Polski opublikował harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej i publikacji opisów dyskusji z posiedzeń decyzyjnych w 2026 r.
Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w 2026 roku
Poniżej harmonogram posiedzeń RPP w 2026 r. opublikowany przez Narodowy Bank Polski
miesiąc
posiedzenia decyzyjne
styczeń
13-14 (wtorek-środa)
luty
3-4 (wtorek-środa)
marzec
3-4 (wtorek-środa)
kwiecień
8-9 (środa-czwartek)
maj
5-6 (wtorek-środa)
czerwiec
9-10 (wtorek-środa)
lipiec
7-8 (wtorek-środa)
sierpień
25 (wtorek)*
wrzesień
1-2 (wtorek-środa)
październik
6-7 (wtorek-środa)
listopad
3-4 (wtorek-środa)
grudzień
1-2 (wtorek-środa)
* posiedzenie jednodniowe niedecyzyjne
Harmonogram publikacji opisów dyskusji z posiedzeń decyzyjnych RPP w 2026 r.
Poniżej harmonogram publikacji opisów dyskusji z posiedzeń decyzyjnych RPP w 2026 r.
miesiąc
publikacja opisów dyskusji
styczeń
16 (piątek)
luty
6 (piątek)
marzec
6 (piątek)
kwiecień
13 (poniedziałek)
maj
8 (piątek)
czerwiec
12 (piątek)
lipiec
10 (piątek)
sierpień
27 (czwartek)
wrzesień
–
październik
9 (piątek)
listopad
6 (piątek)
grudzień
4 (piątek)
