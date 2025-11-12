REKLAMA

Konsolidacja sprawozdań finansowych – czy warto przekazać przygotowywanie skonsolidowanych SF firmie outsourcingowej?

Konsolidacja sprawozdań finansowych – czy warto przekazać przygotowywanie skonsolidowanych SF firmie outsourcingowej?

12 listopada 2025, 12:19
Agata Wnętrzak
Ekspert, Dział Sprawozdawczości
MDDP Outsourcing
MDDP Outsourcing
Jedna z największych firm w kraju świadczących usługi outsourcingu księgowości, kadr i płac.
księgowy, dokumenty, sprawozdanie
Konsolidacja sprawozdań finansowych, czyli przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego (SSF), to proces wymagający precyzji, wiedzy i czasu. Wraz ze wzrostem złożoności grup kapitałowych oraz częstymi zmianami regulacyjnymi, coraz więcej przedsiębiorstw staje przed pytaniem: czy proces konsolidacji realizować własnymi siłami, czy powierzyć go zewnętrznym ekspertom?

W praktyce coraz częściej wybierana jest druga opcja – outsourcing. I trudno się dziwić: zlecenie przygotowania SSF firmie zewnętrznej przynosi wymierne korzyści – od zwiększenia bezpieczeństwa i jakości raportów, po oszczędność czasu i zasobów.

Złożoność procesu konsolidacji

Konsolidacja to nie tylko zebranie i zsumowanie danych finansowych z poszczególnych spółek grupy. To złożony proces obejmujący m.in.:

  • eliminacje wzajemnych rozrachunków i transakcji wewnątrzgrupowych,
  • rozliczanie różnic kursowych,
  • analizę transakcji kapitałowych,
  • ujmowanie odpisów aktualizujących czy przeszacowań aktywów,
  • dostosowanie polityk rachunkowości w poszczególnych jednostkach.

Każdy z tych etapów wymaga nie tylko znajomości przepisów krajowych, ale i Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).

Dla wielu firm – zwłaszcza tych, które sporządzają skonsolidowane sprawozdanie tylko raz w roku – utrzymywanie wyspecjalizowanego zespołu wyłącznie do tego celu bywa po prostu nieopłacalne.

Outsourcing jako rozwiązanie

Powierzenie konsolidacji firmie outsourcingowej oznacza dostęp do zespołu ekspertów, którzy na co dzień realizują podobne projekty dla różnych organizacji. Dysponują oni zarówno praktyczną wiedzą z zakresu rachunkowości, jak i specjalistycznymi narzędziami informatycznymi wspierającymi proces konsolidacji.

Dzięki temu raporty przygotowane przez zewnętrznych ekspertów są dokładniejsze, spójne i zgodne z obowiązującymi przepisami. Outsourcing pozwala również ograniczyć ryzyko błędów – proces przeprowadzany jest zgodnie z najlepszymi praktykami, a dokument końcowy spełnia wymogi audytorów i inwestorów.

Najważniejsze korzyści dla przedsiębiorstwa

  1. Oszczędność czasu i zasobów
    Dział finansowy może skoncentrować się na analizie wyników i wsparciu zarządu w podejmowaniu decyzji, zamiast poświęcać czas na techniczne aspekty konsolidacji.
  2. Dostęp do wiedzy eksperckiej
    Zewnętrzni specjaliści śledzą na bieżąco zmiany w przepisach i standardach rachunkowości, co minimalizuje ryzyko nieprawidłowości.
  3. Elastyczność kosztowa
    Firma płaci tylko za faktycznie wykonaną usługę, bez konieczności utrzymywania stałego działu konsolidacyjnego.
  4. Większe bezpieczeństwo i wiarygodność
    Odpowiedzialność za przygotowanie SSF spoczywa na firmie outsourcingowej, co zwiększa zaufanie ze strony banków, inwestorów i audytorów.
  5. Wsparcie technologiczne
    Firmy outsourcingowe korzystają z profesjonalnych systemów konsolidacyjnych, które automatyzują obliczenia i ograniczają ryzyko błędów ludzkich.

Wartość dodana dla zarządu i inwestorów

Outsourcing konsolidacji to nie tylko rozwiązanie techniczne – to także narzędzie strategiczne.

Zarząd otrzymuje rzetelne i terminowe raporty, gotowe do wykorzystania w komunikacji z właścicielami, inwestorami czy instytucjami finansowymi. Zwiększa to przejrzystość i wiarygodność firmy na rynku oraz wspiera proces podejmowania decyzji strategicznych.

Podsumowanie

Konsolidacja sprawozdań finansowych to proces złożony i wymagający, a ewentualne błędy mogą być kosztowne – zarówno finansowo, jak i wizerunkowo. Outsourcing tego obszaru może przynieść przedsiębiorstwu znaczące korzyści: dostęp do wiedzy eksperckiej, redukcję ryzyka oraz efektywne wykorzystanie zasobów.

Jednocześnie nie jest to rozwiązanie uniwersalne. Decyzja o przekazaniu przygotowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego firmie zewnętrznej zależy od wielu czynników – w tym struktury grupy kapitałowej, częstotliwości raportowania, poziomu automatyzacji procesów finansowych oraz kompetencji wewnętrznego zespołu.

Dlatego outsourcing konsolidacji nie zawsze jest koniecznością – ale z pewnością jest rozwiązaniem, które każda firma powinna rozważyć jako element nowoczesnego i bezpiecznego zarządzania sprawozdawczością.

oprac. Iga Leszczyńska
