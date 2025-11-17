REKLAMA

Działalność gospodarcza » Do 30 listopada przedsiębiorcy mogą złożyć ten wniosek i zaoszczędzić średnio ok. 1200 zł. Następna taka szansa w przyszłym roku. Kto ma do tego prawo?

Do 30 listopada przedsiębiorcy mogą złożyć ten wniosek i zaoszczędzić średnio ok. 1200 zł. Następna taka szansa w przyszłym roku. Kto ma do tego prawo?

17 listopada 2025, 18:43
e-file sp. z o.o.
e-file sp. z o.o.
Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami
Tylko do 30 listopada przedsiębiorcy mogą złożyć ten wniosek i zaoszczędzić średnio ok. 1200 zł. Kto ma do tego prawo?
Tylko do 30 listopada przedsiębiorcy mogą złożyć ten wniosek i zaoszczędzić średnio ok. 1200 zł. Kto ma do tego prawo?
Tylko do 30 listopada przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o wakacje składkowe ZUS i tym samym skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek w jednym wybranym miesiącu roku. Jak wynika z najnowszych danych Ministerstwa Finansów, aż 40% uprawnionych firm nie złożyło jeszcze wniosku. Eksperci przypominają, że to ostatni moment, by skorzystać z preferencji – a gra jest warta świeczki, bo średnia wartość zwolnienia wynosi około 1200 zł.

Wakacje składkowe

Ustawa wprowadzająca w życie wakacje składkowe obowiązuje od końca zeszłego roku. Regulacja przewiduje, że wniosek dotyczący wakacji składkowych powinien być przekazany do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym chcemy skorzystać ze zwolnienia. – Jeśli chcemy otrzymać zwolnienie w bieżącym roku, powinniśmy złożyć wniosek w listopadzie, aby składek na ubezpieczenia społeczne nie płacić w grudniu. Jeżeli przedsiębiorca zawnioskuje o wakacje ZUS dopiero w grudniu, wówczas zwolnienie będzie obowiązywało w styczniu 2026 roku – przypomina Monika Piątkowska, doradca podatkowy w e-pity.pl i fillup.pl

Mniej przedsiębiorców składa wnioski niż rok temu

Z danych udostępnionych przez resort finansów wynika, że na dzień 04.11.2025r. wniosek o przyznanie wakacji składkowych złożyło 986 658 podmiotów. To mniej niż w poprzednim roku, kiedy taki wniosek złożyło 1 328 242 przedsiębiorców. W tym kontekście zastanawia, dlaczego co czwarty podmiot, który otrzymał ulgę w zeszłym roku, obecnie jeszcze o nią nie zawnioskował.

Przyczyn takiego stanu rzeczy może być kilka. Musimy pamiętać, że w 2024 roku ulga zaczęła obowiązywać od listopada i to był jedyny miesiąc, aby złożyć wniosek i móc z niej skorzystać jeszcze w minionym roku. Był to wówczas flagowy projekt rządu, o którym głośno mówiło się w mediach. W związku z szeroką kampanią informacyjną przedsiębiorcy mieli świadomość, że istnieje taka preferencja i mogą z niej skorzystać. W bieżącym roku, choć możemy z wakacji składkowych skorzystać w dowolnym miesiącu, wielu przedsiębiorców o tym nie pamięta – komentuje Monika Piątkowska z fillup.pl.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że najwięcej wniosków zaczęło napływać w ostatnich miesiącach 2025 roku. W październiku 2025 roku (82 764) nastąpił wyraźny wzrost – o ok. 52% względem września (54 368). Natomiast w ciągu zaledwie 4 pierwszych dni listopada do ZUS wpłynęło aż 101 147 wniosków o wakacje składkowe, czyli ponad 10% złożonych wniosków ogółem. – Dane te pokazują, że tak jak w przypadku rozliczeń PIT, najwięcej złożonych formularzy przypada na początek okresu, kiedy można składać wnioski i na sam jego koniec. Wynika to zwykle z naszej mentalności: jedni chcą załatwić sprawę w jak najszybszym możliwym terminie, inni zostawiają formalności na ostatnią chwilę – podsumowuje Piątkowska.

Kiedy najlepiej skorzystać z wakacji składkowych?

Rozważając wybór terminu na złożenie wniosku o wakacje składkowe, przedsiębiorcy powinni zastanowić się, który moment będzie dla nich najdogodniejszy. Przykładowo, jeśli planujemy zawieszenie lub zamknięcie działalności gospodarczej w drugiej połowie roku, aby skorzystać z preferencji powinniśmy o nią zawnioskować odpowiednio wcześniej. Natomiast jeśli korzystamy ze składek preferencyjnych na początku roku, jednak w jego trakcie już przejdziemy na standardowe, wówczas najkorzystniej dla nas jest zawnioskować o wakacje składkowe przy opłacaniu pełnych składek ZUS – podpowiada Monika Piątkowska.

Wakacje składkowe dotyczą składek tylko za samych przedsiębiorców

Składając wniosek przedsiębiorcy muszą pamiętać, że zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych wyłącznie za samego siebie. Nie uwzględnia ono pracowników ani osób ubezpieczanych przez przedsiębiorcę. Wakacje składkowe ZUS posiadają również inne ograniczenia. Przysługują one przedsiębiorcy, który ubezpiecza nie więcej niż 10 osób, a jego przychód roczny nie przekroczył 2 mln euro. Nie skorzystają z nich też osoby, które wykonują działalność na rzecz swoich byłych pracodawców. Trzeba też pamiętać, że wakacje od składek ZUS stanowią pomoc de minimis, co również obliguje przedsiębiorcę do monitorowania limitu udzielonej pomocy, zwłaszcza jeśli korzystał wcześniej ze wsparcia de minimis np. w postaci dotacji. – Dane Ministerstwa Finansów pokazują, że średnia wartość zwolnienia to około 1200 zł. Zatem, mimo tych ograniczeń warto zainteresować się tematem i sprawdzić, czy jako przedsiębiorcom przysługuje nam możliwość skorzystania z tej preferencji. Jeśli tak, warto się pospieszyć. Pozostało już niewiele czasu na złożenie wniosku i dopełnienie formalności – przypomina Piątkowska

Szkolenie: Wdrożenie KSeF w biurze rachunkowym – procedury, narzędzia i ryzyka
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
