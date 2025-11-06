REKLAMA

Strona główna » Księgowość » Podatki » Podatki osobiste » PIT » 183 dni w Polsce i dalej nie jesteś rezydentem? Eksperci ujawniają, jak naprawdę działa polska rezydencja podatkowa

183 dni w Polsce i dalej nie jesteś rezydentem? Eksperci ujawniają, jak naprawdę działa polska rezydencja podatkowa

06 listopada 2025, 10:37
Robert Nogacki
Robert Nogacki
radca prawny
Kancelaria Prawna Skarbiec
Kancelaria Prawna Skarbiec
Kancelaria Prawna Skarbiec świadczy doradztwo prawne z zakresu prawa podatkowego, gospodarczego, cywilnego i karnego.
podatek rezydencja
183 dni w Polsce i dalej nie jesteś rezydentem? Eksperci ujawniają, jak naprawdę działa polska rezydencja podatkowa
Przepisy wydają się jasne – 183 dni w Polsce i stajesz się rezydentem podatkowym. Tymczasem orzecznictwo i praktyka pokazują coś zupełnie innego. Możesz być rezydentem tylko przez część roku, a Twoje podatki zależą od… jednego dnia i miejsca, gdzie naprawdę toczy się Twoje życie. Sprawdź, jak działa „łamana rezydencja podatkowa” i dlaczego to klucz do uniknięcia błędów przy rozliczeniach.

rozwiń >

Polskie prawo podatkowe w art. 3 ust. 1a ustawy o PIT zawiera kategoryczną normę: osoba przebywająca na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym jest rezydentem podatkowym. Z drugiej strony, praktyka podatkowa i orzecznictwo od lat uznają możliwość zmiany rezydencji w trakcie roku - tzw. łamaną rezydencję podatkową. Jak pogodzić te ww. dwie pozornie wykluczające się koncepcje? Odpowiedź tkwi w głębszej analizie struktury normatywnej, hierarchii kryteriów oraz teleologii przepisów o rezydencji podatkowej.

VAT 2026. Komentarz
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: KSeF 2.0 – obowiązkowy Krajowy System e-Faktur od 1 lutego 2026 roku

I. Podstawy normatywne rezydencji podatkowej

Konstrukcja art. 3 ust. 1a ustawy o PIT

Przepis stanowi, że za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę fizyczną, która:

  • posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), lub
  • przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Kluczowe znaczenie ma spójnik "lub" - tworzy on dwie autonomiczne, równoważne i rozłączne przesłanki. To nie jest konstrukcja kumulatywna ale alternatywa rozłączna, gdzie każda przesłanka może działać niezależnie.

Nieograniczony obowiązek podatkowy - skutek, nie przyczyna

Art. 3 ust. 1 ustawy o PIT określa, że osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). To skutek posiadania rezydencji, nie dodatkowe kryterium jej nabycia.
Ministerstwo Finansów w objaśnieniach podatkowych z 2021 roku wyjaśnia: nieograniczony obowiązek podatkowy oznacza, że osoba fizyczna będąca polskim rezydentem podatkowym podlega w Polsce opodatkowaniu od całości osiąganych dochodów, bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów.

II. Zmiana rezydencji podatkowej - podstawy teoretyczne

Dopuszczalność zmiany w trakcie roku

Objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z 2021 roku wprost uznają, że zmiana rezydencji podatkowej może nastąpić w trakcie roku podatkowego. W takim przypadku osoba fizyczna podlega w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu za okres, w którym była polskim rezydentem podatkowym.
Interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 4 lutego 2025 roku (sygn. 0114-KDIP3-2.4011.944.2024.2.JM) idzie jeszcze dalej, uznając za prawidłowe stanowisko podatnika: "Fakt dopuszczalności łamanej rezydencji podatkowej jest niesporny".

Prospektywne działanie zmiany

Kluczowe dla zrozumienia mechanizmu łamanej rezydencji jest prospektywne, a nie retroaktywne działanie zmiany statusu. Interpretacja KIS z 2025 roku precyzuje: "Od dnia przyjazdu do Polski podatnik staje się polskim rezydentem podatkowym".
Nie ma więc mowy o wstecznym działaniu na cały rok podatkowy. Zmiana działa od momentu rzeczywistego przeniesienia ośrodka interesów życiowych lub przekroczenia progu 183 dni.

Zobacz również:

III. Łamana rezydencja podatkowa - mechanizm prawny

Definicja i istota zjawiska

Łamana rezydencja podatkowa (split tax residency) występuje, gdy osoba fizyczna w ciągu jednego roku podatkowego zmienia swoją rezydencję podatkową. Przez część roku jest rezydentem jednego państwa, przez pozostałą część - innego. W polskim systemie prawnym oznacza to:

  • Do momentu zmiany: nieograniczony obowiązek podatkowy w kraju rezydencji
  • Po zmianie: ograniczony obowiązek podatkowy (tylko od źródeł polskich) lub nieograniczony (jeśli Polska staje się krajem rezydencji)

Praktyczne scenariusze łamanej rezydencji

Scenariusz 1: Wyjazd z Polski

  •        Styczeń-sierpień: praca i życie w Polsce (rezydent)
  •        Wrzesień: przeprowadzka całej rodziny do Niemiec
  •        Wrzesień-grudzień: centrum życia w Niemczech (nierezydent dla Polski)
  •        Rezultat: łamana rezydencja 8/4 miesiące

Scenariusz 2: Przyjazd do Polski

  •        Styczeń-maj: życie i praca w Hiszpanii
  •        Czerwiec: przeniesienie centrum interesów do Polski
  •        Czerwiec-grudzień: rezydencja polska
  •        Rezultat: od czerwca nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce

Dokumentowanie łamanej rezydencji

Ze względu na możliwość powstania sporów z fiskusem warto jest dokonywać precyzyjnego udokumentowania momentu zmiany:

  1.      Certyfikat rezydencji podatkowej z nowego kraju
  2.      Dowody przeniesienia ośrodka interesów (umowy najmu, przeprowadzka rodziny);
  3.      Aktualizacja danych meldunkowych i adresowych;
  4.      Dokumenty potwierdzające zmianę (bilety, faktury przeprowadzkowe).

IV. Hierarchia kryteriów - klucz do rozwiązania paradoksu

Dlaczego ośrodek interesów życiowych przeważa nad kryterium 183 dni?

Odpowiedź tkwi w hierarchicznej strukturze kryteriów wypracowanej przez orzecznictwo i potwierdzonej w objaśnieniach podatkowych.

1. Pierwszeństwo kryterium jakościowego nad ilościowym

NSA w wyroku II FSK 2653/16 stwierdził: "Przy ocenie, gdzie znajduje się ośrodek interesów życiowych podatnika, należy wziąć pod uwagę wszystkie powiązania osobiste i gospodarcze, a nie tylko długość pobytu".

Ratio legis: Ustawodawca celowo umieścił kryterium ośrodka interesów jako pierwsze, nadając mu prymat interpretacyjny. Kryterium 183 dni ma charakter pomocniczy - stosuje się je, gdy nie można jednoznacznie określić ośrodka interesów.

2. Teleologiczna wykładnia przepisu

Celem przepisów o rezydencji jest przypisanie osoby do systemu podatkowego państwa, z którym jest rzeczywiście związana. Mechaniczne liczenie dni może prowadzić do absurdalnych rezultatów sprzecznych z ekonomiczną rzeczywistością.

Przykład z orzecznictwa: WSA w Krakowie (I SA/Kr 579/23) - artysta przebywający ponad 183 dni w USA pozostał polskim rezydentem ze względu na:

  •        Pracownię malarską w Polsce
  •        Rodzinę mieszkającą w Polsce
  •        Majątek i działalność społeczną w Polsce
  •        Jedynie tymczasowy charakter pobytu w USA.

3. Funkcjonalna interpretacja spójnika "lub"

Spójnik "lub" w art. 3 ust. 1a nie tworzy równorzędnych kryteriów, lecz hierarchię:

  •        Kryterium podstawowe: ośrodek interesów życiowych (test jakościowy)
  •        Kryterium subsydiarne: 183 dni (test ilościowy, gdy brak jednoznacznego ośrodka)

Mechanizm przełamywania automatyzmu 183 dni

Etap 1: Ustalenie faktycznego centrum interesów

Organy podatkowe stosują test wieloczynnikowy:

Centrum interesów osobistych (najważniejsze):

  •        Miejsce przebywania rodziny (małżonek, małoletnie dzieci)
  •        Ognisko domowe (mieszkanie dostępne na stałe)
  •        Więzi społeczne i kulturalne
  •        Członkostwo w organizacjach

Centrum interesów gospodarczych:

  •        Miejsce głównego źródła dochodów
  •        Lokalizacja majątku
  •        Centrum zarządzania biznesem
  •        Rachunki bankowe i inwestycje

Etap 2: Weryfikacja dominacji ośrodka

Jeśli centrum interesów jest jednoznaczne i dominujące, przekroczenie 183 dni w innym kraju nie zmienia rezydencji. Objaśnienia MF: W przypadku gdy podatnik posiada ośrodek interesów życiowych w Polsce, będzie polskim rezydentem podatkowym nawet jeśli przebywa za granicą dłużej niż 183 dni.

Etap 3: Zastosowanie kryterium czasowego

Dopiero gdy nie można jednoznacznie określić ośrodka interesów (np. równorzędne powiązania z dwoma krajami), stosuje się kryterium 183 dni jako rozstrzygające.

Zobacz również:

V. Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania - dodatkowy mechanizm przełamywania

Reguły tie-breaker jako nadrzędny mechanizm

Umowy międzynarodowe wprowadzają własną hierarchię kryteriów (art. 4 Modelowej Konwencji OECD):

  1.      Stałe miejsce zamieszkania - gdzie osoba ma dom stale do dyspozycji
  2.      Ośrodek interesów życiowych - ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze
  3.      Miejsce zwykłego przebywania - gdzie zazwyczaj przebywa
  4.      Obywatelstwo
  5.      Porozumienie między państwami

Kluczowa zasada: Umowy międzynarodowe mają pierwszeństwo przed prawem krajowym (art. 91 Konstytucji RP).

Praktyczne zastosowanie - przypadek Pani Renaty

Przykład z objaśnień MF ilustruje mechanizm:

  •        8 miesięcy pracy w Hiszpanii (przekroczenie 183 dni)
  •        Hiszpania uznaje ją za rezydenta według prawa krajowego
  •        Procedura tie-breaker: rodzina w Polsce = ośrodek interesów osobistych
  •        Rezultat: Polska rezydencja mimo 240 dni w Hiszpanii

VI. Logiczna konstrukcja rozwiązania paradoksu

Synteza - dlaczego nie ma sprzeczności?

Paradoks między automatyzmem 183 dni a łamaną rezydencją jest pozorny. Rozwiązanie opiera się na trzech filarach:

1. Różne momenty temporalne

  •        Kryterium 183 dni: działa prospektywnie od momentu przekroczenia progu
  •        Ośrodek interesów: może zmienić się w dowolnym momencie roku
  •        Skutek: możliwa zmiana rezydencji w trakcie roku (łamana rezydencja)

2. Hierarchia norm

  •        Poziom 1: Umowy międzynarodowe (pierwszeństwo konstytucyjne)
  •        Poziom 2: Kryterium ośrodka interesów (test jakościowy)
  •        Poziom 3: Kryterium 183 dni (test pomocniczy)

3. Teleologia przepisu

Cel przepisów o rezydencji to przypisanie osoby do właściwego systemu podatkowego na podstawie rzeczywistych powiązań, nie mechaniczne liczenie dni.

Algorytm decyzyjny organów podatkowych

1. Czy istnieje umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania?

   TAK → Zastosuj procedurę tie-breaker

   NIE → Przejdź do punktu 2

2. Czy można jednoznacznie określić ośrodek interesów życiowych?

   TAK → Rezydencja według ośrodka interesów (niezależnie od liczby dni)

   NIE → Przejdź do punktu 3

3. Czy osoba przebywa w Polsce > 183 dni?

   TAK → Rezydencja polska od dnia przekroczenia progu

   NIE → Brak polskiej rezydencji

4. Czy nastąpiła zmiana ośrodka interesów w trakcie roku?

   TAK → Łamana rezydencja od daty zmiany

   NIE → Rezydencja podatkowa przez cały rok według ustalonego kryterium

Autor: Robert Nogacki, radca prawny w Kancelarii Prawnej Skarbiec, oferującej doradztwo podatkowe, prawne i strategiczne dla firm

Zobacz również:
oprac. Adam Kuchta
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jak wdrożenie systemu HRM, e-Teczek i wyprowadzenie zaległości porządkuje procesy kadrowo-płacowe i księgowe
06 lis 2025

Cyfryzacja procesów kadrowych, płacowych i księgowych wchodzi dziś na zupełnie nowy poziom. Coraz więcej firm – od średnich przedsiębiorstw po duże organizacje –dostrzega, że prawdziwa efektywność finansowo-administracyjna nie wynika już tylko z automatyzacji pojedynczych zadań, lecz z całościowego uporządkowania procesów. Kluczowym elementem tego podejścia staje się współpraca z partnerem BPO, który potrafi jednocześnie wdrożyć nowoczesne narzędzia (takie jak system HRM czy e-teczki) i wyprowadzić zaległości narosłe w kadrach, płacach i księgowości.
Jak obliczyć koszt wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie? Które wydatki można uwzględnić w wartości początkowej?
06 lis 2025

W praktyce gospodarczej coraz częściej zdarza się, że przedsiębiorstwa decydują się na wytworzenie środka trwałego we własnym zakresie — czy to budynku, linii technologicznej, czy też innego składnika majątku. Pojawia się wówczas pytanie: jakie koszty należy zaliczyć do jego wartości początkowej?
183 dni w Polsce i dalej nie jesteś rezydentem? Eksperci ujawniają, jak naprawdę działa polska rezydencja podatkowa
06 lis 2025

Przepisy wydają się jasne – 183 dni w Polsce i stajesz się rezydentem podatkowym. Tymczasem orzecznictwo i praktyka pokazują coś zupełnie innego. Możesz być rezydentem tylko przez część roku, a Twoje podatki zależą od… jednego dnia i miejsca, gdzie naprawdę toczy się Twoje życie. Sprawdź, jak działa „łamana rezydencja podatkowa” i dlaczego to klucz do uniknięcia błędów przy rozliczeniach.
Prof. Modzelewski: Nikt nie unieważnił faktur VAT wystawionych w tradycyjnej postaci (poza KSeF). W 2026 r. nie będzie za to kar
06 lis 2025

Niedotrzymanie wymogów co do postaci faktury nie powoduje jej nieważności. Brak jest również kar podatkowych za ten czyn w 2026 r. – pisze profesor Witold Modzelewski. Może tak się zdarzyć, że po 1 lutego 2026 r. otrzymamy papierową fakturę VAT a do KSeF zostanie wystawiona faktura ustrukturyzowana? Czyli będą dwie faktury. Która będzie ważna? Ta, którą wystawiono jako pierwszą – drugą trzeba skorygować (anulować), ale w KSeF jest to niemożliwe – odpowiada profesor Witold Modzelewski.

Prof. Modzelewski: Podręcznik KSeF 2.0 jest niezgodny z ustawą o VAT. Czym jest „wystawienie” faktury ustrukturyzowanej i „potwierdzenie transakcji”?
06 lis 2025

Zdaniem profesora Witolda Modzelewskiego, opublikowany przez Ministerstwo Finansów Podręcznik KSeF (aktualnie ukazały się jego 4 części) jest sprzeczny z opublikowanymi projektami aktów wykonawczych dot. obowiązkowego modelu KSeF, a także ze zmienioną nie tak dawno ustawą o VAT.
Obowiązkowy KSeF w budownictwie i branży deweloperskiej w 2026 roku: odmienności w fakturowaniu i niestandardowe modele sprzedaży
06 lis 2025

Faktura ustrukturyzowana to dokument, który w relacji między podatnikami obowiązkowo ma zastąpić dotychczas stosowane faktury. W praktyce faktury niejednokrotnie zawierają znacznie więcej danych, niż wymaga tego prawodawca, gdyż często są nośnikiem dodatkowych informacji i sposobem ich wymiany między kontrahentami. Zapewne z tego powodu autor struktury FA(3) postanowił zamieścić w niej więcej pól, niż tego wymaga prawo podatkowe. Większość z nich ma charakter fakultatywny, a to oznacza, że nie muszą być uzupełniane. W niniejszej publikacji omawiamy specyfiką fakturowania w modelu ustrukturyzowanym w branży budowlanej i deweloperskiej.
Czy możliwe będzie anulowanie faktury wystawionej w KSeF w 2026 roku?
06 lis 2025

Czy faktura ustrukturyzowana wystawiona przy użyciu KSeF może zostać anulowana? Czy będzie to możliwe od 1 lutego 2026 r.? Zdaniem Tomasza Krywana, doradcy podatkowego faktur ustrukturyzowanych wystawionych przy użyciu KSeF nie można anulować. Anulowanie takich faktur oraz innych faktur przesłanych do KSeF nie będzie również możliwe od 1 lutego 2026 r.
KSeF 2026: wystawienie nierzetelnej faktury ustrukturyzowanej. Czego system nie wychwyci? Przykłady uchybień (daty, kwoty, NIP), kary i inne sankcje
06 lis 2025

W 2026 r. większość podatników będzie zobowiązana do wystawiania i otrzymywania faktur ustrukturyzowanych za pośrednictwem KSeF. Przy fakturach zarówno sprzedażowych, jak i zakupowych kluczowe jest, by dokumenty te były rzetelne. Błędy mogą pozbawić prawa do odliczenia VAT, a w skrajnych przypadkach skutkować odpowiedzialnością karną. Mimo automatyzacji KSeF nie chroni przed nierzetelnością – publikacja wskazuje, jak jej unikać i jakie grożą konsekwencje.

Nadchodzi podatek od smartfonów. Ceny pójdą w górę już od 2026 roku
05 lis 2025

Od 1 stycznia 2026 roku w życie ma wejść nowa opłata, która dotknie każdego, kto kupi smartfona, tablet, komputer czy telewizor. Choć rząd zapewnia, że to nie podatek, w praktyce ceny elektroniki wzrosną o co najmniej 1%. Pieniądze nie trafią do budżetu państwa, lecz do organizacji reprezentujących artystów. Eksperci ostrzegają: to konsumenci zapłacą prawdziwą cenę tej decyzji.
Weryfikacja kontrahentów: jak działa STIR (kiedy blokada konta bankowego) i co grozi za brak sprawdzenia rachunku na białej liście podatników VAT?
04 lis 2025

Walka z nadużyciami podatkowymi wymaga od państwa zdecydowanych działań prewencyjnych. Część z nich spoczywa też na przedsiębiorcach, którzy w określonych sytuacjach muszą sprawdzać rachunek bankowy kontrahenta na białej liście podatników VAT. System Teleinformatycznej Izby Rozliczeniowej (STIR) to narzędzie analityczne służące do wykrywania i przeciwdziałania wyłudzeniom podatkowym. Za jego pośrednictwem urzędnicy monitorują nietypowe transakcje, a przy podwyższonym ryzyku mogą nawet zablokować rachunek bankowy przedsiębiorcy. Jak działa ten system i co grozi firmie, która zignoruje obowiązek weryfikacji kontrahenta?

