1/3 przedsiębiorców nie zna żadnego języka obcego. Najgorzej jest w mikrofirmach i rolnictwie. Wykształcenie czy doświadczenie - co bardziej pomaga w biznesie?

W świecie zglobalizowanych gospodarek, w którym firmy konkurują i współpracują ponad granicami, znajomość języków obcych jest jedną z kluczowych kompetencji osób zarządzających biznesem. Tymczasem w praktyce bywa z tym różnie. Raport EFL „Wykształcenie czy doświadczenie? Co pomaga w biznesie. Pod lupą” pokazuje, że choć 63% przedsiębiorców w Polsce zna przynajmniej jeden język obcy, to co trzeci nie może wpisać tej umiejętności w swoim CV. Najgorzej sytuacja wygląda w najmniejszych firmach, gdzie językiem obcym posługuje się tylko 37% właścicieli. W średnich firmach ten odsetek jest zdecydowanie wyższy i wynosi 92%. Różnice widoczne są również między branżami: od 84% prezesów firm produkcyjnych mówiących komunikatywnie w języku obcym, po zaledwie 29% w rolnictwie.

Wykształcenie czy doświadczenie? Co bardziej pomaga w biznesie?

- Wyniki naszego badania bardzo mocno pokazują, jak zróżnicowany jest poziom kompetencji językowych wśród polskich przedsiębiorców. W mikrofirmach większość właścicieli nie zna żadnego języka obcego, co realnie może ograniczać ich dostęp do nowych rynków, partnerów czy dostawców lub choćby zaawansowanej informacji. W firmach średnich natomiast kompetencje językowe są praktycznie standardem i nierozerwalną częścią zarządzania nowoczesnym biznesem. Jeśli zestawimy to z badaniami Pracuj.pl pokazującymi, że aż 70% pracowników w Polsce deklaruje znajomość co najmniej jednego języka obcego, widać wyraźnie, że osoby zatrudnione często mają lepsze przygotowanie językowe niż sami przedsiębiorcy. Ta dysproporcja pokazuje, że w małych biznesach inwestycja w rozwój językowy właścicieli mogłaby się stać jednym z motorów wzrostu i profesjonalizacji – podkreśla Paweł Bojko, wiceprezes zarządu EFL.

Ze znajomością języków obcych bywa różnie

Z raportu EFL „Wykształcenie czy doświadczenie? Co pomaga w biznesie. Pod lupą” wynika, że większość przedsiębiorców MŚP deklaruje znajomość przynajmniej jednego języka obcego. Szczegółowe wyniki ujawniają jednak znaczące zróżnicowanie tych umiejętności. Najpopularniejszy pozostaje angielski, którym posługuje się 43% właścicieli firm. Na drugim miejscu znajduje się niemiecki (21%), natomiast francuski i hiszpański mają marginalne znaczenie. Niestety, aż 37% przedsiębiorców nie zna żadnego języka obcego.

Im większa organizacja, tym więcej poliglotów

Jednym z najbardziej wyrazistych wniosków z raportu jest zależność kompetencji językowych od wielkości przedsiębiorstwa. W mikrofirmach tylko 37% właścicieli zna język obcy, a 63% nie mówi w żadnym. W małych firmach znajomość języków deklaruje już 71% przedsiębiorców. W średnich przedsiębiorstwach natomiast niemal wszyscy, bo aż 92%, posługują się co najmniej jednym językiem obcym. Dane te sugerują, że rozwój kompetencji językowych rośnie wraz ze wzrostem skali organizacji, profesjonalizacji i intensywności kontaktów międzynarodowych. Niezależnie od wielkości organizacji dominującym językiem obcym jest angielski.

Produkcja na szczycie, rolnictwo na końcu zestawienia

W podziale branżowym wyniki są równie zróżnicowane. Najwyższy poziom znajomości języków obcych notuje sektor produkcji, gdzie aż 84% przedsiębiorców deklaruje umiejętność komunikowania się w obcym języku. W transporcie ten wskaźnik wynosi 75%. Zarządzający firmami usługowymi i handlowymi również wypadają dobrze, gdyż 68% z nich porozumiewa się przynajmniej w jednym języku. Firmy budowlane plasują się w środku stawki z wynikiem 53% przedsiębiorców znających na poziomie komunikatywnym co najmniej jeden język obcy. Najniżej wypada rolnictwo: jedynie 29% rolników zna jakikolwiek język obcy, co czyni tę branżę najbardziej skierowaną na rynek lokalny w całym sektorze MŚP.



A co z wykształceniem?

Profil wykształcenia przedsiębiorców jest silnie zróżnicowany, a w przypadku wykształcenia średniego dominuje technikum, które ukończyło 52% przedsiębiorców. Nieco mniej, bo 44% osób, ukończyło liceum, a tylko 4% postawiło na szkołę zawodową.

Okazuje się jednak, że nie trzeba wcale ukończyć edukacji na poziomie wyższym, aby prowadzić własny biznes. Taki plan zrealizowało po 29% absolwentów studiów licencjackich / magisterskich oraz inżynierskich. Studia podyplomowe są jeszcze mniej popularne, bo ukończył je tylko co dziewiąty przedsiębiorca, a doktorat posiada zaledwie 1% właścicieli firm.



Ciekawie wyglądają różnice, jeśli spojrzymy na wielkość prowadzonego biznesu. Właściciele najmniejszych firm rzadziej niż „koledzy” prowadzący większe biznesy mogą pochwalić się dyplomami uczelni wyższej. Studia licencjackie lub magisterskie ukończyło 18% szefów mikrofirm, a inżynierskie 9%. Odpowiednio takie dyplomy posiadają 44% i 52% szefów średnich firm. O tym, że wykształcenie może być ważniejsze dla zarządzających większymi biznesami może świadczyć również fakt, że co trzeci właściciel średnich firm ukończył studia podyplomowe, podczas gdy w mikrofirmach to zjawisko jest marginalne.

Patrząc na branże wyraźnie widać, że wykształcenie techniczne lub zawodowe najczęściej mają właściciele gospodarstw rolnych (90%) i firm transportowych (60%). Natomiast badani z branży usług i produkcji częściej niż inni przedsiębiorcy mają wyższe wykształcenie zdobyte na uniwersytecie (odpowiednio 30% i 38%) lub politechnice (odpowiednio 48% i 40%).



Co do zasady profil wykształcenia idzie w parze z profilem prowadzonej działalności w większości firm MŚP (69%). Odsetek ten rośnie wraz z wielkością firmy: z 63% w przypadku mikro i małych podmiotów do 85% wśród firm średniej wielkości. Zgodność wykształcenia z obszarem działalności dominuje w większości badanych branż, głównie w usługach (84%), rolnictwie (76%) i budownictwie (75%).

Wyjątkiem są firmy transportowe, których właściciele częściej posiadają inny profil wykształcenia (55%)

Pełna wersja raportu EFL „Wykształcenie czy doświadczenie? Co pomaga w biznesie. Pod lupą” jest dostępna https://media.efl.pl/raporty/category/28488.