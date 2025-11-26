REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » Urząd Skarbowy » Kontrola podatkowa » Tak działają cyfrowe kontrole skarbówki i algorytmy KAS. Uczciwi podatnicy i księgowi nie mają się czego bać?

Tak działają cyfrowe kontrole skarbówki i algorytmy KAS. Uczciwi podatnicy i księgowi nie mają się czego bać?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
26 listopada 2025, 11:28
Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR)
Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych (OSCBR)
urząd skarbowy, podatki, kontrola podatkowa
Jak działają cyfrowe kontrole skarbówki i algorytmy KAS. Co podatnik musi wiedzieć zanim przyjdzie wezwanie z urzędu skarbowego?
zasoby własne

REKLAMA

REKLAMA

Jeszcze kilka lat temu Krajowa Administracja Skarbowa prowadziła wyrywkowe kontrole podatkowe, oparte głównie na intuicji swoich pracowników. Przeczucie urzędnika, zgadywanie czy żmudne przeszukiwanie deklaracji w poszukiwaniu śladów oszustw podatkowych to dziś relikt przeszłości. Współczesny fiskus opiera się na analizie danych, sztucznej inteligencji i zaawansowanych algorytmach, które potrafią w kilka sekund wychwycić nieprawidłowości tam, gdzie kiedyś potrzeba było tygodni pracy. Cyfryzacja administracji skarbowej diametralnie zmieniła charakter kontroli podatkowych. Są one precyzyjniejsze, szybsze i skuteczniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Małgorzata Bień, właścicielka Biura Rachunkowego

rozwiń >

Uczciwi i kompetentni nie mają się czego bać?

Małgorzata Bień zrzeszonego w OSCBR zauważa: Uczciwi przedsiębiorcy i kompetentne biura rachunkowe nie mają powodu, żeby się bać. Z perspektywy biura rachunkowego zmiany ostatnich lat, takie jak comiesięczna wysyłka JPK_VAT, przyniosły więcej korzyści niż problemów. W praktyce oznacza to mniej kontroli skarbowych i lepsze wsparcie ze strony systemów, które coraz częściej „nie puszczają” błędów.

REKLAMA

REKLAMA

Cyfryzacja podatków postępuje i fiskus wie o podatnikach coraz więcej

Zmiany związane z cyfryzacją rozliczeń podatkowych, od elektronicznego obiegu dokumentów i e-deklaracji, po planowane na 2026 rok obowiązkowe e-faktury sprawiają, że fiskus wie o podatnikach coraz więcej. Zgodnie z założeniami „Planu wdrażania usług dla klientów KAS na lata 2024–2028”, proces ten będzie konsekwentnie rozwijany. Już w 2025 roku e-Urząd Skarbowy zyskał dodatkowe funkcjonalności, które ułatwiają obsługę podatników i ograniczają koszty administracyjne.

Nowe rozwiązania przede wszystkim usprawniają kontakt z urzędem i pozwalają załatwić większość spraw online. Jednak cyfryzacja ma też drugie oblicze: administracja skarbowa dysponuje coraz większą ilością danych, które w formie elektronicznej może błyskawicznie analizować, zestawiać i wyciągać z nich wnioski.

Dowodem na rosnące możliwości fiskusa jest rozwój Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF), jednostki odpowiedzialnej m.in. za analizę danych, przeciwdziałanie oszustwom podatkowym i usprawnienie procesów weryfikacji rozliczeń. To właśnie tam powstają narzędzia analityczne umożliwiające KAS coraz precyzyjniejsze typowanie podmiotów do kontroli.

Typowanie do kontroli skarbowej dzięki narzędziom AI

Nowoczesne platformy analityczne, w tym systemy wykorzystujące sztuczną inteligencję, wspierają urzędy skarbowe w walce z nieuczciwymi podatnikami. Potrafią nie tylko wychwycić drobne uchybienia, np. błędy w wyliczeniach czy opóźnienia w złożeniu deklaracji, lecz także wykryć powiązania między podmiotami i dokonać analizy schematów ich działań. Dzięki temu wykrywanie fikcyjnych transakcji gospodarczych czy przestępstw ekonomicznych stało się znacznie prostsze i szybsze.

Proces typowania przedsiębiorców do kontroli obejmuje kilka etapów: gromadzenie danych, tworzenie profili ryzyka, analizę powiązań oraz formułowanie rekomendacji dla urzędników. Ostateczna decyzja o wszczęciu postępowania nadal należy do człowieka, jednak tak zaawansowana analityka znacząco ogranicza ryzyko błędu. Co więcej, kontrole zainicjowane na podstawie wskazań algorytmów często dostarczają dodatkowych dowodów potwierdzających trafność wcześniejszych prognoz.

STIR jako dodatkowe narzędzie weryfikacji

Jednym z narzędzi wspierających analitykę KAS jest system STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej). Umożliwia on bieżące monitorowanie przepływów finansowych między firmami i bankami, aby wykrywać podejrzane transakcje mogące wskazywać na wyłudzenia VAT lub pranie pieniędzy. Dane z systemu STIR trafiają do algorytmów KAS, które analizują powiązania między podmiotami i pomagają typować firmy do kontroli.

REKLAMA

Obawy przedsiębiorców związane z reformą KSeF

Informacje pozyskane z tak licznych źródeł dostarczają organom skarbowym cennych danych na temat przedsiębiorców. Dodatkowo w 2026 roku wchodzi w życie reforma KSeF, zobowiązująca firmy do przesyłania e-faktur do centralnego rejestru Ministerstwa Finansów. Będzie to jednocześnie sposób na monitorowanie przepływów finansowych w firmach. Czy uczciwi przedsiębiorcy powinny się bać tych zmian? Na to pytanie odpowiada Małgorzata Bień z biura rachunkowego zrzeszonego w OSCBR:
- Krajowy System e-Faktur to kolejne narzędzie, które służy powszechnej cyfryzacji administracji skarbowej. Początkowo korzystanie z niego może sprawiać przedsiębiorcom trudności, ale dzięki integracji z programem do fakturowania, np. mOrganizerem finansów, łatwo będzie można je pokonać. Natomiast obawy wynikające z tego, że fiskus otrzyma więcej informacji podatkowych w postaci natychmiastowego dostępu faktur, są słuszne, ale nawet bez KSeFu Urząd Skarbowy stale gromadzi informacje o podatnikach i przejście na ten system nie stanowi w tym obszarze żadnej rewolucji. Jest po prostu kontynuacją dotychczasowych działań zmierzających w stronę uszczelnienia systemu podatkowego. Dla uczciwych przedsiębiorców nie stanowi żadnego zagrożenia, a nawet może pomóc w starciu z fiskusem, np. dostarczając dowodu na terminowe wystawienie faktury.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czyste zasady gry czy totalna inwigilacja?

Cyfrowe narzędzia KAS zwiększają skuteczność kontroli, ale jednocześnie rodzą wątpliwości przedsiębiorców o brak wpływu na to, jakie dane są analizowane i jak je interpretują algorytmy fiskusa. Obawy dotyczą zasadności tak szerokiego monitoringu dokumentacji podatkowej, a czasami nawet prywatnej aktywności przedsiębiorców online. Z punktu widzenia RODO, takie przetwarzanie jest zgodne z prawem, ponieważ odbywa się w ramach realizacji obowiązków publicznych. Jednak eksperci zwracają uwagę, że zakres i sposób wykorzystywania danych powinny być proporcjonalne do celu kontroli, a podatnik powinien mieć prawo wiedzieć, jakie informacje o jego działalności są analizowane przez organy skarbowe.

Jeśli jednak wezwanie do kontroli się pojawi, warto zachować spokój, przygotować dokumentację, sprawdzić zgodność danych z JPK i fakturami oraz skorzystać z prawa do wyjaśnienia wątpliwości. Transparentność i współpraca z urzędem to dziś najlepsza tarcza w cyfrowej rzeczywistości podatkowej.

Autorzy:
Małgorzata Bień, Biuro Rachunkowe Małgorzata Bień
OSCBR - Ogólnopolska Sieć Certyfikowanych Biur Rachunkowych

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Księgowość
Darowizna z zagranicy a podatek w Polsce? Skarbówka zaskakuje nową interpretacją i wyjaśnia, co z darowizną od rodziców z Japonii
26 lis 2025

Dlaczego sprawa zagranicznej darowizny od rodziców budzi tyle emocji – i co dokładnie odpowiedziała skarbówka w sytuacji, gdy darowizna trafia na konto w Japonii, a obdarowana przebywa w Polsce na podstawie pobytu czasowego.
1/3 przedsiębiorców nie zna żadnego języka obcego. Najgorzej jest w mikrofirmach i rolnictwie. Wykształcenie czy doświadczenie - co bardziej pomaga w biznesie?
25 lis 2025

W świecie zglobalizowanych gospodarek, w którym firmy konkurują i współpracują ponad granicami, znajomość języków obcych jest jedną z kluczowych kompetencji osób zarządzających biznesem. Tymczasem w praktyce bywa z tym różnie. Raport EFL „Wykształcenie czy doświadczenie? Co pomaga w biznesie. Pod lupą” pokazuje, że choć 63% przedsiębiorców w Polsce zna przynajmniej jeden język obcy, to co trzeci nie może wpisać tej umiejętności w swoim CV. Najgorzej sytuacja wygląda w najmniejszych firmach, gdzie językiem obcym posługuje się tylko 37% właścicieli. W średnich firmach ten odsetek jest zdecydowanie wyższy i wynosi 92%. Różnice widoczne są również między branżami: od 84% prezesów firm produkcyjnych mówiących komunikatywnie w języku obcym, po zaledwie 29% w rolnictwie.
Certyfikat osobisty KSeF nie może trafić w cudze ręce
26 lis 2025

Obowiązkowy KSeF znacząco zmienia sposób uwierzytelniania podatników, a certyfikaty osobiste stają się kluczowym elementem bezpieczeństwa. Choć nowy model zwiększa ochronę danych, nakłada też nowe obowiązki i koszty na przedsiębiorców.
Odroczenie obowiązku fakturowania w KSeF? Prof. Modzelewski: Brakuje jeszcze dwóch najważniejszych rozporządzeń wykonawczych a podatnicy nie są gotowi
26 lis 2025

Trzeba odroczyć obowiązek wystawiania faktur ustrukturyzowanych i obowiązkowego KSeF – apeluje prof. dr hab. Witold Modzelewski. Jego zdaniem podatnicy nie są jeszcze gotowi na tak dużą zmianę zasad fakturowania, a ponadto do dziś nie podpisano dwóch najważniejszych rozporządzeń wykonawczych odnośnie zasad korzystania z KSeF i listy przypadków, gdy nie będzie obowiązku wystawiania tych faktur.

REKLAMA

Rząd pracuje nad podatkiem cyfrowym. Wicepremier zapowiada rewolucję na rynku
24 lis 2025

Rząd wraca do pomysłu wprowadzenia podatku cyfrowego, który ma objąć największe globalne firmy technologiczne. Wicepremier Krzysztof Gawkowski potwierdza, że prace nad ustawą wciąż trwają, a nowe przepisy mają objąć cały rynek cyfrowy – od marketplace’ów i aplikacji po media społecznościowe i reklamy profilowane. Projekt ustawy ma zostać przedstawiony na przełomie 2025 i 2026 roku.
KSeF: kto (i jak) odpowiadać będzie od lutego 2026 r. za błędy w fakturowaniu? Podatnik, fakturzystka czy księgowa?
25 lis 2025

Realizacja czynności dotyczących fakturowania w KSeF wykonywana jest w imieniu podatnika przez konkretne osoby identyfikowane z imienia i nazwiska. W przypadku małej jednoosobowej działalności gospodarczej najczęściej czynności fakturowania realizuje właściciel, a w większych przedsiębiorstwach – upoważniony pracownik. Pracownik ponosi odpowiedzialność za błędy w wystawionej fakturze VAT, jednak rodzaj i zakres tej odpowiedzialności zależą od charakteru błędu, stopnia winy pracownika oraz przepisów, na podstawie których jest ona rozpatrywana (Kodeks pracy czy Kodeks karny skarbowy). Kluczowe znaczenie ma funkcja lub stanowisko pracownika w organizacji, a przede wszystkim jego zakres obowiązków.
Webinar: VAT 2026
24 lis 2025

Praktyczny webinar „VAT 2026” poprowadzi Zdzisław Modzelewski – doradca podatkowy, wspólnik praktyki podatkowej GWW i ekspert INFORAKADEMII. Ekspert wyjaśni, jak obowiązkowy KSeF zrewolucjonizuje rozliczenia VAT, na co zwrócić uwagę w nowych przepisach i jak przygotować się do zmian, by rozliczać podatki bezbłędnie i efektywnie. Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat i dostęp do retransmisji webinaru wraz z materiałami dodatkowymi.
Tak działają cyfrowe kontrole skarbówki i algorytmy KAS. Uczciwi podatnicy i księgowi nie mają się czego bać?
26 lis 2025

Jeszcze kilka lat temu Krajowa Administracja Skarbowa prowadziła wyrywkowe kontrole podatkowe, oparte głównie na intuicji swoich pracowników. Przeczucie urzędnika, zgadywanie czy żmudne przeszukiwanie deklaracji w poszukiwaniu śladów oszustw podatkowych to dziś relikt przeszłości. Współczesny fiskus opiera się na analizie danych, sztucznej inteligencji i zaawansowanych algorytmach, które potrafią w kilka sekund wychwycić nieprawidłowości tam, gdzie kiedyś potrzeba było tygodni pracy. Cyfryzacja administracji skarbowej diametralnie zmieniła charakter kontroli podatkowych. Są one precyzyjniejsze, szybsze i skuteczniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Małgorzata Bień, właścicielka Biura Rachunkowego

REKLAMA

Jak mierzyć rentowność firmy? Trzy metody, które naprawdę działają i 5 kluczowych wskaźników. Bez kontroli rentowności przedsiębiorca działa po omacku
21 lis 2025

W firmie dużo się dzieje: telefony dzwonią, pojawiają się ciekawe zlecenia, faktury idą jedna za drugą. Przychody wyglądają obiecująco, a mimo to… na koncie coraz ciaśniej. To częsty i niebezpieczny sygnał. W wielu firmach zyski wyparowują nie dlatego, że brakuje sprzedaży, lecz dlatego, że nikt nie trzyma ręki na pulsie rentowności.
Rola głównej księgowej w erze KSeF. Jak przygotować firmę na nowe obowiązki od 2026 r.? [Webinar INFORAKADEMII]
21 lis 2025

Już w 2026 r. korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) stanie się obowiązkowe dla większości przedsiębiorców. To rewolucja w procesach księgowych, która wymaga od głównej księgowej nie tylko znajomości przepisów, ale także umiejętności zarządzania wdrożeniem tego systemu w firmie.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA