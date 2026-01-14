REKLAMA

Strona główna » Księgowość » ZUS i kadry » Składki » Komunikat ZUS: od 26 stycznia 2026 r. konieczny nowy certyfikat w programie Płatnik. Jest opcja automatycznego pobrania nowego certyfikatu

Komunikat ZUS: od 26 stycznia 2026 r. konieczny nowy certyfikat w programie Płatnik. Jest opcja automatycznego pobrania nowego certyfikatu

14 stycznia 2026, 17:44
ZUS - Program Płatnik
Komunikat ZUS: od 26 stycznia 2026 r. konieczny nowy certyfikat w programie Płatnik. Jest opcja automatycznego pobrania nowego certyfikatu
ZUS

W komunikacie z 12 stycznia 2026 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że od 26 stycznia 2026r. w komunikacji z ZUS należy korzystać z nowego certyfikatu ZUS w programie Płatnik oraz oprogramowaniu interfejsowym.

Nowy certyfikat w programie Płatnik

ZUS informuje, że ten nowy certyfikat będzie dostępny pod linkiemhttp://www.zus.pl/bip/pliki/PE-2-ZUS-EWD.pem

Kodeks pracy 2025. Praktyczny komentarz z przykładami
Wynagrodzenia 2025. Rozliczanie płac w praktyce. Przykłady
Dokumentacja kadrowa 2025
  • Numer SN dotychczasowego certyfikatu: 273e543d5933f8e6331a13d2e24e25e2
  • Numer SN nowego certyfikatu: 77798805994d053dd0d2952dbcafdf99

Program Płatnik ma opcje automatycznego pobrania nowego certyfikatu

Program Płatnik pozwala na automatyczne pobranie certyfikatu przez opcje: [Przekaz] -> [Ustawienia przekazu elektronicznego] - [Certyfikaty] - [Usuń z konfiguracji], a następnie [Pobierz] i [Zapisz].

ZUS wskazuje, że aktualizacja certyfikatu jest niezbędna, aby program Płatnik działał poprawnie i komunikował się z systemem informatycznym ZUS.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
