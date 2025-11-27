Wielkie narodowe testowanie KSeF na żywym organizmie podatników od lutego 2026 r. Ekspert: To trochę jak skok na bungee, ale lina jest dopinana w locie

Eksperci zauważają, że udostępniona przez Ministerstwo Finansów Aplikacja Podatnika KSeF 2.0 zawiera istotne niezgodności z dokumentacją i podręcznikami. To oznacza, że 1 lutego 2026 r. najwięksi podatnicy (jako wystawiający faktury w KSeF) i pozostali (jako odbierający faktury w KSeF) będą musieli pierwszy raz zetknąć się z finalną wersją tego systemu. Ponadto cały czas brakuje najważniejszego rozporządzenia w sprawie zasad korzystania z KSeF. Pojawiają się też wątpliwości co do zgodności polskich przepisów dot. KSeF z przepisami unijnymi. Wniosek - zdaniem wielu ekspertów - jest jeden: nie jesteśmy gotowi na wdrożenie obowiązkowego modelu KSeF w całym kraju w ustalonych wcześniej terminach.

Od kiedy trzeba wystawiać i odbierać faktury w KSeF?

Jak pisze Ministerstwo Finansów, obowiązek wystawiania faktur w KSeF wejdzie etapami:

- od 1 lutego 2026 r. dla firm, które w 2024 r. miały sprzedaż powyżej 200 mln zł (z VAT),

- od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych.



Ale do 31 grudnia 2026 r. można jeszcze wystawiać faktury poza KSeF (papierowe lub elektroniczne), jeśli w danym miesiącu suma sprzedaży z VAT na takich fakturach nie przekroczy 10 000 zł. Jeśli natomiast nastąpiłoby przekroczenie limitu 10 000 zł – wówczas obowiązek wystawiania faktur w KSeF wystąpi począwszy od faktury którą przekroczono limit 10 000 zł.



Natomiast od 1 lutego 2026 r. co do zasady wszyscy podatnicy będą musieli odbierać faktury przy użyciu KSeF.



Ministerstwo Finansów w „Podręczniku KSeF 2.0” pisze wyraźnie, że od 1 lutego 2026 r.:

- nastąpi wdrożenie wersji obligatoryjnej systemu (KSeF 2.0),

- obowiązkowe będzie otrzymywanie faktur w KSeF dla wszystkich podatników (z wyjątkiem podmiotów, którzy otrzymują faktury w sposób uzgodniony),

- obowiązywać zacznie struktura logiczna FA(3),

- pojawi się możliwość wystawiania i przesyłania do KSeF faktur z załącznikiem (po uprzednim zgłoszeniu tego zamiaru w eUrzędzie Skarbowym),

- pojawi się możliwość wykorzystywania certyfikatów KSeF do uwierzytelniania w systemie (certyfikat typu 1) oraz do wystawiania faktur w trybie OFFLINE (certyfikat typu 2).

Na KSeF nie są gotowi nie tylko podatnicy i księgowi

Im bliżej do wejścia w życie obowiązkowego modelu KSeF, tym więcej słychać głosów, że nie tylko podatnicy nie są gotowi na tę ogromną zmianę w zasadach fakturowania. Brakuje także ważnych przepisów. Pisał o tym na naszych łamach prof. dr hab. Witold Modzelewski w artykule „Odroczenie obowiązku fakturowania w KSeF? Prof. Modzelewski: Brakuje jeszcze dwóch najważniejszych rozporządzeń wykonawczych a podatnicy nie są gotowi”.



Co więcej istnieją wątpliwości, co do:

- zgodności oficjalnych wyjaśnień Ministerstwa Finansów zawartych w Podręczniku KSeF 2.0 z przepisami.

- zgodności polskich przepisów dot. KSeF z przepisami unijnymi.



Również o tych kwestiach pisał na naszych łamach prof. W. Modzelewski:

Rafał Berliński: KSeF: Największy test na produkcji w historii. Czyli jak zbudować most, kiedy pół kraju już po nim jedzie

Jednym z ekspertów, od dłuższego czasu komentujący publicznie stan przygotowań do wdrożenia obowiązkowego modelu KSeF jest Rafał Berliński, ekspert z zakresu finansów, księgowości, zarządzania i rozwiązań informatycznych, które automatyzują procesy podatkowe i finansowo-księgowe w firmach. Pan Berliński posiada ponad 25 lat doświadczenia jako CEO i CFO różnych firm.



W ostatnim komentarzu na ten temat, opublikowanym na LinkedIn pt. „KSeF: Największy test na produkcji w historii. Czyli jak zbudować most, kiedy pół kraju już po nim jedzie” pisze m.in.:



„Drodzy Państwo, mam dla Was historię z kategorii "nie uwierzysz, póki sam nie zobaczysz".

Po 5 latach prac, niezliczonych iteracjach, konsultacjach społecznych na skalę, której polskie podatki jeszcze nie widziały. KSeF wersji 2.0 startuje 1 lutego 2026. Bez okresu przejściowego. Bez okresu fakultatywnego. Bez "miesiąca miodowego".



Wyobraźcie sobie, że zamawiacie samochód przez internet. Producent mówi: "Pracujemy nad nim 5 lat, będzie rewelacyjny!". Termin dostawy: 1 lutego. Pytacie: "A mogę wcześniej przyjechać do salonu, usiąść za kierownicą, sprawdzić jak działa?". Odpowiedź: "Nie, nie. Finalna wersja będzie gotowa... 1 lutego. Co może pójść nie tak?"

Aha, i jeszcze jedno:z hali produkcyjnej dochodzą Was głosy o ciągłych zmianach w projekcie, aktualizacjach specyfikacji i prowadzonych na bieżąco testach bezpieczeństwa. Lakier jeszcze nie wysechł, inżynierowie sprawdzają hamulce, ale spokojnie - kluczyki dostaniecie 1 lutego. Tego samego dnia, kiedy MUSICIE jechać.



Jak to wygląda w praktyce?

1 lutego 2026- najwięksi podatnicy dostają klucze do pojazdu i... jednocześnie MUSZĄ nim jechać. Wystawianie i odbieranie faktur w KSeF staje się obowiązkowe. Finalna, stabilna, zamrożona wersja systemu? Dostępna... 1 lutego. Tego samego dnia.

Innymi słowy:nikt nie miał okazji przetestować finalnej wersji przed startem obowiązku.

Cała reszta podatników- może nie muszą jeszcze sami prowadzić, ale już od 1 lutego muszą umieć odebrać faktury, które przyjdą przez KSeF. . Aplikacja Podatnika 2.0 to jedyna gwarancja, że w ogóle zobaczą, co do nich przyszło (UI urząd skarbowy, lata 90.).

1 kwietnia 2026- reszta dostaje własne klucze i też musi już jeździć.



Co z tego wynika?

Luty 2026 będzie miesiącem "na testy i dostosowanie". Najwięksi podatnicy spędzą go walcząc z systemem, którego nikt wcześniej nie mógł sprawdzić w finalnej wersji. Pierwszy okres rozliczeniowy? Jakoś go zafakturujemy. Musimy.

Wszyscy pozostali będą walczyć z odebraniem faktur. I wszystko wskazuje na to, że jedynym pewnym sposobem będzie... APK (Aplikacja Podatnika KSeF – przypisek PH).

Jeden wielki test na produkcji.I jest to jednocześnie straszne i śmieszne.



To trochę jak skok na bungee, ale lina jest dopinana w locie.

Albo jak ślub, na który dostajecie partnera/partnerkę dopiero w dniu ceremonii. "Poznajcie się przy ołtarzu, dotrzecie się w trakcie".



Żeby było jasne:szanuję ogrom pracy, jaki włożono w KSeF. To gigantyczne przedsięwzięcie. Ale harmonogram? Harmonogram to materiał na stand-up.



I na tym kończę.Czas wrócić do budowania rozwiązań zamiast komentowania problemów.”

To z pewnością bardzo gorzkie słowa. Ale prawdziwe, co potwierdzają inni eksperci niekoniecznie występujący publicznie i „pod nazwiskiem”.

REKLAMA

Inne zgłaszane zarzuty pod adresem Ministerstwa Finansów są takie, że w praktyce:

- biblioteki SDK stanowiące zbiór narzędzi i przykładów w dwóch językach programowania - Java i .Net zawierają liczne błędy, które programiści muszą naprawiać we własnym zakresie.

- zgłoszenia błędów w repozytorium MF są realizowane z dużym opóźnieniem.

- API KSeF nieustannie się zmienia.

Jak pisze Adrian Lapierre: we wpisie sprzed kilku dni:

„Jak bardzo zmienia się API KSeF? Kilka faktów

Dane z git log repozytorium ksef-docs:

- ponad 280 commitów od upublicznienia dokumentacji,

- w ostatnich 30 dniach: +2668 linii, –1692 linii,

- samo OpenAPI było zmieniane 186 razy od chwili publikacji

- KSeF ma obecnie wersję RC - czyli release candidate - niestabilną



To są tempo i dynamika charakterystyczne dla projektu w trakcie aktywnego developmentu, a nie dla systemu, który miał być gotowy pół roku temu.



W międzyczasie pojawiły się poważne tematy bezpieczeństwa

Kontrowersje związane z zakresem uprawnień certyfikatów KSeF.

Zgłoszone błędy bezpieczeństwa. Wg oficjalnych informacji, system jest obecnie testowany „pod kątem bezpieczeństwa”, co może oznaczać kolejne zmiany w API.”

Co ciekawe, większość z tych ekspertów - zwłaszcza z branży dostawców oprogramowania - pozytywnie odnosi się do samej idei KSeF ale krytykuje proces wdrożenia tego systemu i stopień zaawansowania przygotowań ze strony Ministerstwa Finansów.