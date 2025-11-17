Aplikacja Podatnika KSeF 2.0 - Ministerstwo Finansów udostępniło demo (środowisko przedprodukcyjne)

W dniu 15 listopada 2025 r. zostało udostępnione środowisko przedprodukcyjne (Demo) Aplikacji Podatnika KSeF 2.0. Wersja przedprodukcyjna udostępnia funkcje, które będą dostępne w wersji produkcyjnej udostępnionej 1 lutego 2026 r. Działania w wersji przedprodukcyjnej nie niosą ze sobą żadnych skutków prawnych. Ministerstwo Finansów zapewnia wsparcie techniczne dla użytkowników środowiska przedprodukcyjnego pod adresem: ksef.podatki.gov.pl/formularz.

Demo Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 już udostępnione

Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 15 listopada użytkownicy KSeF mogą korzystać z Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 w środowisku przedprodukcyjnym (Demo). Daje ono możliwość wystawiania i otrzymywania faktur w warunkach zbliżonych do tych, które będą dostępne od 1 lutego 2026 r.



Udostępnienie środowiska przedprodukcyjnego (Demo) daje dodatkowe możliwości użytkownikom. Jeśli chcesz przetestować KSeF 2.0 korzystając jedynie z fikcyjnych danych na fakturach oraz fikcyjnych danych uwierzytelniających – użyj środowiska testowego udostępnionego 3 listopada 2025 r. Natomiast jeżeli chcesz przetestować KSeF 2.0 korzystając z fikcyjnych danych na fakturach, ale już prawdziwych danych uwierzytelniających – użyj środowiska przedprodukcyjnego (Demo), które publikujemy 15 listopada 2025 r.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Do środowiska przedprodukcyjnego, (w odróżnieniu do środowiska testowego) zalogujesz się za pomocą prawdziwych danych uwierzytelniających (np. NIP) zgodnych z rejestrem informacji o właścicielach firm.

W praktyce oznacza to, że aby zalogować się do środowiska przedprodukcyjnego należy użyć prawdziwych danych uwierzytelniających i korzystać z nadanych uprawnień.

Działania w środowisku przedprodukcyjnym (Demo)

Ministerstwo Finansów zaleca, by podczas wystawiania faktury w środowisku przedprodukcyjnym używać fikcyjnych danych. Dane w wersji przedprodukcyjnej Aplikacji Podatnika będą okresowo usuwane.



Co istotne - podkreśla to resort finansów - wystawianie faktur na środowisku przedprodukcyjnym nie niesie ze sobą skutków podatkowych.



Dzięki informacjom zwrotnym od użytkowników, wersja przedprodukcyjna Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 może różnić się od finalnego produktu, a jej działanie będzie optymalizowane aż do uruchomienia produkcyjnego 1 lutego 2026 r.

REKLAMA

Funkcjonalności

Przedprodukcyjna Aplikacja Podatnika KSeF 2.0 jest zgodna z udostępnioną wersją testową i umożliwia:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

wystawianie, odbieranie i przeglądanie faktur (oraz korekt) zgodnie ze strukturą logiczną FA(3),

wyszukiwanie i pobranie wysłanych faktur w postaci XML, HTML lub PDF,

obsługę identyfikatorów złożonych (model samofakturowania UE),

pobieranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru generowanego dla wystawionej faktury lub wielu faktur,

wyświetlanie historii sesji,

obsługę kodów QR w tym dostępu do faktury za pomocą tego kodu,

generowanie i obsługę tokenów (do 31 grudnia 2026 r.),

obsługę anonimowego dostępu do faktury,

dostęp do faktur w wystawionych w trybie offline,

wizualizację i pobranie faktury PEF,

zarządzanie uprawnieniami,

wnioskowanie o certyfikaty i ich pobieranie.

Środowisko przedprodukcyjne (Demo) jest dostępne pod adresem: https://ksef.podatki.gov.pl//bezplatne-narzedzia-ksef-20/aplikacja-podatnika-ksef-20-wersja-przedprodukcyjna-demo/.

Testy Aplikacji Podatnika KSeF 2.0, a Moduł Certyfikatów i Uprawnień

Ministerstwo Finansów przypominamy, że korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcjonalności, w tym zarządzanie uprawnieniami oraz składanie wniosków o certyfikaty na środowisku przedprodukcyjnym Aplikacji Podatnika, ma wyłącznie charakter testowy.



Przedprodukcyjna wersja Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 w zakresie certyfikatów i uprawnień działa niezależnie od udostępnionego 1 listopada 2025 r. modułu MCU w środowisku produkcyjnym.



Działania wykonywane w środowisku przedprodukcyjnym Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 nie mają wpływu na nadane uprawnienia ani wygenerowane certyfikaty KSeF w MCU.



Analogicznie – uprawnienia i certyfikaty nadane w MCU nie są dostępne w środowisku przedprodukcyjnym Aplikacji Podatnika KSeF 2.0.

Wsparcie dla użytkowników i integratorów

Ministerstwo Finansów zaprasza do testowania Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 oraz do przekazywania ewentualnych uwag, zgłoszeń błędów lub spostrzeżeń za pomocą formularza zgłoszeniowego KSeF dostępnego pod adresem: : https://ksef.podatki.gov.pl/formularz/



Infolinia w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur jest dostępna w dni robocze w godzinach 8:00–18:00 pod numerami telefonów: 22 330 03 30 (numer dla telefonów komórkowych oraz z zagranicy), 801 055 055 (numer dla telefonów stacjonarnych).