Aplikacja Podatnika KSeF 2.0 - Ministerstwo Finansów udostępniło demo (środowisko przedprodukcyjne)

Aplikacja Podatnika KSeF 2.0 - Ministerstwo Finansów udostępniło demo (środowisko przedprodukcyjne)

17 listopada 2025, 15:23
Aplikacja Podatnika KSeF 2.0 - demo
Aplikacja Podatnika KSeF 2.0 - Ministerstwo Finansów udostępniło demo (środowisko przedprodukcyjne)
Ministerstwo Finansów

W dniu 15 listopada 2025 r. zostało udostępnione środowisko przedprodukcyjne (Demo) Aplikacji Podatnika KSeF 2.0. Wersja przedprodukcyjna udostępnia funkcje, które będą dostępne w wersji produkcyjnej udostępnionej 1 lutego 2026 r. Działania w wersji przedprodukcyjnej nie niosą ze sobą żadnych skutków prawnych. Ministerstwo Finansów zapewnia wsparcie techniczne dla użytkowników środowiska przedprodukcyjnego pod adresem: ksef.podatki.gov.pl/formularz.

Demo Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 już udostępnione

Ministerstwo Finansów poinformowało, że od 15 listopada użytkownicy KSeF mogą korzystać z Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 w środowisku przedprodukcyjnym (Demo). Daje ono możliwość wystawiania i otrzymywania faktur w warunkach zbliżonych do tych, które będą dostępne od 1 lutego 2026 r.

Udostępnienie środowiska przedprodukcyjnego (Demo) daje dodatkowe możliwości użytkownikom. Jeśli chcesz przetestować KSeF 2.0 korzystając jedynie z fikcyjnych danych na fakturach oraz fikcyjnych danych uwierzytelniających – użyj środowiska testowego udostępnionego 3 listopada 2025 r. Natomiast jeżeli chcesz przetestować KSeF 2.0 korzystając z fikcyjnych danych na fakturach, ale już prawdziwych danych uwierzytelniających – użyj środowiska przedprodukcyjnego (Demo), które publikujemy 15 listopada 2025 r.

Do środowiska przedprodukcyjnego, (w odróżnieniu do środowiska testowego) zalogujesz się za pomocą prawdziwych danych uwierzytelniających (np. NIP) zgodnych z rejestrem informacji o właścicielach firm.

W praktyce oznacza to, że aby zalogować się do środowiska przedprodukcyjnego należy użyć prawdziwych danych uwierzytelniających i korzystać z nadanych uprawnień.

Zobacz również:

Działania w środowisku przedprodukcyjnym (Demo)

Ministerstwo Finansów zaleca, by podczas wystawiania faktury w środowisku przedprodukcyjnym używać fikcyjnych danych. Dane w wersji przedprodukcyjnej Aplikacji Podatnika będą okresowo usuwane.

Co istotne - podkreśla to resort finansów - wystawianie faktur na środowisku przedprodukcyjnym nie niesie ze sobą skutków podatkowych.

Dzięki informacjom zwrotnym od użytkowników, wersja przedprodukcyjna Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 może różnić się od finalnego produktu, a jej działanie będzie optymalizowane aż do uruchomienia produkcyjnego 1 lutego 2026 r.

Funkcjonalności

Przedprodukcyjna Aplikacja Podatnika KSeF 2.0 jest zgodna z udostępnioną wersją testową i umożliwia:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • wystawianie, odbieranie i przeglądanie faktur (oraz korekt) zgodnie ze strukturą logiczną FA(3),
  • wyszukiwanie i pobranie wysłanych faktur w postaci XML, HTML lub PDF,
  • obsługę identyfikatorów złożonych (model samofakturowania UE),
  • pobieranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru generowanego dla wystawionej faktury lub wielu faktur,
  • wyświetlanie historii sesji,
  • obsługę kodów QR w tym dostępu do faktury za pomocą tego kodu,
  • generowanie i obsługę tokenów (do 31 grudnia 2026 r.),
  • obsługę anonimowego dostępu do faktury,
  • dostęp do faktur w wystawionych w trybie offline,
  • wizualizację i pobranie faktury PEF,
  • zarządzanie uprawnieniami,
  • wnioskowanie o certyfikaty i ich pobieranie.

Środowisko przedprodukcyjne (Demo) jest dostępne pod adresem: https://ksef.podatki.gov.pl//bezplatne-narzedzia-ksef-20/aplikacja-podatnika-ksef-20-wersja-przedprodukcyjna-demo/.

Testy Aplikacji Podatnika KSeF 2.0, a Moduł Certyfikatów i Uprawnień

Ministerstwo Finansów przypominamy, że korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcjonalności, w tym zarządzanie uprawnieniami oraz składanie wniosków o certyfikaty na środowisku przedprodukcyjnym Aplikacji Podatnika, ma wyłącznie charakter testowy.

Przedprodukcyjna wersja Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 w zakresie certyfikatów i uprawnień działa niezależnie od udostępnionego 1 listopada 2025 r. modułu MCU w środowisku produkcyjnym.

Działania wykonywane w środowisku przedprodukcyjnym Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 nie mają wpływu na nadane uprawnienia ani wygenerowane certyfikaty KSeF w MCU.

Analogicznie – uprawnienia i certyfikaty nadane w MCU nie są dostępne w środowisku przedprodukcyjnym Aplikacji Podatnika KSeF 2.0.

Wsparcie dla użytkowników i integratorów

Ministerstwo Finansów zaprasza do testowania Aplikacji Podatnika KSeF 2.0 oraz do przekazywania ewentualnych uwag, zgłoszeń błędów lub spostrzeżeń za pomocą formularza zgłoszeniowego KSeF dostępnego pod adresem: : https://ksef.podatki.gov.pl/formularz/

Infolinia w sprawie Krajowego Systemu e-Faktur jest dostępna w dni robocze w godzinach 8:00–18:00 pod numerami telefonów: 22 330 03 30 (numer dla telefonów komórkowych oraz z zagranicy), 801 055 055 (numer dla telefonów stacjonarnych).

oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Księgowość
