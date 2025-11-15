REKLAMA

Strona główna » Księgowość » Podatki » VAT » Faktura » KSeF 2026: Czy przepisy podatkowe mogą zmienić treść umów?

KSeF 2026: Czy przepisy podatkowe mogą zmienić treść umów?

15 listopada 2025, 14:13
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy
Doradztwo podatkowe
Witold Modzelewski
Witold Modzelewski
Radca prawny i doradca podatkowy, prezes Instytutu Studiów Podatkowych, profesor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jeden z najwybitniejszych specjalistów w zakresie podatków i prawa podatkowego.
KSeF 2026: Czy przepisy podatkowe nakładające obowiązki publicznoprawne na podatników mogą zmienić treść umów?
KSeF 2026: Czy przepisy podatkowe nakładające obowiązki publicznoprawne na podatników mogą zmienić treść umów?
Faktura ustrukturyzowana w rozumieniu ustawy o VAT nie nadaje się do roli dokumentu handlowego, którego wystawienie i przyjęcie oraz akceptacją rodzi skutki cywilnoprawne. Przymusowe otrzymanie takiego dokumentu za pośrednictwem KSeF nie może rodzić skutków cywilnoprawnych – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.

Prawa i obowiązki wynikające z prawa podatkowego nie mają wpływu na treść stosunków cywilnoprawnych

Odpowiedź na zadane w tytule pytanie jest oczywiście negatywna: obowiązki i uprawnienia wynikające z treści przepisów prawa podatkowego nie mają wpływu na treść stosunków cywilnoprawnych, a zwłaszcza na treść umów. Jeśli przykładowo przepis prawa podatkowego nakazuje podatnikowi wystawić jakiś dokument (deklarację podatkową, informację czy fakturę), to ów obowiązek niczego nie zmienia w umowach zawieranych przez ten podmiot. Wręcz odwrotnie - stany faktyczne lub prawne wynikające z tych umów są lub mogą być hipotezą normy prawnopodatkowej, która wprowadza określone prawa i obowiązki o charakterze publicznoprawnym.

Jeśli na podstawie tej umowy wykonano usługę, to jej opodatkowanie ma charakter wtórny w stosunku do treści tej umowy – prawo podatkowe niczego nie zakazuje w tej sferze. Jeśli więc przepisy o podatku od towarów i usług wprowadzają nakaz wystawienia faktury z tytułu wydania towaru na podstawie czynności podlegającej opodatkowaniu, to wykonanie tego nakazu nie zmienia treści umów na podstawie których następuje to wydanie. Tu bowiem dochodzimy do istoty problemu: faktura wystawiona na podstawie przepisu prawa podatkowego jest dokumentem o statusie publicznoprawnym i nie wywołuje z istoty skutków cywilnoprawnych. Oczywiście umowa może nadawać fakturze wystawionej na podstawie ustawy o VAT rolę dokumentu handlowego, tak może być, ale nie musi.

Mamy za sobą ponad trzydzieści lat tradycji posługiwania się fakturami podatkowymi jako dokumentami handlowymi, które wyparły z umów noty obciążeniowe, noty uznaniowe, rachunki, faktury handlowe a nawet tzw. WZetki. W Polsce faktura podatkowa (zwana „fakturą VAT”) jest przede wszystkim dokumentem handlowym, w tym zwłaszcza:
- określa wszystkie istotne a częściowo także nieistotne postanowienia umowy: jej przedmiot, termin wykonania świadczenia, cenę, rabaty, termin płatności, sposób zapłaty, warunki dostawy itp.
- jej przyjęcie jest utożsamiane z akceptacją oferty i wykonania umowy,
- odesłanie faktury jest oświadczeniem woli negującym nie tylko wykonanie umowy lecz również istnienie samej umowy,
- doręczenie faktury w sposób uzgodniony rozpoczyna bieg terminu płatności.

Czy faktura ustrukturyzowana nadaje się do roli dokumentu handlowego?

Teraz dochodzimy do sedna sprawy: czy faktura ustrukturyzowana w rozumieniu ustawy o VAT nadaje się do roli dokumentu handlowego, którego wystawienie i przyjęcie oraz akceptacją rodzi skutki cywilnoprawne? Odpowiedź jest jednoznacznie negatywna: Nabywcy (usługobiorcy), o których mowa w art. 106gb ust. 1 tej ustawy, czyli ci, którzy „otrzymują” tę fakturę ex lege przy użyciu KSeF:
- nie mogą odmówić jej przyjęcia,
- nie mogą odesłać tego dokumentu wystawcy,
- nie mogą usunąć tego dokumentu z KSeF nawet gdyby zawierał treści obraźliwe.

Wiem, że absurdy te mogą szokować, ale tak to sobie niefrasobliwie wymyślili nieznani z imienia i nazwiska autorzy tych przepisów. Czy przymusowe otrzymanie takiego dokumentu o charakterze podatkowym może rodzić skutki cywilnoprawne? Nikt o zdrowych zmysłach nie powinien się na to zgodzić. Najważniejsze jest to, że umowy nie przewidują „otrzymania” faktury przy pomocy KSeF jako formy oświadczenia woli rodzącego skutki cywilnoprawne. Jest bowiem rzeczą oczywistą, że przymusowe „otrzymanie” dokumentu nie nakłada na nabywcę obowiązku zapłaty jakiejkolwiek kwoty. Tu jest jakieś pomylenie z poplątaniem: faktura VAT nie jest tytułem egzekucyjnym należności publicznoprawnych.

Prof. dr hab. Witold Modzelewski

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: INFOR
Księgowość
KSeF 2026: Czy przepisy podatkowe nakładające obowiązki publicznoprawne na podatników mogą zmienić treść umów?
14 lis 2025

Faktura ustrukturyzowana w rozumieniu ustawy o VAT nie nadaje się do roli dokumentu handlowego, którego wystawienie i przyjęcie oraz akceptacją rodzi skutki cywilnoprawne. Przymusowe otrzymanie takiego dokumentu za pośrednictwem KSeF nie może rodzić skutków cywilnoprawnych – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Zlecenie a składki ZUS. Co gdy zleceniobiorca ma kilka umów w tym samym czasie? Kompleksowy poradnik, przykłady obliczeń
14 lis 2025

Rynek pracy dynamicznie się zmienia, a elastyczne formy współpracy stają się coraz bardziej popularne. Jedną z najczęściej wybieranych jest umowa zlecenia, szczególnie wśród osób, które chcą dorobić do etatu, prowadzą działalność gospodarczą lub realizują różnorodne projekty w ramach współpracy z firmami i organizacjami. Jakie składki ZUS trzeba płacić od zleceń?
KRUS do zmiany? Kryzys demograficzny na wsi pogłębia problemy systemu emerytalnego rolników
14 lis 2025

Depopulacja wsi, starzenie się mieszkańców i malejąca liczba płatników składek prowadzą do coraz większej presji na budżet państwa oraz konieczności pilnej modernizacji systemu KRUS, który – jak podkreślają eksperci – nie odpowiada już realiom współczesnego rolnictwa.
Odroczenie KSeF? Nowa interpelacja jest już w Sejmie
14 lis 2025

Planowane obowiązkowe uruchomienie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) wywołuje coraz większe napięcia w środowisku przedsiębiorców. Firmy z sektora MŚP alarmują, że system w obecnym kształcie może zagrozić stabilności ich działalności, a eksperci wskazują na liczne braki techniczne i prawne. W obliczu rosnącej presji poseł Bartłomiej Pejo złożył interpelację, domagając się wstrzymania obowiązkowego wdrożenia KSeF i wyjaśnienia ryzyk przez Ministerstwo Finansów.

Poprawa błędnej faktury w KSeF to zawsze konieczność korekty. Szkic faktury, czy portal kontrahenta: producenci oprogramowania widzą problem i proponują rozwiązania
13 lis 2025

Pomimo, że przepisy już dziś nie pozwalają na anulowanie lub zamianę faktury dostarczonej do nabywcy, podatnicy obawiają się uszczelnienia, jakie przyniesie w tym zakresie KSeF. Skala obaw wyrażanych przez przedsiębiorców oraz reakcje producentów oprogramowania do wystawiania faktur zdają się ujawniać, jak bardzo powszechnym zjawiskiem jest poprawienie faktur bez użycia faktury korygującej.
Konsolidacja sprawozdań finansowych – czy warto przekazać przygotowywanie skonsolidowanych SF firmie outsourcingowej?
12 lis 2025

Konsolidacja sprawozdań finansowych, czyli przygotowanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego (SSF), to proces wymagający precyzji, wiedzy i czasu. Wraz ze wzrostem złożoności grup kapitałowych oraz częstymi zmianami regulacyjnymi, coraz więcej przedsiębiorstw staje przed pytaniem: czy proces konsolidacji realizować własnymi siłami, czy powierzyć go zewnętrznym ekspertom?
KSeF obejmie nawet rolników. Ale nie wszystkich
12 lis 2025

Z sygnałów spływających do redakcji Infor.pl wynika, że podatnicy VAT chyba nie mają entuzjazmu co do przejścia na KSeF. Może się jednak okazać, że nie taki diabeł straszny. I pod koniec 2026 r. większa część przedsiębiorców będzie chwaliła nowe rozwiązanie. Dziś jednak każda grupa zawodowa zwolniona z KSeF jest traktowana jako szczęściarze. I taką grupą są rolnicy. Ale tylko „ryczałtowi” (transakcje dokumentują fakturami VAT RR). Ta kategoria rolników może przystąpić do KSeF dobrowolnie.
Jaka inflacja w Polsce w latach 2025-2026-2027. Projekcja NBP i prognozy ekspertów
10 lis 2025

Opublikowana przez Narodowy Bank Polski 7 listopada 2025 r. projekcja inflacji i PKB w Polsce przewiduje, że inflacja CPI w 2025 r. znajdzie się na poziomie 3,7 proc., w 2026 r. wyniesie 2,9 proc., a w 2027 r. spadnie do 2,5 proc.. Natomiast PKB wzrośnie w 2025 r. ok. 3,4 proc., w 2026 r. ok. 3,7 proc., a w 2027 r. ok. 2,6 proc.

Harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej w 2026 roku
10 lis 2025

Narodowy Bank Polski opublikował harmonogram posiedzeń Rady Polityki Pieniężnej i publikacji opisów dyskusji z posiedzeń decyzyjnych w 2026 r.
Leasing w 2026 roku – jak odzyskać koszty podatkowe ponad nowe limity ustawowe związane z emisją CO2? Klucz tkwi w odsetkach, a 100000 zł, 150000 zł i 225000 zł to wcale nie ostateczna bariera dla odliczeń w racie, bo raty działają na innych zasadach
14 lis 2025

Od stycznia 2026 roku na firmy leasingujące samochody czeka przykra niespodzianka podatkowa. Nowe limity odliczenia kosztów związanych z nabyciem pojazdów, uzależnione od emisji CO2 (100000 zł - emisja co najmniej 50g CO2/km, 150000 zł - emisja poniżej 50g CO2/km, lub 225000 zł - elektryki i wodorowce bez emisji CO2), drastycznie ograniczą możliwości optymalizacji podatkowej. Kontrowersje budzi zwłaszcza fakt, że zmiany dotkną umów już zawartych. Jednak jest nadzieja – część odsetkowa raty leasingowej nadal pozostaje w pełni odliczalna, co może uratować budżety wielu firm. Czy Twoja księgowość wykorzystuje tę możliwość?
