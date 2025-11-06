Czy możliwe będzie anulowanie faktury wystawionej w KSeF w 2026 roku?

Czy faktura ustrukturyzowana wystawiona przy użyciu KSeF może zostać anulowana? Czy będzie to możliwe od 1 lutego 2026 r.? Zdaniem Tomasza Krywana, doradcy podatkowego faktur ustrukturyzowanych wystawionych przy użyciu KSeF nie można anulować. Anulowanie takich faktur oraz innych faktur przesłanych do KSeF nie będzie również możliwe od 1 lutego 2026 r.

Aktualnie - chociaż przepisy nie przewidują tego wprost, przyjmuje się, że podatnicy mogą anulować zbędnie wystawione faktury.

REKLAMA

REKLAMA

Autopromocja

Na czym polega anulowanie faktury

Anulowanie polega na przekreśleniu wystawionych egzemplarzy faktury i dokonaniu na nich stosownych adnotacji uniemożliwiających ich wykorzystanie.

W jakich przypadkach możliwe jest anulowanie faktury

Anulowanie faktury jest możliwe tylko, jeżeli łącznie są spełnione dwa warunki:



1) czynność, która jest udokumentowana fakturą, nie została dokonana (zob. przykładowo wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 27 lutego 2014 r., sygn. akt I SA/Ke 35/14),



2) faktura nie została wprowadzona do obiegu prawnego.



Jak czytamy w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 marca 2012 r. (sygn. akt I FSK 796/11):

(…) możliwość anulowania faktur (rachunków uproszczonych), mimo że nie jest dopuszczona wyraźnie przez ustawę z 2004 r. o podatku od towarów i usług, należy zaaprobować jako praktyczną i realną drogę „wycofania się” podatnika z błędnego wystawienia dokumentu rozliczeniowego. Możliwość ta dotyczy wyłącznie tych dokumentów rozliczeniowych (faktur, rachunków uproszczonych), które nie zostały wprowadzone przez podatnika do obrotu prawnego (np. poprzez doręczenie ich kontrahentom).

Czy możliwe jest anulowanie faktury w KSeF

Istnienie drugiego z tych warunków wyłącza możliwość anulowania faktur ustrukturyzowanych, a więc tych faktur wystawianych przy użyciu KSeF﻿. Możliwości tej nie będzie także od 1 lutego 2026 r. Wystawienie faktury ustrukturyzowanej oraz przesłanie innej faktury do KSeF jest bowiem tożsame z wprowadzeniem faktury do obiegu prawnego.



Zatem faktur ustrukturyzowanych wystawionych przy użyciu KSeF nie można anulować. Faktura, która została wysłana do KSeF i został jej przydzielony numer, już pozostaje na koncie podatnika i nie można jej anulować, nawet jeśli nabywca jej nie pobierze. Fakturę wysłaną do KSeF, jeśli nabywca nie odbierze towaru, można co najwyżej skorygować do zera. Anulowanie takich faktur oraz innych faktur przesłanych do KSeF nie będzie również możliwe od 1 lutego 2026 r.

REKLAMA

Podstawa prawna:

- art. 106b ust. 1, art. 106g ust. 1, art. 106j ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 775; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1203)

Dalszy ciąg materiału pod wideo

POWOŁANE ORZECZNICTWO SĄDOWE:

- wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 7 marca 2012 r. (sygn. akt I FSK 796/11),

- wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z 27 lutego 2014 r. (sygn. akt I SA/Ke 35/14)

Tomasz Krywan, doradca podatkowy

Polecamy: Komplet PODATKI 2026

Polecamy: Wszystko o KSeF 2026 – poradniki, szkolenia, webinary