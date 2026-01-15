ZUS: od 26 stycznia 2026 r. nowy certyfikat w programie Płatnik. Jest opcja automatycznego pobrania
W komunikacie z 12 stycznia 2026 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował, że od 26 stycznia 2026r. w komunikacji z ZUS należy korzystać z nowego certyfikatu ZUS w programie Płatnik oraz oprogramowaniu interfejsowym.
- Nowy certyfikat w programie Płatnik
- Program Płatnik ma opcje automatycznego pobrania nowego certyfikatu
Nowy certyfikat w programie Płatnik
ZUS informuje, że ten nowy certyfikat będzie dostępny pod linkiemhttp://www.zus.pl/bip/pliki/PE-2-ZUS-EWD.pem
- Numer SN dotychczasowego certyfikatu: 273e543d5933f8e6331a13d2e24e25e2
- Numer SN nowego certyfikatu: 77798805994d053dd0d2952dbcafdf99
Program Płatnik ma opcje automatycznego pobrania nowego certyfikatu
Program Płatnik pozwala na automatyczne pobranie certyfikatu przez opcje: [Przekaz] -> [Ustawienia przekazu elektronicznego] - [Certyfikaty] - [Usuń z konfiguracji], a następnie [Pobierz] i [Zapisz].
ZUS wskazuje, że aktualizacja certyfikatu jest niezbędna, aby program Płatnik działał poprawnie i komunikował się z systemem informatycznym ZUS.
