Strona główna » Księgowość » Wiadomości » Były wiceminister finansów ma zarzut działania na szkodę Skarbu Państwa. Prokuratura: podjął decyzję o wykreśleniu z projektu nowelizacji zapisy mające zapobiec wyłudzeniom VAT

Były wiceminister finansów ma zarzut działania na szkodę Skarbu Państwa. Prokuratura: podjął decyzję o wykreśleniu z projektu nowelizacji zapisy mające zapobiec wyłudzeniom VAT

15 stycznia 2026, 22:03
Ministerstwo finansów
Były wiceminister finansów z lat 2008-2013 oskarżony o działanie na szkodę Skarbu Państwa. Prokuratura: podjął decyzję o wykreśleniu z projektu nowelizacji zapisy mające zapobiec wyłudzeniom VAT
Prokuratura Regionalna w Białymstoku skierowała 15 stycznia 2026 r. do sądu w Warszawie akt oskarżenia dotyczący zarzutu niedopełnienia obowiązków przez b. wiceministra finansów Macieja Hipolita G. Wieloletnie śledztwo dotyczyło przeciwdziałania wyłudzeniom VAT w latach 2008-2015.

Śledztwo trwało od 2016 roku. Dowody pozyskano z Ministerstwa Finansów i zeznań świadków

Materiał dowodowy stanowiący podstawę do skierowania aktu oskarżenia oparty został przede wszystkim na dokumentach pozyskanych z Ministerstwa Finansów, jak również na zeznaniach świadków (w tym osób zatrudnionych w Ministerstwie Finansów) - poinformowała w komunikacie prokuratura.

Obszerne śledztwo trwało wiele lat, wszczęte zostało w 2016 roku. Prokuratura Regionalna w Białymstoku informowała wówczas, że przedmiotem tego postępowania są „wszystkie działania i zaniechania funkcjonariuszy publicznych podejmowane w związku z tworzeniem i zmianami regulacji prawnych, które miały przeciwdziałać wyłudzeniom podatku VAT”.

Prowadził to postępowanie zespół prokuratorski, wspierany przez funkcjonariuszy CBA i ABW. Początkowo chodziło o obrót elektroniką, ale zakres śledztwa został rozszerzony. W śledztwie badana była obszerna dokumentacja z lat 2008-2015, w tym materiały z Ministerstwa Finansów. W minionych latach niektóre jego wątki zostały umorzone.

Z projektu nowelizacji ustawy o VAT usunięto zapisy mające przeciwdziałać wyłudzeniom VAT

W czwartkowym komunikacie prokuratura poinformowała, że - jak wynika z ustaleń jej śledztwa - podczas prac w 2013 roku nad nowelizacją przepisów o podatku od towarów i usług, usunięte zostały niektóre zapisy (chodziło o rozliczanie VAT m.in. w branży elektronicznej).

Zapisy te - jak podała prokuratura - miały być „odpowiedzią na nasilający się w tym czasie na terytorium RP proceder przestępczych nadużyć w podatku od towarów i usług, szczególnie w obrocie elektroniką jako tzw. towarem wrażliwym”; miało to ukrócić proceder wyłudzeń podatku VAT, pełnić funkcję prewencyjną i ograniczyć oszustwa związane z wyłudzaniem zwrotu tego podatku.

Decyzję podjął wiceminister G.

W ocenie prokuratury, to ówczesny wiceminister Maciej Hipolit G. - bez konsultacji i analiz, mając świadomość nasilenia się przestępczych nadużyć w podatku VAT szczególnie w obrocie elektroniką - podjął decyzję o usunięciu z projektu nowelizacji zapisów dotyczących właśnie m.in. wyrobów elektronicznych.

Tym samym, jako funkcjonariusz publiczny – podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, będąc zobowiązanym (...) do nadzoru nad pracami związanymi z przygotowaniem projektów zmian w prawie podatkowym, do nadzoru nad realizacją zadań z zakresu podatku od towarów i usług, a także do merytorycznego nadzoru nad zadaniami realizowanymi przez Departament Podatku od Towarów i Usług, nie dopełnił ciążących na nim obowiązków w zakresie prawidłowej realizacji polityki podatkowej państwa, czym działał na szkodę interesu publicznego – Skarbu Państwa” - poinformowała prokuratura.

Przy takim zarzucie grozi do trzech lat więzienia. Wobec oskarżonego stosowane jest poręczenie majątkowe. Śledczy nie podają, czy przyznał się on do zarzutu i jakie składał wyjaśnienia w śledztwie.

Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Rejonowego dla Warszawy Śródmieścia. Maciej Hipolit G. był wiceministrem finansów w rządzie PO-PSL w latach 2008-2013. (PAP)

rof/ agz/

Zobacz również:
oprac. Paweł Huczko
Źródło: PAP
Księgowość
Były wiceminister finansów ma zarzut działania na szkodę Skarbu Państwa. Prokuratura: podjął decyzję o wykreśleniu z projektu nowelizacji zapisy mające zapobiec wyłudzeniom VAT
15 sty 2026

Prokuratura Regionalna w Białymstoku skierowała 15 stycznia 2026 r. do sądu w Warszawie akt oskarżenia dotyczący zarzutu niedopełnienia obowiązków przez b. wiceministra finansów Macieja Hipolita G. Wieloletnie śledztwo dotyczyło przeciwdziałania wyłudzeniom VAT w latach 2008-2015.
