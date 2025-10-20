REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » Podatki » VAT » Podatnik VAT » Czy noty księgowe trzeba będzie wystawiać w KSeF od lutego 2026 roku?

Czy noty księgowe trzeba będzie wystawiać w KSeF od lutego 2026 roku?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
20 października 2025, 14:48
VAT, KSeF
Czy noty księgowe trzeba będzie wystawiać w KSeF od lutego 2026 roku?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Firma nalicza kary umowne za niezgodne z umową użytkowanie wypożyczanego sprzętu. Z uwagi na to, że kary umowne nie podlegają VAT, ich naliczanie dokumentujemy poprzez wystawienie noty księgowej. Czy taki dokument również będziemy musieli wystawiać od 2026 roku z użyciem systemu KSeF?

Ważne

Nie, noty księgowe nie są fakturami w rozumieniu ustawy o VAT, dlatego nie trzeba będzie ich wystawiać w Krajowym Systemie e-Faktur. Uzasadnienie i szczegóły w dalszej części artykułu.

Czy noty obciążeniowe trzeba wystawiać w KSeF?

W związku z nadchodzącymi od 1 lutego 2026 r. zmianami dotyczącymi obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (dalej: KSeF) wielu przedsiębiorców zadaje sobie pytanie, czy wszystkie dokumenty księgowe, w tym noty obciążeniowe﻿, będą objęte nowym systemem.

Odpowiedzi na to pytanie należy udzielić zaczynając od wyjaśnienia, czym jest nota księgowa, a raczej jaki ma status jako dokument w VAT. Z przepisów dotyczących KSeF wynika bowiem, że tylko dokumenty, które mają status faktur VAT, powinny być wystawiane przy użyciu systemu KSeF.

REKLAMA

REKLAMA

Nota księgowa i nota korygująca to dwa odmienne dokumenty

Przede wszystkim należy podkreślić, że trzeba odróżnić notę księgową, o którą pyta Czytelnik, od noty korygującej. Notę księgową, zwaną także notą obciążeniową czy notą obciążeniowo-uznaniową, można wykorzystać wówczas, gdy transakcja nie podlega VAT, czyli np. aby:
- obciążyć nierzetelnego kontrahenta właśnie karą umowną jak w przypadku Czytelnika lub odsetkami od zobowiązań, które nie zostały opłacone przez niego w terminie,
- dokonać rozliczenia w postaci przykładowo zwrotu poniesionych kosztów.

Co jednak najważniejsze, nota księgowa nie jest równoznaczna z fakturą. Nie można tym dokumentem zastąpić faktury. Jest to dokument wystawiany na zasadach przewidzianych w art. 21 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości. Natomiast nota korygująca służy do skorygowania błędnie wystawionej faktury.

Sytuacje, kiedy można wykorzystać notę korygującą, zostały wymienione w art. 106k ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej: ustawa o VAT). Dotyczą głównie błędów w danych identyfikacyjnych, takich jak imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy, ich adresy czy numery NIP. Nie może natomiast zmieniać danych wpływających na rozliczenie VAT, takich jak miara i ilość dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług, cena jednostkowa towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto), stawka VAT czy kwota należności ogółem.

Nie będzie można wystawiać not korygujących

Od 1 lutego 2026 r. możliwość wystawiania not korygujących zostanie całkowicie zniesiona. Wynika to z faktu, że z tą datą przestaje istnieć podstawa prawna dla tego dokumentu w polskim systemie podatkowym, gdyż art. 106k ustawy o VAT, który obecnie reguluje wystawianie not korygujących, zostaje uchylony. Zatem od 1 lutego 2026 r. wszystkie korekty, również te, do których dochodziło z wykorzystaniem not korygujących, będą musiały być wystawiane przez sprzedawcę jako faktury korygujące z wykorzystaniem KSeF.

Ważne

1 lutego 2026 r. zostanie uchylony art. 106k ustawy o VAT. Nie będzie więc możliwości korygowania faktur poprzez wystawianie not korygujących. Dlatego korekta będzie możliwa tylko przez wystawienie faktury korygującej.

Czy notę księgową należy traktować jak fakturę VAT

Jak już stwierdziliśmy, noty księgowe to dokumenty obciążeniowe, które są wystawiane w celu udokumentowania określonych należności. Przy czym należności te nie wynikają bezpośrednio z odpłatnej dostawy towarów czy świadczenia usług, gdyż najczęściej dotyczą one właśnie kar umownych za niewywiązanie się z zapisów umowy, opłat za niezwrócone opakowania czy odszkodowań.

REKLAMA

Ważne

W przypadku not księgowych warto pamiętać, że:
- nie dokumentują czynności opodatkowanych VAT,
- nie są fakturami w rozumieniu ustawy o VAT,
- nie wymagają wprowadzenia do KSeF,
- muszą być przechowywane zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości.

Dlatego na podstawie przepisów w zakresie VAT dokumenty te nie stanowią faktur VAT, ponieważ nie dokumentują czynności podlegających opodatkowaniu VAT, w związku z tym pozostają poza zakresem regulacji fakturowych przewidzianych w ustawie o VAT. Zatem nie ma ani nie będzie konieczności , a nawet możliwości wystawiania not księgowych z wykorzystaniem KSeF. Noty księgowe nadal będą wystawiane poza systemem KSeF w formie papierowej lub elektronicznej, jak dotychczas.

Potwierdzeniem takiego stanowiska jest interpretacja indywidualna Dyrektora KIS z 29 maja 2025 r. (sygn. 0114-KDIP1-3.4012.383.2025.1.AMA), w której czytamy:
(…) obowiązek, który będzie wynikał z art. 106ga ust. 1 ustawy, od 1 lutego 2026 r., nie wymaga wystawiania faktur ustrukturyzowanych przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w przypadku dokumentów innych niż faktury, określone w art. 2 pkt 31 ustawy. W sytuacji dokumentowania wyłącznie czynności niepodlegającej ustawie VAT – nie wystawia się faktury (art. 106 ust. 1 ustawy). Dodatkowo, z obowiązujących przepisów dotyczących KSeF ani z przepisów, które wejdą w życie z 1 lutego 2026 r. nie wynika, aby przy użyciu KSeF wystawiane musiały być noty księgowe typu noty obciążeniowe. Wynika to z faktu, że dokumenty te nie stanowią faktur w rozumieniu ustawy.

Podstawa prawna:
- art. 2 pkt 31, art. 106 ust. 1, art. 106ga ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2025 r. poz. 775; ost.zm. Dz.U. z 2025 r. poz. 1023),
- art. 21 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2023 r. poz. 120; ost.zm. Dz.U. z 2024 r. poz. 1863)

Magdalena Miklewska, ekspert w zakresie VAT

Dalszy ciąg materiału pod wideo

oprac. Paweł Huczko
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: Biuletyn VAT
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Księgowość
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
JPK VAT dostosowany do KSeF – co w praktyce oznaczają nowe oznaczenia i obowiązek korekty?
20 paź 2025

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia dostosowującego przepisy w zakresie JPK_VAT do zmian wynikających z wprowadzenia Krajowego Systemu e-Faktur. Nowe regulacje mają na celu ujednolicenie sposobu raportowania faktur, w tym tych wystawianych poza KSeF – zarówno w trybie awaryjnym, jak i offline24. Projekt określa również zasady rozliczeń VAT od pobranej i niezwróconej kaucji za opakowania objęte systemem kaucyjnym.
KSeF 2.0 a obieg dokumentów. Rewolucja w księgowości i przedsiębiorstwach już niedługo
20 paź 2025

Od chwili wejścia w życie obowiązkowego KSeF jedyną prawnie skuteczną formą faktury będzie dokument ustrukturyzowany przesłany do systemu Ministerstwa Finansów, a jej wystawienie poza KSeF nie będzie uznane za fakturę w rozumieniu przepisów prawa. Oznacza to, że dla milionów firm zmieni się sposób dokumentowania sprzedaży i zakupu – a wraz z tym całe procesy księgowe.
Czy przed 2026 r. można wystawiać część faktur w KSeF, a część poza tym systemem?
20 paź 2025

Spółka (podatnik VAT) chciałaby od października lub listopada 2025 r. pilotażowo wystawiać niektórym swoim odbiorcom faktury przy użyciu KSeF. Czy jest to możliwe, tj. czy w okresie przejściowym można wystawiać część faktur przy użyciu KSeF, część zaś w tradycyjny sposób? Czy w okresie tym spółka może niekiedy wystawiać „zwykłe” faktury nabywcom, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie faktur przy użyciu KSeF?
Czy noty księgowe trzeba będzie wystawiać w KSeF od lutego 2026 roku?
20 paź 2025

Firma nalicza kary umowne za niezgodne z umową użytkowanie wypożyczanego sprzętu. Z uwagi na to, że kary umowne nie podlegają VAT, ich naliczanie dokumentujemy poprzez wystawienie noty księgowej. Czy taki dokument również będziemy musieli wystawiać od 2026 roku z użyciem systemu KSeF?

REKLAMA

KSeF zmieni wszystko. Firmy mają mało czasu i dużo pracy – ostrzega doradca podatkowy Radosław Kowalski
20 paź 2025

Obowiązkowy KSeF wprowadzi prawdziwą rewolucję w fakturowaniu. Firmy muszą przygotować nie tylko systemy informatyczne, ale też ludzi i procedury – inaczej ryzykują chaos i błędy w rozliczeniach. O największych wyzwaniach, które czekają przedsiębiorców, księgowych i biura rachunkowe, mówi doradca podatkowy Radosław Kowalski, prelegent Kongresu KSeF.
Podatek od darowizn: kiedy zapłacisz, a kiedy unikniesz fiskusa
20 paź 2025

Wiele osób jest przekonanych, że darowizny w rodzinie są zawsze wolne od podatku. To nieprawda. Zwolnienie istnieje, ale tylko pod warunkiem, że obdarowany zgłosi darowiznę w terminie i udokumentuje przekazanie pieniędzy.
KSeF 2.0: księgowi (biura rachunkowe) będą nakłaniani do wystawiania faktur? Uwaga na odpowiedzialność karno-skarbową
20 paź 2025

Wraz z obowiązkowym wdrożeniem Krajowego Systemu e-Faktur wielu przedsiębiorców może próbować przerzucić na księgowych nie tylko nowe obowiązki, ale i odpowiedzialność. Eksperci ostrzegają: wystawienie faktury w imieniu klienta to nie tylko pomoc w formalnościach, lecz także osobiste ryzyko karno-skarbowe. Zanim biura rachunkowe zgodzą się na taką współpracę, powinny dokładnie rozważyć, gdzie kończy się ich rola, a zaczyna odpowiedzialność za cudzy biznes.
MCU rusza 1 listopada 2025 – jak uzyskać certyfikat KSeF?
20 paź 2025

1 listopada 2025 r. Ministerstwo Finansów uruchomi Moduł Certyfikatów i Uprawnień (MCU) – nową funkcjonalność, która umożliwi nadawanie uprawnień użytkownikom i wydawanie certyfikatów KSeF. Certyfikaty te staną się podstawowym narzędziem uwierzytelnienia w systemie KSeF 2.0.

REKLAMA

KSeF za 3 miesiące wejdzie w życie. Czego księgowi boją się najbardziej?
20 paź 2025

KSeF to wciąż głęboka niepewność. Za 3 miesiące wchodzi w życie. Czego księgowi boją się najbardziej? Przedstawiamy wyniki badania przeprowadzonego przez SW Research na zlecenie fillup k24.
W KSeF 2.0 NIP jest kluczowy
20 paź 2025

Od 1 lutego 2026 r. każdy przedsiębiorca będzie odbierał e-faktury w KSeF. Tego samego dnia obowiązek wystawiania obejmie największe firmy, czyli te z obrotem powyżej 200 mln zł za 2024 r. Od 1 kwietnia 2026 r. dołączają pozostali, niezależnie od formy prawnej. Do końca 2026 r. działa okres przejściowy – można wystawiać poza KSeF, o ile w danym miesiącu łączna sprzedaż na takich fakturach nie przekroczy 10 tys. zł brutto. Po przekroczeniu limitu dokumenty wystawia się już w KSeF.

REKLAMA