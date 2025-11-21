Rola głównej księgowej w erze KSeF. Jak przygotować firmę na nowe obowiązki od 2026 r.? [Webinar INFORAKADEMII]
Już w 2026 r. korzystanie z Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) stanie się obowiązkowe dla większości przedsiębiorców. To rewolucja w procesach księgowych, która wymaga od głównej księgowej nie tylko znajomości przepisów, ale także umiejętności zarządzania wdrożeniem tego systemu w firmie.
Termin:15 grudnia 2025 r. o godz. 10:00–11:00
Podczas webinaru dowiesz się:
- jakie działania należy wykonać w ostatnich tygodniach przed startem KSeF,
- jakie procedury należy przygotować, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia błędów i sankcji,
- jaką odpowiedzialność ponosi główna księgowa i jak może się zabezpieczyć,
a także otrzymasz praktyczną checklistę wdrożeniową na ostatnie 30 dni przed obowiązkowym KSeF.
Program webinaru
- Istota KSeF – najważniejsze informacje.
- Techniczne aspekty przygotowania do działania w KSeF.
- Uprawnienia i autoryzacje w KSeF – rola głównej księgowej.
- Procedury wewnętrzne.
- Odpowiedzialność – czy tylko na głównej księgowej?
- Praktyczne przygotowanie firmy na ostatni miesiąc przed wdrożeniem.
- Odpowiedzi na pytania uczestników webinarium.
