Darowizna z zagranicy a podatek w Polsce? Skarbówka zaskakuje nową interpretacją i wyjaśnia, co z darowizną od rodziców z Japonii

Dlaczego sprawa zagranicznej darowizny od rodziców budzi tyle emocji – i co dokładnie odpowiedziała skarbówka w sytuacji, gdy darowizna trafia na konto w Japonii, a obdarowana przebywa w Polsce na podstawie pobytu czasowego.

Wiele osób mieszkających w Polsce, lecz posiadających zagraniczne korzenie lub rodzinę poza krajem, zadaje sobie pytanie: czy darowizna przekazana z zagranicy może zostać opodatkowana w Polsce? Skarbówka dostaje setki takich zapytań, a każda interpretacja indywidualna staje się dla podatników ważnym drogowskazem. Jedna z najnowszych odpowiedzi została wydana 17 listopada 2025 r. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Pismo o sygnaturze 0111-KDIB2-3.4015.385.2025.1.JKU opisuje bardzo konkretny przypadek: obywatelkę Japonii, przebywającą w Polsce na podstawie pobytu czasowego, która otrzymała już darowiznę od dziadka i ma otrzymać kolejne darowizny od rodziców – obywateli Japonii – przelewane na japońskie konto bankowe.

W tej interpretacji skarbówka wprost stwierdziła: nie każda zagraniczna darowizna podlega podatkowi w Polsce. Co ważne, cała sprawa dotyczy również wątku, który bardzo często pojawia się w pytaniach podatników: czy pobyt czasowy można uznać za miejsce stałego pobytu na terytorium Polski? Ten szczegół okazał się najważniejszy.

Jak skarbówka oceniła sytuację obywatelki Japonii, jej darowizny, pobyt w Polsce i rachunek bankowy prowadzony poza Polską

Cała interpretacja zaczyna się słowami: „Szanowna Pani, stwierdzam, że Pani stanowisko w sprawie oceny skutków podatkowych opisanego zdarzenia przyszłego w podatku od spadków i darowizn jest prawidłowe.” Następnie skarbówka przechodzi do zakresu wniosku: „wpłynął Pani wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, który dotyczy podatku od spadków i darowizn w zakresie skutków podatkowych planowanego nabycia środków pieniężnych tytułem darowizny w czasie przebywania w Polsce na podstawie zezwolenia udzielonego na pobyt czasowy.”

Przytoczmy dalej: „Jest Pani obywatelką Japonii i przebywa Pani w Polsce od (...) roku (regularnie odwiedza Pani Japonię, ale to są wizyty około miesiąca). Obecnie przebywa Pani w Polsce na podstawie karty pobytu, rodzaj zezwolenia - zezwolenie na pobyt czasowy (uwagi: dostęp do rynku pracy) i mieszka Pani w (...). Otrzymała Pani polski numer PESEL i zawarła związek małżeński z obywatelem Polski - data zawarcia małżeństwa: (...) r., Japonia.”

W dalszej części wniosku czytamy: „Otrzymała Pani darowiznę pieniężną od dziadka (ojca matki), obywatela Japonii. Darowizna została przelana na Pani konto bankowe w Japonii.” A następnie: „W przyszłości ma Pani również otrzymać darowizny pieniężne od swoich rodziców. Darowizny również będą dokonane na Pani konto bankowe w Japonii. W momencie otrzymania darowizn będzie Pani przebywać w Polsce na podstawie karty pobytu i Pani sytuacja pobytowa w Polsce nie ulegnie zmianie.”

To właśnie ten opis skarbówka uznała za podstawowy materiał do analizy. Warto zauważyć, że w interpretacji wiele miejsca poświęcono temu, czy osoba obdarowana ma w Polsce miejsce stałego pobytu – a nie tylko przebywa tu z kartą pobytu czasowego. Od tego bowiem zależy, czy darowizna otrzymana z zagranicy może zostać zakwalifikowana do opodatkowania na podstawie art. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Jakie było pytanie zadane skarbówce i dlaczego dotyczy cudzoziemców oraz rodzin mieszkających poza granicami naszego kraju?

Autorka wniosku – obywatelka Japonii – zadała pytanie: „Czy prawidłowe jest stanowisko, które zakłada, że w przypadku otrzymania darowizny pieniężnej od rodziców - obywateli Japonii, taka darowizna nie podlega pod przepisy polskiej ustawy o podatku od spadków i darowizn?”

Następnie czytamy: „Stoi Pani na stanowisku, że darowizna pieniężna od rodziców, którzy są obywatelami Japonii, na rachunek bankowy, który posiada Pani w Japonii nie będzie podlegać pod przepisy polskiej ustawy o podatku od spadków i darowizn.” Co więcej – powołała się na bardzo ważną okoliczność: „Jak Pani wskazała, w momencie planowanej darowizny będzie Pani przebywać w Polsce na podstawie karty pobytu, ale jest to zezwolenie na pobyt czasowy, który nie jest równoznaczny z pobytem stałym.” To zdanie ma istotne znaczenie podatkowe, ponieważ:

jeśli ktoś ma miejsce stałego pobytu w Polsce – polski podatek może dotyczyć także darowizn z zagranicy,

– polski podatek może dotyczyć także darowizn z zagranicy, jeśli ma tylko pobyt czasowy, nie jest to traktowane jak pobyt stały.

Darowizna od rodziców z Japonii nie podlega polskiemu podatkowi, gdy obdarowana nie ma stałego pobytu w Polsce

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał jednoznacznie: „Stanowisko, które przedstawiła Pani we wniosku jest prawidłowe.” To jednak nie wszystko – dalej w piśmie otrzymujemy pełne uzasadnienie, które warto zacytować i opisać, bo jest ono istotne dla podobnych spraw. Skarbówka wskazuje: „Podatkowi od spadków i darowizn podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem darowizny i polecenia darczyńcy.”

Następnie przypomina definicję darowizny z Kodeksu cywilnego: „Przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.” A „umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny”.

A potem skarbówka przechodzi do przepisu art. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn: „Nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.”

A zatem – tylko w tych dwóch przypadkach. Obywatelka Japonii nie spełnia żadnego z nich. I skarbówka to potwierdziła, zwracając uwagę na to, że: „Przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy nie można utożsamiać z miejscem stałego pobytu.”

Co dokładnie oznacza „miejsce stałego pobytu” – dlaczego skarbówka podkreśla różnicę między pobytem czasowym a stałym, gdy chodzi o darowizny pieniężne z zagranicy?

Interpretacja skarbówki wyjaśniła, dlaczego pobyt czasowy nie jest traktowany jako stały. Wynika to z ustawa z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, do której Krajowa Informacja Skarbowa odwołuje się wprost: „Zezwolenia na pobyt czasowy cudzoziemcowi udziela się (…) jeżeli spełnia wymogi określone ze względu na deklarowany cel pobytu (…) na okres dłuższy niż 3 miesiące.” A dalej: „Przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy nie można utożsamiać z miejscem stałego pobytu.”

Słowo „stały pobyt” oznacza więc znacznie więcej niż tylko fizyczną obecność w kraju. To status prawny, potwierdzony odpowiednim dokumentem. Osoba z pobytem czasowym, nawet jeśli przebywa w Polsce przez dłuższy czas, nie jest w świetle prawa traktowana jak osoba mająca miejsce stałego pobytu. To rozróżnienie decyduje o podatku od spadków i darowizn w przypadku darowizn przekazywanych z zagranicy.

Jednoznaczne stwierdzenie skarbówki, że darowizna z Japonii nie podlega polskiemu podatkowi

Najważniejsze dla podatników zdanie znajduje się oczywiście na końcu interpretacji: „Tym samym skoro - jak wynika z wniosku - nie będzie Pani obywatelką Polski i nie będzie Pani miała miejsca stałego pobytu na terytorium Polski, to nabycie przez Panią środków pieniężnych w darowiźnie, znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn.” To koniec wątpliwości – i ważna wskazówka dla cudzoziemców, którzy zastanawiają się, jak rozliczać darowizny przekazywane przez rodzinę z zagranicy.