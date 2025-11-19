Refinansowanie zakupu nowoczesnych tachografów: do 3 tys. zł na jeden pojazd. Wnioski, warunki, regulamin

W dniu 19 listopada 2025 r. Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 1 grudnia 2025 r. przewoźnicy mogą składać wnioski o refinansowanie wymiany tachografów na urządzenia najnowszej generacji. Środki na ten cel w wysokości 320 mln zł będą pochodziły z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. To pierwsza tego typu realna pomoc finansowa dla branży transportu drogowego. Nabór wniosków potrwa do końca stycznia 2026 roku.

Wymiana tachografów w ramach Pakietu Mobilności

Polscy przewoźnicy drogowi wykonujący przewozy międzynarodowe mierzą się z efektami niekorzystnych dla branży przepisów przyjętych w ramach Pakietu Mobilności, zobowiązujących ich m.in. do wymiany dotychczas użytkowanych, nawet w pełni sprawnych, tachografów.

Wsparcie finansowe z KPO na wymianę tachografów

- Dzięki staraniom rządu udało się uzyskać zgodę Komisji Europejskiej na wsparcie finansowe wymiany tachografów ze środków KPO, co pozwoli zminimalizować obciążenia polskich przewoźników. Dzisiejszy sukces to efekt wielomiesięcznych wysiłków i starań, w tym rozmów na najwyższym szczeblu z przedstawicielami instytucji unijnych — powiedział wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec.



Wsparcie dla przewoźników międzynarodowych polegać będzie na refinansowaniu wymiany tachografów na urządzenia najnowszej generacji w ramach pomocy de minimis. Zasady wsparcia określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 października 2025 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na refinansowanie wyposażenia w inteligentny tachograf w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Kto może otrzymać refinansowanie zakupu tachografów najnowszej generacji

O pomoc będą mogli wnioskować wszyscy przewoźnicy drogowi posiadający licencję wspólnotową (uprawniającą do wykonywania międzynarodowych przewozów drogowych), bez względu na liczbę posiadanych pojazdów czy rodzaj wykonywanych przewozów. Wparciem objęci zostaną przewoźnicy drogowi osób i rzeczy.



Na refinansowanie wymiany tachografów z KPO trafi prawie 320 mln zł. Przyjmując, że maksymalna kwota refinansowania na pojazd wyniesie 3 tys. zł, łączna liczba pojazdów objętych wsparciem wyniesie ok. 107 tys. Wnioski o dofinansowanie będą mogli złożyć wszyscy przewoźnicy, na wszystkie wymienione tachografy, jednak w pierwszej kolejności pomoc zostanie przyznana na 10 pojazdów, a decydować będzie kolejność składanych wniosków. Dofinansowanie będzie udzielane przewoźnikom drogowym, aż do całkowitego wyczerpania alokacji środków.

Jak uzyskać refinansowanie?

Cały proces refinansowania – od przejęcia wniosku do podpisania umowy i wypłaty środków, będzie odbywał się elektronicznie. Obsługę wniosków o dofinansowanie zapewni Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z wykorzystaniem Platformy Usług Elektronicznych.

W dniu 17 listopada 2025 r. na stronie ARiMR zamieszczony został Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie wyposażenia pojazdów w inteligentny tachograf: https://www.gov.pl/web/arimr/inwestycje-w-zakresie-bezpieczenstwa-transportu---wyposazenie-pojazdow-w-inteligentny-tachograf.

W terminie od dnia 1 grudnia 2025 r. od godziny 10:00 do dnia 31 stycznia 2026 r do godziny 23:59, będzie można składać Wnioski o udzielenie pomocy de minimis w zakresie refinansowania wyposażenia w inteligentny tachograf pojazdów w ramach zadania ujętego w Inwestycji: E2.2.1. „Inwestycje w zakresie bezpieczeństwa transportu” z Planu Rozwojowego.



Wnioski należy składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w formie elektronicznej, na formularzu udostępnionym przez Agencję na PUE pod adresem https://epue.arimr.gov.pl/

Pomocy de minimis udziela się na pokrycie części albo całości wydatków poniesionych w związku z wymianą tachografów na tachografy inteligentne w pojazdach, zgłoszonych do licencji wspólnotowej, którymi wykonywane są międzynarodowe przewozy drogowe rzeczy lub osób przez uprawnionych przewoźników drogowych, wskazanych w wykazie uprawnionych przewoźników drogowych i właściwych pojazdów, o którym mowa w § 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2025 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w zakresie refinansowania wyposażenia

w inteligentny tachograf w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. z 2025 r. poz. 1385).

Warunki udzielenia refinansowania

Wsparcie finansowe w postaci refinansowania może być udzielone uprawnionym przewoźnikom drogowym pomocy de minimis z uwzględnieniem następujących warunków:



1) w pierwszej kolejności pomoc de minimis jest udzielana uprawnionym przewoźnikom drogowym na refinansowanie wyposażenia w inteligentne tachografy maksymalnie dziesięciu właściwych pojazdów zgłoszonych przez jednego uprawnionego przewoźnika drogowego do licencji wspólnotowej;



2) w drugiej kolejności pomoc de minimis jest udzielana wszystkim uprawnionym przewoźnikom drogowym na pozostałe właściwe pojazdy bez ograniczenia, o którym mowa w pkt 1.

Szczegółowe informacje o zasadach naboru i warunkach przyznania pomocy de minimis znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2025 r. w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. 2025 r. poz. 1385), a także w Regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności; Inwestycja: E2.2.1. „Inwestycje w zakresie bezpieczeństwa transportu” w zakresie refinansowania wyposażenia w inteligentny tachograf pojazdów w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 października 2025 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na refinansowanie wyposażenia w inteligentny tachograf w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (Dz. U. poz. 1385).

Regulamin wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

