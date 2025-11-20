Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Księgowość » KSeF » Księgowi w oku cyklonu. Jak przejść przez rewolucję KSeF i nie stracić kontroli

Księgowi w oku cyklonu. Jak przejść przez rewolucję KSeF i nie stracić kontroli

Subskrybuj nas na Youtube
  • Artykuł partnerski
20 listopada 2025, 12:16
Księgowi w oku cyklonu. Jak przejść przez rewolucję KSeF i nie stracić kontroli
Księgowi w oku cyklonu. Jak przejść przez rewolucję KSeF i nie stracić kontroli
Materiały prasowe

Setki faktur w PDF-ach, skanach i wersjach papierowych. Telefony od klientów, goniące terminy VAT i JPK. Codzienność wielu biur rachunkowych to żonglowanie zadaniami w wyścigu z czasem. Tymczasem wielkimi krokami zbliża się fundamentalna zmiana – obowiązkowy Krajowy System e-Faktur

Typowy dzień w biurze rachunkowym. Pani Anna, właścicielka, zaczyna pracę od otwarcia skrzynki mailowej. Czeka tam już kilkadziesiąt wiadomości od klientów. Załączniki to faktury kosztowej, PDF-y wygenerowane z systemu kontrahenta, skany pośpiesznie zrobione telefonem, czasem nawet zdjęcia pomiętych paragonów. Równolegle kurier przynosi kopertę z dokumentami papierowymi od klienta, który nie ma czasu na maile.

Każdy taki dokument to początek procesu. Trzeba go pobrać, otworzyć, zweryfikować, a potem ręcznie wprowadzić do programu księgowego lub w lepszym wypadku, przepuścić przez system OCR (optyczne rozpoznawanie znaków), który odczyta dane. Księgowi pracują na kilku monitorach, przeklikując się między skrzynką mailową, folderem „Do pobrania”, programem OCR i systemem finansowo-księgowym.

W międzyczasie dzwoni telefon. Pani Aniu, czy doszła faktura od firmy X? Czy możemy już zrobić przelew? Jaki wyszedł nam VAT? – sypią się pytania. Każde wymaga przerwania wprowadzania danych i sprawdzenia statusu jakiegoś dokumentu. To ciągła walka o koncentrację i walka z czasem, by zdążyć przed dniem rozliczenia z fiskusem. Ten model pracy, choć męczący i nieefektywny, jest przynajmniej znany i oswojony.

Księgowi w oku cyklonu. Jak przejść przez rewolucję KSeF i nie stracić kontroli

Księgowi w oku cyklonu. Jak przejść przez rewolucję KSeF i nie stracić kontroli

Materiały prasowe

KSeF: koniec świata, jaki znamy

Już wkrótce ten rytuał przestanie istnieć. Wraz z wejściem w życie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) – od 1 lutego 2026 r. dla największych firm, od 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych – sposób obiegu dokumentów zmieni się całkowicie.

Rewolucja polega na tym, że faktura przestanie być dokumentem wysyłanym mailem czy przekazywanym z ręki do ręki. Stanie się ustrukturyzowanym plikiem XML, który nabierze mocy prawnej dopiero w momencie wysłania go do centralnego, rządowego systemu. Co to oznacza dla biura rachunkowego? Koniec maili z fakturami kosztowymi. Koniec PDF-ów. Wszystkie faktury zakupowe klientów będą trafiać bezpośrednio do KSeF. Brzmi dobrze, tyle że dla wielu zaganianych w codziennych obowiązkach klientów to na razie jest czarna magia. Za chwilę zaczną pytać, co mają robić…

Księgowi w oku cyklonu. Jak przejść przez rewolucję KSeF i nie stracić kontroli

Księgowi w oku cyklonu. Jak przejść przez rewolucję KSeF i nie stracić kontroli

Materiały prasowe

Biura rachunkowe w poszukiwaniu odpowiedzi

Biuro rachunkowe nie będzie już biernym odbiorcą dokumentów. Będzie  musiało aktywnie pobrać je z systemu. To nie jest drobna zmiana techniczna, ale wywrócenie dotychczasowego porządku do góry nogami. Cały proces, budowany przez lata, musi zostać zdefiniowany na nowo.

Biuro rachunkowe staje przed kluczowymi pytaniami, na które musi znaleźć odpowiedzi, i to szybko, bo zegar tyka nieubłaganie. Jak zapanować nad dokumentami, które nie spływają już na skrzynkę mailową, ale rezydują w zewnętrznej bazie? Czy księgowy będzie musiał codziennie logować się do rządowej platformy dla każdego ze stu klientów z osobna, aby ręcznie sprawdzać, czy pojawiły się nowe faktury? Co z akceptacją kosztów? Dotychczas klient przesyłając fakturę mailem, niejako potwierdzał, że ją akceptuje. Teraz pojawi się ona w systemie automatycznie. Jak zbudować proces jej weryfikacji i akceptacji po stronie klienta, zanim zostanie zaksięgowana? Co z dokumentami, które nie są fakturami KSeF – polisami, dowodami wewnętrznymi czy fakturami od zagranicznych kontrahentów?

Strach przed chaosem jest uzasadniony. Bez odpowiedniego przygotowania biuro może utonąć w nowej biurokracji, tym razem cyfrowej. Zamiast usprawnienia, praca może się podwoić. To moment krytyczny, w którym trzeba wybrać narzędzia, które nie tylko obsłużą KSeF, ale przede wszystkim pomogą zarządzić całym procesem zmiany. 

Od rewolucji do ewolucji: partner w zmianie

Pierwszą, odruchową myślą może być: potrzebuję modułu KSeF do swojego programu księgowego.  To jednak rozwiązuje tylko ułamek problemu – zazwyczaj wysyłkę faktur sprzedażowych. Prawdziwym wyzwaniem jest zarządzanie transformacją całego biura, obsługą faktur kosztowych i integracją procesów.

Biura rachunkowe mogą jednak skorzystać z narzędzia, które nie tylko ułatwia    przejście na KSeF, ale pozwala zautomatyzować procesy księgowe w nowej skali. SaldeoSMART to aplikacja, która od 2009 roku wspiera biura rachunkowe i firmy w cyfrowej transformacji. Z rozwiązania korzysta już ponad 300 tysięcy użytkowników. Platforma oferuje inteligentne fakturowanie, zaawansowany OCR do odczytu danych z dokumentów, elektroniczny obieg dokumentów oraz bezpieczną i wygodną integrację z KSeF.

Zobacz również:

Siłą rozwiązania jest automatyzacja i prostota. Wdrożenie KSeF może zająć zaledwie jeden dzień – wystarczy token uwierzytelniający który zostanie zastąpiony certyfikatem możliwym do wygenerowania już od 1 listopada 2025 roku i można działać. Nie trzeba konfigurować skomplikowanych ustawień ani dokupować dodatkowych modułów, ponieważ wszystko, co niezbędne, jest już w pakiecie. Użytkownicy nie ponoszą żadnych dodatkowych opłat za , wysyłanie ani pobieranie faktur z KSeF. To istotne, ponieważ większość kosztów wdrożenia nowych systemów generują usługi konsultantów i dostosowywanie oprogramowania do indywidualnych potrzeb. W przypadku SaldeoSMART te koszty są zredukowane do niezbędnego minimum.

Dodatkowa wartość dla biura

KSeF to jedynie źródło danych. Prawdziwą wartość dla biznesu wnoszą systemy, które potrafią je efektywnie przetworzyć. Platforma SaldeoSMART oferuje funkcje wykraczające poza system centralny. Mowa tu o automatycznych przypomnieniach o płatnościach, kontroli rozrachunków, zaawansowanym zarządzaniu dostępem do faktur czy automatyzacji procesów księgowania i akceptacji lub odrzuceniu faktury po stronie firmy. Poza tym użytkownik może liczyć na elektroniczny obieg wewnątrz firmy, automatyczne rozliczenie z transakcją bankową, automatyczne raporty czy obciążenie pozycji budżetowych.

Księgowi w oku cyklonu. Jak przejść przez rewolucję KSeF i nie stracić kontroli

Księgowi w oku cyklonu. Jak przejść przez rewolucję KSeF i nie stracić kontroli

Materiały prasowe

W porównaniu  do modułów KSeF zaszytych w programach księgowych zewnętrzne, zintegrowane platformy dają znacznie większą elastyczność i swobodę wyboru. SaldeoSMART  integruje się z ponad 40 różnymi systemami finansowo-księgowymi na rynku, oferuje także API, czyli zbiór reguł i protokołów, które umożliwiają różnym aplikacjom i systemom komputerowym komunikację oraz wymianę danych między sobą oraz dzięki sieci partnerów, dodatkowe rozwiązania poszerzające integracje i funkcjonalności systemu. Oznacza to, że biuro rachunkowe może obsługiwać klientów pracujących na różnych programach, zachowując jednolity i ustandaryzowany proces obsługi faktur z KSeF.
Zmiana systemu księgowego przez klienta przestaje być problemem, ponieważ przełączenie integracji jest proste i nie generuje kosztów związanych z migracją danych. Z SaldeoSMART można korzystać z wykorzystaniem dowolnego systemu finansowo-księgowego, a nawet z kilku naraz.

Bezpieczeństwo jest zaletą chmury

Warto zwrócić uwagę, że rozwiązania chmurowe (SaaS) przenoszą odpowiedzialność za utrzymanie i bezpieczeństwo systemu na dostawcę, co jest istotną przewagą nad oprogramowaniem instalowanym lokalnie, gdzie ryzyko utraty danych leży po stronie użytkownika.
Biura rachunkowe wybierające SaldeoSMART mogą także korzystać z panelu do komunikacji z klientem, a dostęp do bazy wiedzy, instrukcji i szkoleń online otrzymują bezpłatnie. To znacznie ułatwia wdrożenie i codzienną pracę.

Nadchodząca rewolucja KSeF to nieunikniona zmiana. Jednak dzięki nowoczesnym narzędziom biura rachunkowe mogą nie tylko sprostać nowym obowiązkom, ale także wykorzystać je jako szansę do głębokiej automatyzacji, redukcji błędów i podniesienia efektywności swojej pracy. W ten sposób cała zmiana zamiast problemem, może okazać się szansą.

Źródło: Artykuł partnerski
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja
QR Code
Księgowość
Księgowi w oku cyklonu. Jak przejść przez rewolucję KSeF i nie stracić kontroli
20 lis 2025

Setki faktur w PDF-ach, skanach i wersjach papierowych. Telefony od klientów, goniące terminy VAT i JPK. Codzienność wielu biur rachunkowych to żonglowanie zadaniami w wyścigu z czasem. Tymczasem wielkimi krokami zbliża się fundamentalna zmiana – obowiązkowy Krajowy System e-Faktur
Prof. Modzelewski: Od 1 lutego 2026 r. będziemy otrzymywać faktury VAT aż w 18 różnych formach. Konieczna nowa instrukcja obiegu dokumentów
20 lis 2025

Od lutego 2026 r. wraz z wejściem w życie przepisów dot. obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) polscy czynni podatnicy VAT będą mogli otrzymywać aż dziewięć form dokumentów na miejsce obecnych faktur VAT. A jeżeli weźmiemy pod uwagę fakt, że w tych samych formach będą wystawiane również faktury korygujące, to podatnicy VAT i ich księgowi muszą się przygotować na opisywanie i dekretowanie aż 18 form faktur – pisze prof. dr hab. Witold Modzelewski.
Refinansowanie zakupu nowoczesnych tachografów: do 3 tys. zł na jeden pojazd. Wnioski, warunki, regulamin
19 lis 2025

W dniu 19 listopada 2025 r. Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że od 1 grudnia 2025 r. przewoźnicy mogą składać wnioski o refinansowanie wymiany tachografów na urządzenia najnowszej generacji. Środki na ten cel w wysokości 320 mln zł będą pochodziły z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. To pierwsza tego typu realna pomoc finansowa dla branży transportu drogowego. Nabór wniosków potrwa do końca stycznia 2026 roku.
Nowe zasady rozliczania podatkowego samochodów firmowych od stycznia 2026 r. [zakup, leasing, najem, amortyzacja]. Ostatnia szansa na pełne odliczenia
19 lis 2025

Nabycie samochodu firmowego to nie tylko kwestia mobilności czy prestiżu - to również poważna decyzja finansowa, która może mieć długofalowe skutki podatkowe. Od stycznia 2026 r. wejdą w życie nowe przepisy podatkowe, które znacząco ograniczą możliwość rozliczenia kosztów zakupu pojazdów spalinowych w działalności gospodarczej.
Czy czeka nas kolejne odroczenie KSeF? Wiele firm wciąż korzysta z faktur papierowych i nie prowadzi testów nowego systemu e-fakturowania
20 lis 2025

Krajowy System e-Faktur (KSeF) powoli staje się faktem. Rzeczywistość jest jednak taka, że tylko niewielka część małych firm w Polsce prowadziła testy nowego systemu i wciąż stosuje faktury papierowe. Czy w związku z tym czeka nas ponowne odroczenie wdrożenia KSeF?
Postępowania upadłościowe w Polsce się trwają za długo. Dlaczego czekamy i kto na tym traci? Jak zmienić przepisy?
17 lis 2025

Prawo upadłościowe przewiduje wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku. Norma ustawowa ma jednak niewiele wspólnego z rzeczywistością. W praktyce sprawy często czekają na rozstrzygnięcie kilka, a nawet kilkanaście miesięcy. Rok 2024 przyniósł rekordowe ponad 20 tysięcy upadłości konsumenckich, co przy obecnej strukturze sądownictwa pogłębia problem przewlekłości i wymaga systemowego rozwiązania. Jakie zmiany prawa upadłościowego są potrzebne?
Nowy Unijny Kodeks Celny – harmonogram wdrożenia. Polskie firmy muszą przygotować się na duże zmiany
17 lis 2025

Największa od dekad transformacja unijnego systemu celnego wchodzi w decydującą fazę. Firmy logistyczne i handlowe mają już niewiele czasu na dostosowanie swoich procesów do wymogów centralizacji danych i pełnej cyfryzacji. Eksperci ostrzegają: bez odpowiednich przygotowań technologicznych i organizacyjnych, przedsiębiorcy mogą stracić konkurencyjność na rynku.
Aplikacja Podatnika KSeF 2.0 - Ministerstwo Finansów udostępniło demo (środowisko przedprodukcyjne)
17 lis 2025

W dniu 15 listopada 2025 r. zostało udostępnione środowisko przedprodukcyjne (Demo) Aplikacji Podatnika KSeF 2.0. Wersja przedprodukcyjna udostępnia funkcje, które będą dostępne w wersji produkcyjnej udostępnionej 1 lutego 2026 r. Działania w wersji przedprodukcyjnej nie niosą ze sobą żadnych skutków prawnych. Ministerstwo Finansów zapewnia wsparcie techniczne dla użytkowników środowiska przedprodukcyjnego pod adresem: ksef.podatki.gov.pl/formularz.
Ostatni moment na zmiany! Polityka rachunkowości w obliczu KSeF i nowych przepisów 2026
17 lis 2025

Rok 2026 przyniesie prawdziwą rewolucję w obszarze rachunkowości i finansów. Wraz z wejściem w życie obowiązkowego Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) przedsiębiorcy będą musieli nie tylko zmienić sposób wystawiania i odbierania faktur, lecz także zaktualizować politykę rachunkowości swoich jednostek.
Komisja Europejska aktualizuje prognozy dla Polski: niższy wzrost w 2025 r., ale mocne odbicie w 2026 r.
17 lis 2025

Najnowsza jesienna prognoza makroekonomiczna Komisji Europejskiej dla Polski pokazuje wyraźne korekty dotyczące wzrostu gospodarczego, inflacji, finansów publicznych oraz długu, z podkreśleniem roli inwestycji unijnych i słabnącego tempa ekspansji po 2026 roku.
Zapisz się na newsletter
Chcesz uniknąć błędów? Być na czasie z najnowszymi zmianami w podatkach? Zapisz się na nasz newsletter i otrzymuj rzetelne informacje prosto na swoją skrzynkę.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak