Strona główna » Księgowość » Podatki » VAT » Webinar: VAT 2026

Webinar: VAT 2026

24 listopada 2025, 10:41
VAT 2026
Webinar: VAT 2026
INFOR

Praktyczny webinar „VAT 2026” poprowadzi Zdzisław Modzelewski – doradca podatkowy, wspólnik praktyki podatkowej GWW i ekspert INFORAKADEMII. Ekspert wyjaśni, jak obowiązkowy KSeF zrewolucjonizuje rozliczenia VAT, na co zwrócić uwagę w nowych przepisach i jak przygotować się do zmian, by rozliczać podatki bezbłędnie i efektywnie. Każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat i dostęp do retransmisji webinaru wraz z materiałami dodatkowymi.

Zmiany w VAT na 2026 to prawdziwa rewolucja, oczywiście głównie z powodu wdrożenia obowiązkowego KSeF. Ale to nie jedyna zmiana, która będzie miała bezpośredni wpływ na sposób rozliczania i raportowania VAT przez przedsiębiorców oraz biura rachunkowe w przyszłym roku!

Instrukcje KSeF
KSeF w biurze rachunkowym - Poradnik Gazety Prawnej
Szkolenie: KSeF 2.0 – obowiązkowy Krajowy System e-Faktur od 1 lutego 2026 roku

Podczas praktycznego webinaru ekspert omówi najważniejsze zmiany w zasadach rozliczania podatku od towarów i usług w 2026 roku, m.in. w zakresie split payment, zwolnienia podmiotowego czy białej listy, a także przekaże praktyczne wskazówki i rozwiązania. Dzięki możliwości zadawania pytań uczestnicy będą mieli niepowtarzalną okazję na rozwianie wszelkich wątpliwości i uzyskanie konkretnych wskazówek, jak przygotować się do nadchodzących zmian, prawidłowo rozliczać podatek oraz uniknąć błędów w raportowaniu VAT po wdrożeniu KSeF.

Zapisz się TU

VAT 2026 – korzyści dla uczestników webinaru

  • Zdobędziesz wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie rozliczania podatku VAT
  • Dowiesz się, jak przygotować się do zmian, uniknąć błędów i zoptymalizować rozliczenia podatkowe
  • Zyskasz okazję do zadania pytań ekspertowi i poznasz sprawdzone rozwiązania najczęstszych problemów
  • Uzyskasz imienny certyfikat potwierdzający kwalifikacje zawodowe
  • Otrzymasz retransmisję webinaru i materiały szkoleniowe, dzięki którym w dowolnym momencie powrócisz do najbardziej interesujących kwestii
  • Otrzymasz wyjątkowy PREZENT: bezpłatny, 30-dniowy dostęp do wydania cyfrowego Dziennika Gazety Prawnej!

VAT 2026 – program webinaru

Termin: 8 grudnia 2025 r., godz. 10:00-11:00

Szkolenie: Wdrożenie KSeF w biurze rachunkowym – procedury, narzędzia i ryzyka
Szkolenie:
Wdrożenie KSeF w biurze rachunkowym – procedury, narzędzia i ryzyka

Sprawdź

  • KSeF 2.0
  • Zmiana limitu zwolnienia podmiotowego
  • Wprowadzenie instytucji tzw. składu VAT
  • Dostosowanie prawa krajowego do kilku wyroków TSUE
  • Poprawienie przepisów w zakresie importu towarów
  • Spilt payment ma nie chronić przed odpowiedzialnością solidarną
  • Zmiany w JPK_VAT
  • Zmiany w rozliczaniu nabyć wewnątrzwspólnotowych środków transportu
  • Biała lista i dodatkowe możliwości sprawdzenia podatnika „wstecz”
  • Zmiany związane z rejestracją podatnika VAT
  • System kaucyjny i pierwsze poprawki
  • Zmiany w zakresie miejsca dostawy i momentu powstania obowiązku podatkowego
  • Pozostałe zmiany
  • Odpowiedzi na pytania uczestników

Ostateczny program webinaru będzie uwzględniał wszystkie aktualizacje i zmiany w przepisach VAT ogłoszone do dnia wydarzenia.

Zapisz się TU

Ekspert – Zdzisław Modzelewski

Doradca podatkowy, wspólnik praktyki podatkowej GWW. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatków pośrednich, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług, oraz w zakresie postępowań podatkowych i sądowo-administracyjnych związanych z podatkami pośrednimi. Zajmuje się głównie obsługą podmiotów gospodarczych z sektorów: nieruchomości, handel i dystrybucja, turystyka oraz media. Jest współautorem wielu publikacji książkowych, w tym m.in. czterech komentarzy do ustawy o VAT, "Leksykonu Fakturowania", a także wielu publikacji prasowych. Ceniony i uznany wykładowca, który w trakcie swojej praktyki zawodowej przeprowadził ponad tysiąc szkoleń i wykładów, w których uczestnikami byli zarówno pracownicy służb księgowych, pracownicy aparatu skarbowego, doradcy podatkowi, jak i kadra zarządzająca przedsiębiorstw odpowiedzialna za sprawy podatkowe i finansowe.

Komplet KSeF - wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt
Komplet KSeF:
wdrożenie w firmie, zasady wystawiania faktur, wystawianie i rozliczanie korekt

Sprawdź

Źródło: INFOR
