Nie wszyscy wnioskujący otrzymali dotację A2.1.1. Jakie dalsze kroki może podjąć przedsiębiorca, którego wniosek nie został objęty wsparciem?

W końcu po trzykrotnym przedłużaniu terminu oceny wniosków 26 września 2024 r. Ministerstwo Aktywów Państwowych opublikowało listę rankingową projektów zgłoszonych w ramach inwestycji A2.1.1 Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.

Kto nie dostał dotacji A2.1.1 z KPO na inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach

Jednak, nie wszyscy przedsiębiorcy otrzymali dotację – lista rankingowa dostępna jest na stronie: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/lista-rankingowa-konkurs-a211-z-kpo

Jak wyjaśnia Ministerstwo Aktywów Państwowych z 258 wniosków o objęcie wsparciem przedsięwzięć:

43 zostały rekomendowane do wsparcia w pełnej wysokości,

18 zostało rekomendowanych do wsparcia przy obniżonym dofinansowaniu,

148 znalazło się na liście z minimalną wymaganą liczbą punktów w ramach oceny szczegółowej, jednak nie otrzymują one wsparcia ze względu na brak dostępnych środków,

31 zostało ocenionych negatywnie.



Dodatkowo, 9 przedsięwzięć zostało wycofanych, a 9 pozostawiono bez rozpatrzenia ze względu na brak odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia.

Opóźnienie w opublikowaniu listy rankingowej a straty finansowe przedsiębiorców

Pierwotnie, według planów lista rankingowa miała zostać opublikowana już w I kwartale 2024 r. Kolejne przedłużanie terminu opublikowania listy rankingowej budziło spore kontrowersje wśród przedsiębiorców z uwagi na straty finansowe, jakie ponieśli lub mogli ponieść. Bowiem, zgodnie z Regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem z planu rozwojowego w trybie konkursowym” (opublikowanym na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/a-211-inwestycje-wspierajace-robotyzacje-i-cyfryzacje-w-przedsiebiorstwach-1/ ), przedsięwzięcie musi zakończyć się najpóźniej 30 czerwca 2026 r., a przez ponad półroczne opóźnienie z opublikowaniem listy rankingowej, przedsiębiorcy mieli co raz mniej czasu na realizację przedsięwzięcia. Wielu z nich, aby wykonać projekt terminowo musiało rozpocząć inwestycje jeszcze przed opublikowaniem listy rankingowej i ponieść wydatki, bez oczekiwania na wyniki oceny konkursu.



W związku z tym, przedłużenie przez Ministerstwo terminu oceny wniosków mogło spowodować negatywne konsekwencje dla części przedsiębiorców, którzy ponieśli już nakłady na realizację projektu, a finalnie nie otrzymali dotacji.



Co więcej, przedsiębiorca, którego wniosek został oceniony negatywnie co do zasady nie będzie mógł otrzymać dotacji na tą samą innowację w ramach innych konkursów. Jednym z warunków zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym jest konieczność spełnienia warunku w zakresie efektu zachęty. Dokonując analizy formalnego aspektu efektu zachęty należy ocenić, czy przedsiębiorca wystąpił o przyznanie mu pomocy publicznej przed rozpoczęciem prac nad projektem. A skoro, przedsiębiorca poczynił już wydatki na realizację projektu, czyli rozpoczął projekt, to z uwagi na wymóg spełnienia efektu zachęty, nie będzie mógł ponownie ubiegać się o dofinansowanie tej samej inwestycji w ramach innych wniosków o dofinansowanie.

Jak należy ocenić działanie Ministerstwa Aktywów Państwowych, które kilkukrotnie przedłużyło termin opublikowania listy rankingowej?

Działanie Ministerstwa Aktywów Państwowych, które trzykrotnie przedłużało termin opublikowania listy rankingowej osłabia zaufanie przedsiębiorców do instytucji państwowych, ale również wpływa negatywnie na zainteresowanie podobnymi konkursami.



Z jednej strony Ministerstwo zachęca do udziału w przedsięwzięciu i składaniu wniosków. Z drugiej strony naraża przedsiębiorców na niepewność i straty finansowe, jakie mogą ponieść z uwagi na zwłokę Ministerstwa w ocenie wniosków konkursowych i krótki czas na realizacji projektu.



Takie działanie Ministerstwa generuje więc dodatkowe problemy i szkodzi rozwojowi innowacyjności. Zauważmy, że nie jest to pierwsze działanie instytucji państwowych, które osłabia zaufanie przedsiębiorców do tych instytucji. Niedawno, w mediach szerokim echem odbiło się działanie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), które zapowiedziało masowe wypowiedzenie umów o finansowanie, co miałoby wiązać się z obowiązkiem zwrotu otrzymanego dofinansowania. Co prawda później NCBiR zaczął cofać wypowiedzenia umów, ale takie sytuacje z pewnością burzą zaufanie do instytucji udzielających wsparcia w ramach pomocy publicznej.

Jakie dalsze działania może podjąć przedsiębiorca, którego wniosek nie został objęty wsparciem?

Nie wszystko jeszcze stracone dla przedsiębiorców, których wniosek nie został objęty wsparciem.



Dobrą informacją jest to, że przedsiębiorcom, których przedsięwzięcie nie zostało objęte wsparciem, przysługuje ścieżka odwoławcza. Warto rozważyć drogę odwoławczą, szczególnie jeśli przedsiębiorca poniósł już koszty na realizację innowacji. Poza tym, zgodnie z regulaminem konkursu do 10% środków unijnych z alokacji finansowej przeznaczonej na projekty konkursowe stanowi rezerwę, która zabezpieczyć ma wsparcie przedsięwzięć w przypadku ich ponownej oceny. Zatem, część środków zabezpieczona jest również na etap ponownej oceny wniosków, a więc jest jeszcze szansa na uzyskanie dofinansowania.



Wracając do ścieżki odwoławczej, w pierwszej kolejności przedsiębiorcy mają prawo do złożenia wniosku o ponowną ocenę przedsięwzięcia. Wniosek o ponowną ocenę należy złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o odmowie wybrania przedsięwzięcia do objęcia wsparciem. Wniosek składa się za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Ministerstwa Aktywów Państwowych na platformie ePUAP, adres: /MAktywow/SkrytkaESP.przez ePUAP. Zgodnie z regulaminem wsparcia wniosek o ponowną ocenę przedsięwzięcia powinien zawierać w szczególności: (i) wskazanie kryteriów, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza wraz z uzasadnieniem, lub (ii) wskazanie nieprawidłowości lub błędów, które wystąpiły w procesie oceny wniosku. Zatem, z regulaminu wynika, że przedsiębiorca może kwestionować zarówno dokonaną przez Ministerstwo ocenę merytoryczną, jak i ewentualne nieprawidłowości w samej procedurze oceny wniosków. Wniosek o ponowną ocenę powinien być również należycie uzasadniony.



Ministerstwo ma z kolei 14 dni od otrzymania wniosku na ponowną ocenę przedsięwzięcia z tym, że termin ten może zostać wydłużony (kolejne uprawnienie instytucji oceniającej przedsięwzięcie, które może znacznie wydłużyć cały proces otrzymania dofinansowania).



Natomiast, nawet jeżeli wniosek przedsiębiorcy ponownie zostanie rozpatrzony negatywnie to przedsiębiorca ma jeszcze prawo do dochodzenia swoich praw przed sądem. Przysługuje mu bowiem prawo do wniesienia skargi do sądu administracyjnego.



Zwracamy uwagę, że prawidłowa i przemyślana argumentacja w sprawie zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu na drodze odwoławczej. Istotne są nie tylko argumenty merytoryczne dotyczące projektu, ale również znajomość warunków formalnych wynikających z regulacji dotyczących przedsięwzięcia (w tym m.in. z regulaminu) oraz z przepisów dotyczących udzielania pomocy publicznej. W związku z tym, sporządzając czy to wniosek o ponowną ocenę czy skargę do sądu warto skorzystać z wsparcia profesjonalnych doradców.



Magdalena Pieślak, Senior Manager w CRIDO

Ewelina Całczyńska-Urbaniak, Senior Consultant w CRIDO

