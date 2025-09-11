REKLAMA

Strona główna » Księgowość » Obrót gospodarczy » Działalność gospodarcza » Kiedy ZUS może przejąć wypłatę świadczeń od przedsiębiorcy? Konieczny wniosek od płatnika lub ubezpieczonego

Kiedy ZUS może przejąć wypłatę świadczeń od przedsiębiorcy? Konieczny wniosek od płatnika lub ubezpieczonego

11 września 2025, 12:21
ZUS może przejąć wypłatę świadczeń od przedsiębiorcy w trudnej sytuacji. Czyli kiedy? Konieczny wniosek od płatnika lub ubezpieczonego
ZUS może przejąć wypłatę świadczeń od przedsiębiorcy w trudnej sytuacji. Czyli kiedy? Konieczny wniosek od płatnika lub ubezpieczonego
Brak płynności finansowej płatnika składek, zatrudniającego powyżej 20 osób, może utrudniać mu regulowanie świadczeń na rzecz pracowników, takich jak zasiłek chorobowy, zasiłek macierzyński czy świadczenie rehabilitacyjne. ZUS może pomóc w takiej sytuacji i przejąć wypłatę świadczeń. Potrzebny jest jednak wniosek płatnika lub ubezpieczonego.

ZUS może wypłacać świadczenia zamiast przedsiębiorcy

Płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych mają upoważnienie do ustalania uprawnień oraz do wypłacania świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) dla swoich pracowników w czasie zatrudnienia.

W przypadku niewywiązywania się przez płatnika z ustawowego obowiązku wypłaty zasiłków, gwarantem zabezpieczającym wypłatę świadczeń z FUS jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Może on przejąć wypłatę świadczenia na wniosek płatnika lub samego ubezpieczonego.

Wniosek od płatnika lub ubezpieczonego

Uzasadnieniem do przejęcia wypłaty zasiłków przez ZUS jest trudna sytuacja finansowa płatnika składek, przedłużające się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne albo inne przyczyny, niezależne od płatnika składek, powodujące niemożność zrealizowania roszczeń ubezpieczonych.

Jeśli płatnik składek nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku wypłaty swoim ubezpieczonym zasiłków, to może wystąpić z wnioskiem o przejęcie wypłaty tych świadczeń przez ZUS. W tym celu płatnik powinien przekazać do ZUS zaświadczenie płatnika składek (ZUS Z-3) niezbędne do ustalenia prawa i wysokości świadczenia.

Ubezpieczeni, którym płatnik nie wypłaca zasiłków, również mogą zwrócić się do ZUS o przejęcie od płatnika składek na wypłatę świadczeń.

Po wpływie wniosku o przejęcie wypłaty zasiłków, ZUS przeprowadzi postępowanie wyjaśniające. Ustali dlaczego płatnik nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku wypłaty zasiłków oraz czy ma możliwości ich wypłaty i ewentualnie pozyskuje pełną dokumentację niezbędną do ustalenia prawa i wypłaty zasiłków np. występuje do płatnika składek o przekazanie zaświadczenia o symbolu ZUS Z-3. Natomiast w przypadku braku możliwości pozyskania dokumentów (np. płatnik nie współpracuje), ZUS przeprowadzi postępowanie wyjaśniające, po zakończeniu którego wyda decyzję rozstrzygającą sprawę.

Decyzja ZUS

Informacja o podjętej przez ZUS decyzji o przejęciu albo o odmowie przejęcia wypłaty zasiłków jest przekazywana do płatnika składek. Jeśli Zakład przejmie wypłatę zasiłków, decyzja ustalająca prawo do zasiłków przekazana zostanie także ubezpieczonym wraz z informacją, że za opóźnienie w wypłacie zasiłku można dochodzić odsetek od płatnika składek. Po podjęciu decyzji o wypłacie następuje jej realizacja przez ZUS.

W sytuacji ustania przeszkody uniemożliwiającej płatnikowi składek wypłatę zasiłków, ZUS informuje o tym ubezpieczonych i przekazuje płatnikowi składek wypłaty zasiłków do dalszej realizacji.

Przedsiębiorcy, którzy borykają się z utratą płynności finansowej, mogą wystąpić do ZUS

o odroczenie terminu płatności składek lub rozłożenie ich na raty. Zawarcie ugody niesie ze sobą wiele korzyści. ZUS nie nalicza odsetek za zwłokę w opłatach, a jedynie opłatę prolongacyjną, która jest o połowę niższa od odsetek.

oprac. Paweł Huczko
Źródło: ZUS
Księgowość
