Lokaty bankowe – czerwiec 2021

Lokaty bankowe. Przez ostatnie 10 lat średnie oprocentowanie lokat bankowych spadło z ok. 4% prawie do zera. Z wielu lokat z oprocentowaniem na poziomie promili wyróżniają się te dające wciąż procenty.

Średnio 0,16% za rok trzymania pieniędzy na lokacie

Najnowsze dane NBP sugerują, że na przeciętnej rocznej lokacie można obecnie zarobić zaledwie 0,16%. Aż trudno uwierzyć, że dekadę temu przeciętna roczna lokata była oprocentowana na prawie 4,2%. To znaczy, że jeśli na przeciętnym depozycie zakładanym 10 lat temu mieliśmy kwotę 10 tysięcy złotych, to bank dawał nam obietnicę zarobienia 338,58 zł po opodatkowaniu. Dziś musimy zadowolić się odsetkami na poziomie zaledwie 12,96 zł.

Odsetki 2-3% to dziś maksimum

Oczywiście najlepsze dostępne na rynku oferty pozwalają zarobić więcej niż rynkowa średnia, ale wciąż są to często oferty, które delikatnie rzecz ujmując z nóg nie zwalają. Górną granicą oprocentowania bezpiecznych depozytów jest 2-3%. Problem w tym, że takie oprocentowanie jest zarezerwowane najczęściej dla nowych klientów banku, jest limitowane czasowo i na takich warunkach można zainwestować do 10-20 tysięcy.

Większą swobodę mamy w przypadku depozytów z oprocentowaniem na poziomie od 0,5% do 1%. Nie jest tak, że możemy w nie inwestować bez limitu, ale zdarzają się w tym gronie propozycje w ramach których możemy zaangażować nawet 50-400 tysięcy. Znacznie łatwiej znaleźć też rozwiązania, z których mogą skorzystać dotychczasowi, a nie tylko nowi klienci.

Najlepsze lokaty i rachunki oszczędnościowe Nazwa banku Nazwa produktu Oprocen- towanie w skali roku Max kwota z danym oprocen- towaniem Okres lokaty lub promocyjnego oprocentowania Oferta dla nowych klientów lub środków? Wymagane produkty dodatkowe Nest Bank Rodzinne oszczędności (rodzina 3-os.) 0,001% + bonus 3% (bez PIT) wpłata do 600 zł miesięcznie 5-15 lat, ale można zamknąć wcześniej nie konto Bank Millennium Lubię, to polecam 2,00% 20 tys. zł 3 miesiące tak konto Getin Noble Bank Bonus za aktywność 2,00% 10 tys. zł 12 miesięcy tak konto Getin Noble Bank Lokata Mobilna na start 2,00% 10 tys. zł 2 miesiące tak aplikacja mobilna Nest Bank Lokata Witaj 1,50% lub 2,10% 10 tys. zł 3 lub 6 miesięcy tak konto mBank Moje cele – oferta prom. 1,70% 10 tys. zł 3 miesiące tak konto Credit Agricole Rachunek Oszczędzam 1,50% 20 tys. zł 3 miesiące tak konto Inbank Lokata 1,00% 50 tys. zł 12 miesięcy nie - Santander Lokata mobilna 1,00% 20 tys. zł 4 miesiące nie aplikacja mobilna Alior Bank Korzyść do Konta Jakże Osobistego 1,00% 10 tys. zł do 30.09.2021 nie konto, karta mBank Lokata dla nowych klientów 1,00% 10 tys. zł 3 miesiące tak konto Alior Bank 500+ Konto Oszczędnościowe 1,00% 6 tys. zł 12 miesięcy tak konto, 500+ Toyota Bank PL Lokata Plus 0,70% 10 x 40 tys. zł 12 miesięcy nie konto Bank Millennium Konto Oszczędnościowe Profit 0,50% 50 tys. zł 60 dni tak konto Bank Millennium Lokata Mobilna 0,50% 10 tys. zł 3 miesiące nie konto BOŚ Ekokonto Oszczędnościowe Na Zielony Start 0,50% 50 tys. zł do odwołania tak konto, karta Santander Consumer Bank Lokata Online Nowe Środki 0,50% 400 tys. zł 12 miesięcy tak - BFF Banking Group Lokata Facto 0,25% bez limitu 3 miesiące nie konto ING Bank Śląski OKO 0,05% bez limitu opr. zmienne nie - BNP Paribas Lokata Standardowa 0,01% bez limitu 1-12 miesięcy nie konto Bank Pekao Konto oszczędnościowe 0,01% bez limitu opr. zmienne nie konto Bank Pocztowy Konto Oszczędnościowe 0,01% bez limitu opr. zmienne nie - PKO BP Lokata 0,01% bez limitu 3 miesiące nie - Opracowanie HRE Investments na podstawie danych z banków (termin nadsyłania informacji 23.06.2021) i stron internetowych banków

Oprocentowanie lokat może być jeszcze niższe

Najnowszy ranking najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych przyniósł nam cztery zmiany. W dwóch bankach (Nest Bank i Santander Consumer Bank) w górę poszło maksymalne oferowane oprocentowanie. W pierwszym przypadku do zgarnięcia jest 2,1%, w skali roku w ramach półrocznego depozytu o ile spełnimy dodatkowe wymagania (posiadanie konta i wpływy w wysokości 1 lub 6 tys. zł). Jest to jeden z najlepszych wyników. Niestety jest to rozwiązanie tylko dla nowych klientów i tylko do kwoty 10 tys. zł. W przypadku drugiej instytucji ograniczeń jest mniej (np. można zainwestować 400 tys. złotych), ale niestety skala podwyżki oprocentowania była symboliczna.

Na drugim biegunie mamy dwie instytucje, które oprocentowanie skorygowały w dół (mBank i Toyota Bank Polska). Jedyne pocieszenie w tym, że w obu przypadkach możemy mówić o symbolicznej zmianie warunków lokat (spadek o 0,1 pkt. proc.).

W naszym rankingu zbieramy co miesiąc informacje o najlepiej oprocentowanych lokatach i rachunkach oszczędnościowych. Skupiamy się na takich, w ramach których powierzamy pieniądze na maksymalnie 12 miesięcy. Kluczowe jest dla nas bezpieczeństwo, a więc lokata lub rachunek oszczędnościowy muszą podlegać pod gwarancję BFG (lub identycznej instytucji z innego kraju UE). I choć przyjmujemy oferty, w ramach których trzeba skorzystać z produktów dodatkowych (konta, karty, a nawet ubezpieczenia), to robimy to tylko wtedy, gdy można z nich zrezygnować lub uniknąć kosztów aktywnie korzystając z karty lub konta.

Najlepsza lokata nie ochroni przed inflacją

Nie zmienia to faktu, że nawet najbardziej wyśrubowana bankowa promocja nie daje nam szans na ochronę przed inflacją. Ta wg dość już starych (marcowych) prognoz NBP ma w drugim kwartale 2022 roku opiewać na około 3,1%. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że faktycznie ceny w sklepach będą wtedy rosły jednak szybciej. Niemniej nawet biorąc pod uwagę dość optymistyczną prognozę banku centralnego, to dziś należałoby założyć depozyt oprocentowany na ponad 3,8%, aby po potrąceniu podatku od zysków kapitałowych zarobić na lokacie tyle o ile inflacja obniży siłę nabywczą posiadanego kapitału. Takich lokat nie ma. Trudno się więc dziwić, że Polacy szukają innych rozwiązań dla swoich pieniędzy – z nieruchomościami i obligacjami skarbowymi na czele. Z drugiej strony w trakcie ostatnich 12 miesięcy z bankowych lokat wyparowała co trzecia złotówka. Za to coraz więcej pieniędzy trzymamy na rachunkach oszczędnościowych i zwykłych doceniając bezpieczeństwo i łatwy dostęp do środków zdeponowanych w bankach. Rodzime banki przez lata dowodziły, że można na nich polegać. To dlatego zaufanie do nich może być wyższe niż do instytucji np. na Cyprze czy w Grecji.

Bartosz Turek, główny analityk HRE Investments