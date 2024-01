Ceny energii elektrycznej dla firm w 2024 r. Zamrożenie do połowy roku. Co dalej?

Utrzymujące się wysokie rynkowe ceny energii elektrycznej skłoniły ustawodawcę do przedłużenia na 2024 r. obowiązywania niektórych mechanizmów pomocowych dla przedsiębiorców. W niniejszym artykule przedstawiony zostanie krótki opis rozwiązań służących obniżce należności za energię elektryczną w 2024 r.

Mikro, mali i średni przedsiębiorcy – ceny maksymalne do 30 czerwca 2024 r. Warunki

Głównym rozwiązaniem wspierającym grupę mikro, małych i średnich przedsiębiorców w zakupie energii elektrycznej jest zastosowanie cen maksymalnych, których obowiązywanie zostało przez ustawodawcę przedłużone do 30 czerwca 2024 r. Precyzując - cena maksymalna energii elektrycznej dla wspomnianej grupy ustalona została na poziomie 693 zł/MWh netto (nie uwzględniając podatku VAT oraz podatku akcyzowego).



Warto mieć na uwadze, że przepisy ustawowe ograniczają stosowanie ceny maksymalnej jedynie do zakresu w jakim przedsiębiorca zużywa energię elektryczną na potrzeby podstawowej działalności.



Innym ważnym kryterium – szczególnie w odniesieniu do centrów biurowych czy galerii handlowych – jest dopuszczalność stosowania ceny maksymalnej tylko w rozliczeniach z odbiorcami, którzy przyłączeni są do sieci dystrybucyjnej lub przesyłowej.



Warunkiem formalnym skorzystania z ceny maksymalnej jest złożenie przez przedsiębiorcę „oświadczenia o spełnieniu warunków pozwalających na uznanie składającego oświadczenie za odbiorcę uprawnionego”. Oświadczenie w formie pisemnej albo elektronicznej (opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym) powinno zostać złożone do sprzedawcy energii.



Aby skorzystać z ceny maksymalnej w całym okresie od 1 stycznia 2024 do 30 czerwca 2024 r., przedsiębiorcy powinni złożyć wspomniane oświadczenie do dnia 31 stycznia 2024 r. Złożenie oświadczenia po terminie skutkować będzie stosowaniem ceny maksymalnej dopiero od miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono oświadczenie. Należy podkreślić, że w przypadku tych przedsiębiorców, którzy uprzednio złożyli oświadczenie pozwalające na skorzystanie z cen maksymalnych w 2023 r. i uprawnieni byli do stosowania cen maksymalnych na dzień 31 grudnia 2023 r., nie jest wymagane składanie nowego oświadczenia za 2024 r. Nie dotyczy to jednak tych przedsiębiorców, którzy na dzień 1 stycznia 2024 r. nie spełniali warunków uznania za odbiorców uprawnionych – w tym zakresie szczególnie istotne jest sprawdzenie, czy w nowym roku podmiot nie jest kwalifikowany jako duży przedsiębiorca.

Mikro, mali, średni przedsiębiorcy – ceny energii elektrycznej w drugiej połowie 2024 r.

Obecnie nie istnieją ramy regulacyjne przewidujące zastosowanie cen maksymalnych energii elektrycznej w drugiej połowie 2024 r. Kwestia ewentualnej nowelizacji przedłużającej funkcjonowanie tego mechanizmu najpewniej zależeć będzie od stanu finansów publicznych oraz sytuacji na rynku energii elektrycznej.



Niezależnie od powyższych wątpliwości dotyczących przedłużenia obowiązywania cen maksymalnych, przedsiębiorcy będą mogli korzystać z upustów za obniżenie zużycia energii elektrycznej. Upust przyznawany będzie tym podmiotom, których zużycie energii elektrycznej w punkcie poboru, w okresie od 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., wynosiło nie więcej niż 90% średniego rocznego zużycia energii elektrycznej notowanego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2024 r. Kwotę upustu stanowi równowartość 10% łącznej kwoty rozliczenia sprzedaży energii elektrycznej poniesionej przez przedsiębiorcę w okresie od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r. Będzie ona wypłacana w rozliczeniach za energię elektryczną w 2024 r.



Dodatkowo warto zauważyć, że ustawodawca przewidział przepisy uelastyczniające stosowanie taryf zatwierdzonych na 2024 r. W przypadku zmiany zewnętrznych warunków wykonywania działalności gospodarczej, które wpływają na spadek cen energii elektrycznej wynikających z taryf zatwierdzonych na 2024 r. lub część tego roku, nowe regulacje umożliwiać będą obniżenie cen energii elektrycznej ustalonych w taryfie, a odpowiednie kompetencje do działania w tym zakresie zostały przyznane Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Duzi przedsiębiorcy

W przypadku dużych przedsiębiorców nie znajdują zastosowania ceny maksymalne energii elektrycznej. Część z tych podmiotów może natomiast ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Pomoc dla przemysłu energochłonnego związana z cenami gazu ziemnego i energii elektrycznej w 2023 r.” Do uzyskania pomocy uprawnieni są przedsiębiorcy energochłonni, którzy przeważającą działalność gospodarczą prowadzą w sektorach określonych w programie rządowym, a także ponieśli, opisane tamże, podwyższone wydatki na zakup energii.



W lutym planowana jest druga runda naboru wniosków o wypłatę rekompensaty finansowej za zakup energii w drugiej połowie 2023 r. Lista podmiotów, które uzyskały wsparcie za zakup energii w pierwszej połowie 2023 r. opublikowana została przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pod adresem: https://www.gov.pl/web/nfosigw/lista-beneficjentow-2023 Obecnie nie został jeszcze opublikowany program, który mógłby stanowić podstawę do rekompensaty kosztów zakupu energii w 2024 r.

Niniejszy artykuł ma charakter poglądowy. W przypadku jakichkolwiek pytań lub chęci uzyskania dodatkowych informacji na temat mechanizmów pomocowych, zapraszam do kontaktu z ekspertami Rödl & Partner.

Jakub Plebański, Starszy prawnik - Rödl Kancelaria Prawna sp. k.

