Dotacje na cyfryzację firm 2024. Innowacje cyfrowe w MŚP na Śląsku oraz Dig.IT Transformacja Cyfrowa Polskich MŚP

Jakie dofinansowanie można obecnie uzyskać na cyfryzację firmy będąc małym lub średnim przedsiębiorcą?

Cyfryzacja przedsiębiorstw – dziś już konieczność

Cyfryzacja przedsiębiorstw to nie tylko krok w kierunku nowoczesności, ale także strategiczna decyzja, która ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju i konkurencyjności firm we współczesnym świecie biznesu. Po pierwsze, cyfryzacja umożliwia przedsiębiorstwom efektywniejsze zarządzanie danymi i procesami. Dzięki zastosowaniu odpowiednich narzędzi informatycznych, firmy mogą zautomatyzować wiele rutynowych zadań, co pozwala na oszczędność czasu i zasobów ludzkich.



Przejście na cyfrowe rozwiązania usprawnia również komunikację wewnętrzną oraz zewnętrzną: z klientami i partnerami biznesowymi. Ponadto, cyfryzacja otwiera przed przedsiębiorstwami nowe możliwości rozwoju i ekspansji. Dzięki internetowi oraz platformom cyfrowym firmy mogą dotrzeć do szerszej grupy odbiorców, bez ograniczeń geograficznych. Mogą także wysunąć usługi dla grup zagrożonych wykluczeniem, na przykład osób niepełnosprawnych, młodych rodziców czy osoby mieszkające w dużej odległości od aglomeracji miejskich i borykających się z trudnościami komunikacyjnymi. To z kolei przyczynia się do zwiększenia sprzedaży i wzrostu przychodów.



Działania w zakresie digitalizacji umożliwiają też lepsze zrozumienie potrzeb i preferencji klientów poprzez analizę danych, co pozwala na bardziej ukierunkowane działania marketingowe i dostosowanie oferty do oczekiwań rynku. Po przyczynia się do zwiększenia ich konkurencyjności na rynku.



W dzisiejszym świecie, gdzie technologia rozwija się w szybkim tempie, firmy, które nie nadążają za postępem cyfrowym, ryzykują pozostawanie w tyle za konkurencją. Inwestowanie w nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwala przedsiębiorstwom utrzymać się na czele zmian i reagować szybko na dynamiczne potrzeby rynku. Cyfryzacja przedsiębiorstw to nie tylko kwestia dostosowania się do zmian w otoczeniu biznesowym, ale także kluczowy element strategii rozwoju i zwiększenia konkurencyjności firm. Przedsiębiorcy, którzy świadomie inwestują w cyfrowe transformacje, mogą spodziewać się nie tylko krótszych cyklów produkcyjnych i większej efektywności operacyjnej, ale także większych szans na osiągnięcie sukcesu w dzisiejszym dynamicznym i konkurencyjnym środowisku biznesowym.

Dlaczego warto sięgać po dotacje na cyfrowy rozwój?

Pozyskiwanie dotacji na cyfryzację jest kluczowym krokiem dla przedsiębiorców, którzy chcą dostosować się do współczesnych wymagań rynku oraz wykorzystać potencjał nowoczesnych technologii w swojej działalności. Umożliwiają one inwestowanie w nowoczesne rozwiązania technologiczne, które poprawiają efektywność działania firmy. Dzięki wsparciu finansowemu można zakupić oprogramowanie, sprzęt komputerowy czy urządzenia IoT, które automatyzują procesy biznesowe, usprawniają komunikację wewnętrzną oraz z klientami, a także pozwalają na lepszą analizę danych. Mogą pomóc też w oczywisty sposób pomóc w zmniejszeniu kosztów operacyjnych i zwiększeniu konkurencyjności na rynku.



Wdrażając nowoczesne technologie, firmy mogą zoptymalizować procesy produkcyjne, usprawnić zarządzanie zapasami czy ograniczyć straty czasu i zasobów. To z kolei prowadzi do większej rentowności działalności i umożliwia zdobycie przewagi nad konkurencją. W dobie szybkiego rozwoju technologicznego, przedsiębiorcy muszą być elastyczni i otwarci na nowe rozwiązania, które mogą zrewolucjonizować ich branżę. Dotacje pozwalają na inwestowanie w badania i rozwój oraz testowanie nowych pomysłów bez dużego ryzyka finansowego. Wreszcie, dotacje na cyfryzację mogą być również instrumentem wsparcia dla rozwoju lokalnej gospodarki oraz tworzenia nowych miejsc pracy. Wdrażając nowoczesne technologie, przedsiębiorstwa mogą przyczynić się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności regionu, co przekłada się na zwiększenie jego atrakcyjności dla inwestorów i talentów.

Śląsk sercem dla cyfrowej rewolucji polskich przedsiębiorstw MŚP

Województwo śląskie, z bogatą historią przemysłową i dynamicznym rozwojem gospodarczym, stanowi niezwykle atrakcyjny region dla przedsiębiorców z różnych branż. Śląsk to również centrum innowacji i nowoczesnych technologii. Liczne parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości oraz współpraca z uczelniami tworzą dogodne warunki do rozwoju startupów i firm z sektora high-tech. Dodatkowo, obecność silnego sektora badawczo-rozwojowego sprzyja powstawaniu nowatorskich rozwiązań technologicznych, które mogą przyciągać inwestorów z całego świata, a także sprzyjać przedsiębiorcom, którzy zdecydują się na cyfryzację.



Dzięki innowacyjnym projektom cyfrowym, firmy mogą efektywniej zarządzać danymi, automatyzować procesy produkcyjne oraz poprawić jakość swoich produktów i usług.

Innowacje cyfrowe w śląskich firmach z dofinansowaniem UE

Działanie 1.8 Innowacje cyfrowe w MŚP w ramach Funduszy Europejskich dla Śląska 2021-2027 oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom z województwa śląskiego wsparcie na wprowadzenie wysokospecjalistycznych rozwiązań cyfrowych, automatyzację procesów biznesowych oraz rozwój kompetencji pracowników. Umożliwia sfinansowanie nowoczesnych narzędzi ICT (technologii informacyjno – komunikacyjnych) w przedsiębiorstwie. Minimalna kwota dotacji to 500 tys. PLN, maksymalnie można pozyskać 6 mln PLN. Działanie jest skierowane do przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i usługowych, z możliwością preferencji projektów realizowanych przez przedsiębiorstwa produkcyjne. Kluczowym czynnikiem uzyskania dofinansowania jest:

- wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu ICT,

- wdrożenie zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego,

- cyfryzacja i automatyzacja procesów biznesowych,

- realizacja projektu w ciągu jednego roku.



Więcej o szczegółach dotacji można przeczytać tutaj.

Transformacja cyfrowa Polskich MŚP, czyli DIG.IT

Na horyzoncie projekt Dig.IT, który jest skierowany do polskich przedsiębiorców z sektora przemysłu, produkcji i usług na rzecz przemysłu, którzy chcą podnieść poziom dojrzałości cyfrowej swoich przedsiębiorstw poprzez udany proces transformacji cyfrowej. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce mają szansę skorzystać z szerokiej oferty projektu, dostosowanej do ich specyficznych potrzeb i celów biznesowych.



Projekt opiera się na 3 głównych filarach:

1) doradztwo przedwdrożeniowe,

2) granty na sfinansowanie procesu transformacji,

3) działania upowszechniające ideę transformacji.

Wspierane obszary transformacji cyfrowej:

Automatyzacja procesów i analityka biznesowa

Cyfrowa sprzedaż i kontakt z klientem

Wykorzystanie rozwiązań chmurowych

Wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenie maszynowe

Cyberbezpieczeństwo

Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych.

Ważne Nabór wniosków planowany jest na II kwartał 2024 r.

Więcej o grantach na cyfryzację dla MŚP można przeczytać tutaj.

Realizacja projektów dotyczących cyfryzacji ma kluczowe znaczenie dla rozwoju firmy, jej konkurencyjności oraz pozycji na rynku. Warto korzystać z możliwości i sięgać po dotacje UE.

Zespół ekspertów LPW Grupa