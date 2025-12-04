KSeF wchodzi w życie w 2026 r. Przewodnik dla przedsiębiorców i księgowych

Od 2026 r. przedsiębiorcy będą zobowiązani do wystawiania i odbierania faktur w KSeF. Wdrożenie systemu wymaga dostosowania procedur oraz przeszkolenia osób odpowiedzialnych za rozliczenia. Właściwe przygotowanie ułatwiają kursy online Krajowej Izby Księgowych, które krok po kroku wyjaśniają zasady pracy w KSeF. W artykule omawiamy, czym jest KSeF, co się zmieni i jaki kurs wybrać.

Czym jest KSeF?

Krajowy System e-Faktur to ogólnopolska platforma służąca do wystawiania, wysyłania, odbierania i przechowywania faktur ustrukturyzowanych. System działa w oparciu o jednolity format XML. W praktyce oznacza to, że wszystkie faktury wystawiane w KSeF mają identyczną strukturę danych.

Każda faktura przesłana do systemu otrzymuje unikalny identyfikator (KSeF-ID), który jest nadawany przez KSeF w momencie jej przyjęcia. Ten moment jest jednocześnie datą wystawienia oraz doręczenia faktury – niezależnie od tego, jaka data została wpisana w treści dokumentu. Wystawca otrzymuje urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), natomiast odbiorca ma dostęp do faktury bezpośrednio w systemie – nie ma konieczności przesyłania jej e-mailem lub przekazywania w formie papierowej.

KSeF zmienia więc nie tylko format faktur, ale przede wszystkim sposób ich obiegu: dokumenty trafiają do centralnej bazy Ministerstwa Finansów, a każda strona transakcji ma dostęp do identycznego dokumentu, w jednym miejscu.

Nowy standard fakturowania – jak zmieni się obieg dokumentów?

Wprowadzanie KSeF to jedna z największych zmian w rozliczeniach od lat, obejmująca zarówno sposób wystawiania faktur, jak i ich obieg oraz archiwizację. Do tej pory faktury były generowane w różnych programach księgowych i sprzedażowych, zapisywane lokalnie lub w chmurze, a następnie przekazywane kontrahentom mailowo lub w wersji papierowej. Firmy stosowały różne formaty, procedury i systemy archiwizacji, co wiązało się z ryzykiem błędów, zagubienia dokumentu, dublowania zapisów czy pomyłek przy wprowadzaniu danych do ksiąg.

Po wdrożeniu KSeF cały obieg faktury przenosi się do centralnego systemu administracji skarbowej. Podatnik wystawia fakturę w swoim oprogramowaniu lub bezpośrednio w aplikacji KSeF, po czym dokument zostaje przesłany do systemu, gdzie otrzymuje identyfikator i trafia do bazy.

Co istotne:

faktury będą przechowywane w KSeF przez 10 lat,

podatnik nie będzie musiał prowadzić lokalnej archiwizacji dokumentów objętych KSeF,

objętych KSeF, odbiorca faktury pobierze ją w systemie niezależnie od kanału komunikacji z kontrahentem.

Wprowadzenie KSeF nie oznacza rezygnacji z innych obowiązków sprawozdawczych, takich jak Jednolity Plik Kontrolny. KSeF ma wspierać procesy raportowania i zapewnić większą spójność danych, jednak pliki JPK – w szczególności JPK_VAT – pozostaną w obrocie. Firmy powinny mieć świadomość, że przez pewien czas oba systemy będą funkcjonować równolegle, co wymaga odpowiedniego ułożenia procesów księgowych.

Jakie korzyści przyniesie Krajowy System e-Faktur?

Wdrożenie KSeF to nie tylko formalny obowiązek, ale również szereg udogodnień. Przede wszystkim podatnicy spełniający określone warunki (m.in. wystawianie wszystkich faktur w formie ustrukturyzowanej) będą mogli skorzystać ze skróconego terminu zwrotu VAT – z 60 do 40 dni. Ponadto jednolity format XML ułatwi automatyczne pobieranie danych, zmniejszy liczbę błędów i ograniczy ręczne wprowadzanie informacji. Księgowi zyskają szybki dostęp do faktur klientów, co poprawi jakość i terminowość ewidencji. Wprowadzanie KSeF to także mniej obowiązków archiwizacyjnych.

Kogo obejmie obowiązek korzystania z KSeF?

Wprowadzenie obowiązkowego KSeF zostało rozłożone w czasie:

od 1 lutego 2026 r. – obowiązek obejmie przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży brutto w 2024 r. przekroczyła 200 mln zł,

– obowiązek obejmie przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży brutto w 2024 r. przekroczyła 200 mln zł, od 1 kwietnia 2026 r. – pozostałych przedsiębiorców.

Docelowo KSeF stanie się powszechnym systemem e-fakturowania dla podatników posiadających siedzibę lub stałe miejsce prowadzenia działalności w Polsce, zarówno dla czynnych podatników VAT, jak i przedsiębiorców zwolnionych z VAT.

Wyłączone z obowiązku będą m.in.:

podatnicy nieposiadający siedziby ani stałego miejsca prowadzenia działalności w Polsce,

część transakcji objętych procedurami szczególnymi,

wybrane czynności, w tym niektóre przypadki sprzedaży B2C.

Warto zaznaczyć, że obowiązek odbierania faktur z KSeF pojawi się wcześniej niż obowiązek ich wystawiania. Od 1 lutego 2026 r. podatnicy muszą być gotowi na odbiór faktur wystawionych przez dużych kontrahentów.

Jak przygotować firmę do KSeF?

Przede wszystkim zadbać o dostęp do KSeF, a także sprawdzić, czy używany system księgowy lub sprzedażowy obsługuje faktury ustrukturyzowane oraz integrację z KSeF. W wielu przypadkach konieczne będzie wygenerowanie tokenów dostępowych w systemie KSeF, które umożliwią połączenie oprogramowania z platformą.

Ważną częścią przygotowań jest też odpowiednie przeszkolenie osób odpowiedzialnych za fakturowanie. Wdrożenie KSeF oznacza nowe procedury, obowiązki i ryzyka. Pracownicy powinni wiedzieć, jak wystawiać faktury ustrukturyzowane, jak działa system, jak postępować w trybach awaryjnych i jak weryfikować poprawność danych.

Jak łatwo przejść na KSeF?

Aby ułatwić proces przygotowania do obowiązkowego KSeF, Krajowa Izba Księgowych opracowała dwa kompleksowe kursy online dostosowane do różnych potrzeb użytkowników systemu.

Kurs Specjalista ds. KSeF dla biur rachunkowych online przeznaczony jest – jak wskazuje nazwa – dla biur rachunkowych, które będą obsługiwać system w imieniu wielu klientów. Program obejmuje zagadnienia takie jak schemat faktury ustrukturyzowanej, rejestracja i uprawnienia w imieniu klientów, tryby awaryjne i offline, a także najczęstsze błędy i sposoby ich rozwiązywania.

Drugą propozycją jest kurs KSeF 2.0 online dla przedsiębiorców i osób odpowiedzialnych za finanse. Kurs obejmuje m.in. zarządzanie fakturami elektronicznymi, integrację systemów księgowych z platformą, obsługę KSeF oraz automatyzację procesów z wykorzystaniem danych z KSeF.

