Pakiet zmian podatkowych pod kryptonimem „Slim VAT’ – jakie korzyści finansowe dla firm?

2021 – zmiany, zmiany…

Wraz z nowym rokiem zaczęły obowiązywać zmiany w przepisach podatkowych. Znaczące zmiany zostały wprowadzone w ustawach o CIT i PIT. Pojawiły się nowe obowiązki dla podatników, takie jak realizacja tzw. strategii podatkowej. Z drugiej strony ustawodawca postanowił nieco ulżyć przedsiębiorcom i wprowadził kilka zmian mających uprościć rozliczanie podatku VAT. Ten pakiet określono, nieco obrazowo (skoro wszystko jest teraz slim, fit i light, to dlaczego nie może być ustawa!), jako „Slim VAT”. Odchudzona ustawa, z której wyeliminowano wiele obowiązków administracyjnych zbędnych z uwagi na wprowadzone w ostatnim czasie rozwiązania informatyczne, ma sprawić, że rozliczanie podatku VAT dla przedsiębiorców ma być łatwiejsze.



„Slim VAT” – co to jest?

Tym kryptonimem oznaczono szereg zmian w ustawie VAT. Najważniejsze uproszczenia rozliczenia VAT:

Wydłużenie terminu odliczenia VAT,

Podwyższenie limitu dla prezentów małej wartości,

Możliwość odliczenia VAT od usług noclegowych nabytych w celach dalszej odsprzedaży (refaktury B2B),

Wyłączenie obowiązku stosowania MPP w przypadku dokonywania potrąceń pozakodeksowych np. nettingu,

Doprecyzowanie kiedy należy rozliczać faktury korygujące in plus,

Eksport: zastosowanie stawki 0% możliwe w ciągu 6 miesięcy od wywozu towarów przy zaliczkach eksportowych,

Możliwość wyboru ujednoliconego przeliczania kursów walut w VAT i w podatkach dochodowych.

Korzyści finansowe dla firm

W założeniu ustawodawcy, pakiet „Slim VAT” ma przynieść przedsiębiorcom szereg korzyści finansowych. Najważniejsza ma wynikać z wydłużenia terminu odliczania podatku VAT. Przedsiębiorcy mają możliwość obniżenia kwoty podatku należnego w deklaracji podatkowej za miesiąc otrzymania faktury lub jeden z trzech następnych miesięcy. Jak widać po pierwszych opiniach przedsiębiorców, tę małą zmianę wydłużającą ten okres z dwóch (tak było poprzednio) do trzech miesięcy, przyjęto bez większego entuzjazmu, ale jednak pozytywnie. Należy zaznaczyć, że zmiana ta dotyczy tylko faktur krajowych, w przypadku transakcji trans granicznych wszystko pozostaje bez zmian, czyli dalej obowiązuje termin 3-miesięczny. Nieco mniej „spektakularną” zmianą jest zwiększenie limitu dla prezentów o małej wartości. Do niedawna wynosił on 10 złotych, a od 1 stycznia 2021 roku wynosi 20 złotych (wartość netto). W praktyce to oznacza, że od suwenirów przekazywanych klientom i kontrahentom, których wartość nie przekracza 20 zł, nie trzeba płacić podatku VAT.

Kolejną zmianą, która ma zapewnić przedsiębiorcom wymierne korzyści, jest uporządkowanie kwestii związanych z rozliczaniem faktur korygujących. Pakiet „Slim VAT” zupełnie zmienił zasady ich rozpoznawania. Do niedawna ustawodawca wymagał uzyskania potwierdzenia otrzymania przez nabywcę faktury korygującej, aby sprzedawca mógł obniżyć podstawę opodatkowania i VAT należny. Bez tego potwierdzenia, faktura nie mogła zostać rozliczona. Nowelizacja ustawy eliminuje ten wymóg i nie musimy już gromadzić potwierdzeń odbioru faktur korygujących. Ustawa pozostawia także kilka nieścisłości. Choćby tą dotyczącą rodzaju dokumentacji, potwierdzającej ustalenie warunków korekty między stronami oraz ich dotrzymanie. Nowela nie wskazuje jasno, o jaką dokumentację chodzi.

Zmiany objęły także transgraniczny obrót towarami, to znaczy handel zagraniczny oraz eksport usług i produktów. Został wydłużony z dwóch do sześciu miesięcy czas, w którym przedsiębiorcy muszą zrealizować dostawę eksportową, jeżeli została opłacona zaliczka na poczet eksportu. Eksporterzy na pewno będą zadowoleni, będą mieli więcej czasu na realizację zamówienia bez negatywnych konsekwencji w podatku VAT.

Następne udogodnienie dla przedsiębiorców wynika z możliwości stosowania jednego kursu dla celów VAT i podatku dochodowego. Nie jest to obowiązek, podatnicy dalej mogą korzystać z wcześniejszych uregulowań.

Ponadto firmy, które nie prowadzą działalności w tym zakresie, otrzymały możliwość odliczenia VAT od usług noclegowych, ale tylko tych, które zostały zakupione w celach odsprzedażowych (refaktura B2B). Nadal z możliwości odliczania wyłączone są faktury od usług noclegowych nabyte w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Nie sposób także wspomnieć o zmianie dotyczącej split payment. W zakresie mechanizmu podzielonej płatności ustawodawca doprecyzował, że obowiązek MPP (split payment) powstaje, gdy wartość faktur brutto przekracza kwotę 15 tys. złotych.

Program księgowy z aktualną obsługą VAT

Podsumowanie

Przedsiębiorcy i księgowi wskazują, że najnowsze zmiany w przepisach podatkowych, szczególnie te zawarte w pakiecie „Slim VAT” miały uprościć rozliczanie VAT, a wprowadziły nieco zamieszania. Jednak trzeba mieć nadzieję, że z czasem Ministerstwo Finansów wyjaśni wszystkie wątpliwości i zmiany przełożą się na wymierne korzyści dla firm.