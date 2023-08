Amortyzacja budynków. Jakie zmiany od 1 stycznia 2024 roku?

Co się zmieni dla podatników w kwestii amortyzacji budynków i budowli zaliczanych do grupy 1 i 2 KŚT? Kto będzie mógł skorzystać z krótszego okresu amortyzacji? Jakie warunki trzeba spełnić? Dla kogo zmiany będą najbardziej korzystne?

Czas trwania amortyzacji - dla kogo krótszy?

Budowle i budynki niemieszkalne podlegają amortyzacji, której okres wynosi zasadniczo nawet aż 40 lat. Pomimo ogromnych nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez podatników w związku z ich wytworzeniem, roczne odpisy amortyzacyjne nie są wysokie, ze względu na czas trwania amortyzacji. Oznacza to, że nie wpływa ona istotnie na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych lub prawnych w danym roku i tylko nieznacznie obniża roczne zobowiązanie podatkowe, istotnie rozkładając skutki podatkowe poniesionej inwestycji w czasie.

W czwartek 17 sierpnia br. Sejm przyjął poprawki w nowelizacji ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych. Po podpisaniu jej przez prezydenta i wejściu w życie, niektórzy podatnicy będą mogli skorzystać z szybszej amortyzacji zarówno budynków jak i budowli zaliczanych do grupy 1 i 2 Klasyfikacji Środków Trwałych, w ciągu 5 lub 10 lat z uwagi na możliwość stosowania indywidualnych stawek amortyzacji tych środków trwałych, wynoszących nawet do 20 proc. Z krótszego okresu amortyzacji nie będzie mógł jednak skorzystać każdy przedsiębiorca. Rozwiązanie to będzie możliwe tylko dla środków trwałych znajdujących się w poszczególnych powiatach, które zmagają się z dużym bezrobociem, wybudowanych przez mikro-, małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

Stawka amortyzacji a poziom bezrobocia

Jeśli budynek lub budowla zostaną przez podatnika wybudowane na obszarze gminy zlokalizowanej w powiecie, w którym:

średnia stopa bezrobocia wynosi nie mniej niż 120% średniej stopy bezrobocia w kraju oraz

średni dochód na mieszkańca gminy nie przekracza 100% dochodu na mieszkańca w kraju,

to firma będzie mogła skorzystać z indywidualnie ustalonej stawki amortyzacyjnej. Warto zaznaczyć, że indywidualna stawka znajdzie zastosowanie tylko w odniesieniu do budynków i lokali niemieszkalnych oraz obiektów inżynierii lądowej i wodnej wprowadzonych do ewidencji środków trwałych po raz pierwszy. Środki trwałe widniejące już w ewidencji nie będą mogły być amortyzowane na nowych warunkach.

Dla obiektów znajdujących się w powiecie z przeciętną stopą bezrobocia znajdującej się w przedziale od 120% do 170% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju będzie obowiązywał okres amortyzacji nie krótszy niż 10 lat. W przypadku budynków lub budowli, które znajdują się w powiecie ze średnim bezrobociem powyżej 170% średniego krajowego bezrobocia, będzie można skorzystać z co najmniej 5-letniego okresu amortyzacji.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Projekt ustawy przewiduje, że spełnienie warunków ustala się na miesiąc, w którym wystąpiło jedno ze zdarzeń:

uprawomocniła się decyzja o pozwoleniu na budowę,

upłynął termin na wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszonego pozwolenia na budowę lub wydano zaświadczenie o braku podstaw do jego wniesienia,

wybrany środek trwały został wprowadzony po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Warto zaznaczyć, że ostatni z podpunktów obowiązuje tylko w momencie, w którym budowa danego środka trwałego nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, albo dokonania zgłoszenia budowy lub z innych przyczyn nie doszło do wydania takiej decyzji albo dokonania takiego zgłoszenia.

Szybsza amortyzacja – skutki

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2024 r. Jej założenia będą szczególnie korzystne dla podatników osiągających wysokie przychody z prowadzonej działalności, które będą mogli szybko pomniejszyć o istotne wartości kosztów podatkowych, wynikające z podwyższonych stawek amortyzacyjnych. Wskutek tej preferencji, tacy podatnicy w okresie amortyzacji będą mogli istotnie zmniejszyć swoje zobowiązania podatkowe.

Autor: Witold Waśkowiak, Manager ID Advisory

