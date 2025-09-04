Webinar: Objaśnienia MF w podatku u źródła. W czym w praktyce pomogą?
Podatek u źródła od lat budzi wątpliwości. Zmieniające się przepisy, niejednoznaczne interpretacje oraz ryzyko odpowiedzialności sprawiają, że każda wskazówka ze strony resortu finansów ma istotne znaczenie w codziennej praktyce. Przyjrzymy się więc najnowszym objaśnieniom MF i ocenimy, w jakim zakresie mogą one pomóc w konkretnych przypadkach.
To spotkanie to nie tylko teoria — to praktyczne wskazówki, które mogą realnie ułatwić życie zawodowe. Dlatego, jeśli masz do czynienia z wypłatami transgranicznymi, umowami z kontrahentami zagranicznymi lub po prostu chcesz być na bieżąco z interpretacjami MF, ten webinar jest dla Ciebie.
Program webinaru:
- Uwagi ogólne w zakresie podatku u źródła (WHT)
- Co nowego przynoszą objaśnienia?
- nowe podejścia: m.in. „dzielony substrat”, LTA, samodzielność decyzyjna
- odwołania do orzecznictwa TSUE i NSA
- praktyczne przykłady
- Przesłanki uzyskania statusu beneficial owner
- Look through approach (LTA)
- Co warto rekomendować klientom?
- Jak analizować łańcuch podmiotów?
- Kiedy warto ubiegać się o opinię o stosowaniu preferencji?
- Co należy dokumentować jako płatnik?/ Jakich dokumentów potrzebujemy?
W drugiej części webinaru ekspertka odpowie na pytania uczestników spotkania zadane na czacie.
