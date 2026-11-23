Podatniczka z orzeczeniem o niepełnosprawności zastąpiła piec na ekogroszek pompą ciepła i zapłaciła za nią z własnych pieniędzy. Zapytała, czy cały wydatek może odliczyć w uldze rehabilitacyjnej, choć pompa ciepła kojarzy się raczej z ulgą termomodernizacyjną. Dyrektor KIS potwierdził taką możliwość.

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Pompa ciepła zamiast pieca na ekogroszek. Chodziło o zdrowie, nie o ekologię

Kobieta ma orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Z wniosku wynika, że choroba i jej leczenie osłabiają organizm, a wdychanie pyłów i oparów drastycznie pogarszało stan podatniczki, w tym wydolność jej układu oddechowego. Dodatkowo zmaga się ze schorzeniami kręgosłupa. Wskazała, że ma zaświadczenie lekarza specjalisty, z którego wynika medyczny nakaz przebywania w pomieszczeniach o stałej, jednostajnej temperaturze oraz bezwzględna konieczność unikania zapylenia, dymu, pyłów i smogu.

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Dom, którego jest współwłaścicielką, był ogrzewany piecem na paliwo stałe – ekogroszek. Jego obsługa oznaczała dźwiganie opału, zasypywanie, czyszczenie pieca z popiołu i wynoszenie go, a przy rozpalaniu i dokładaniu opału – zapylenie i dym. Według podatniczki w jej stanie zdrowia każda infekcja wywołana skokami temperatury lub pyłem jest śmiertelnym zagrożeniem. Schorzenia kręgosłupa dodatkowo utrudniały jej fizyczną obsługę kotłowni.

W 2026 r. kupiła i zamontowała bezobsługową pompę ciepła. Fakturę końcową, zamykającą cykl zaliczkowy, wystawiono w 2026 r. na jej nazwisko. Zawiera dane kupującej, dane firmy, która sprzedała i zamontowała urządzenie, oraz kwotę, której interpretacja nie podaje. Inwestycję sfinansowała w całości z własnych środków, bez dotacji z programów „Czyste Powietrze” czy „Mój Prąd”, bez dofinansowania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) i bez żadnego zwrotu kosztów. Pracuje na umowie o pracę, a jej dochody są opodatkowane według skali. Zapytała, czy może odliczyć 100 proc. wartości z faktury w uldze rehabilitacyjnej w zeznaniu za 2026 r.

Ulga rehabilitacyjna: adaptacja domu bez limitu kwotowego

Ulgę rehabilitacyjną przewiduje art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT. Pozwala odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesione przez osobę niepełnosprawną lub podatnika, który taką osobę utrzymuje. Odliczyć można wyłącznie wydatki wymienione w art. 26 ust. 7a, a katalog ten jest zamknięty. Jedną z jego pozycji są wydatki na adaptację i wyposażenie mieszkań oraz budynków mieszkalnych stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności (pkt 1).

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Ta pozycja ma ważną cechę: ustawa nie przewiduje dla niej limitu kwotowego. Inaczej jest np. z lekami, które odlicza się w części przekraczającej 100 zł miesięcznie, czy z używaniem samochodu, ograniczonym do 2280 zł rocznie. Warunkiem przedmiotowym jest to, by adaptacja lub wyposażenie odpowiadały potrzebom wynikającym z niepełnosprawności. Przepis nie uzależnia odliczenia od tego, czy osoba niepełnosprawna jest właścicielem mieszkania lub budynku.

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Osoba, której dotyczy wydatek, musi mieć orzeczenie o jednym z trzech stopni niepełnosprawności, decyzję o rencie z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rencie szkoleniowej albo socjalnej, albo orzeczenie o niepełnosprawności osoby poniżej 16. roku życia (art. 26 ust. 7d). Uprawnia też orzeczenie wydane na podstawie przepisów obowiązujących do 31 sierpnia 1997 r., czyli o zaliczeniu do grupy inwalidów (art. 26 ust. 7g). Co do zasady odlicza się wydatki poniesione od daty wydania orzeczenia, chyba że wskazano w nim wcześniejszą datę powstania niepełnosprawności.

Podatnik, który utrzymuje osobę z niepełnosprawnością, korzysta z ulgi na warunkach art. 26 ust. 7e ustawy o PIT. Przepis określa krąg osób, za które można odliczać wydatki, oraz limit rocznych dochodów osoby pozostającej na utrzymaniu, który w 2026 r. wynosi 23 741,88 zł (z ustawowymi wyłączeniami). Limit ten nie dotyczy osoby z niepełnosprawnością, która odlicza własne wydatki, tak jak bohaterka interpretacji.

Trzeba też spełnić warunki dotyczące dokumentacji, finansowania i sposobu rozliczenia. Wydatek trzeba potwierdzić dokumentem z danymi kupującego i sprzedającego, rodzajem towaru lub usługi oraz kwotą zapłaty (art. 26 ust. 7 pkt 4). Nie może być sfinansowany ani dofinansowany m.in. przez PFRON, Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) czy zakładowe fundusze rehabilitacji, aktywności lub świadczeń socjalnych, ani zwrócony w jakiejkolwiek formie (art. 26 ust. 7b). Przy częściowym dofinansowaniu odlicza się tylko różnicę. Wydatek nie może też trafić do kosztów uzyskania przychodów ani zostać odliczony w innym rozliczeniu (art. 26 ust. 13a).

Skarbówka: pompa ciepła to adaptacja i wyposażenie budynku

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) w interpretacji z 18 listopada 2026 r. (sygn. 0112-KDWL.4011.253.2026.2.JK) uznał stanowisko podatniczki za prawidłowe. Organ przypomniał, jak rozumie pojęcia z art. 26 ust. 7a pkt 1. Adaptacja to przystosowanie mieszkania lub budynku do innego użytku, przeróbka nadająca mu inny charakter. Wyposażenie to rzeczowe elementy, które zwiększają walory użytkowe budynku. Dyrektor KIS powołał się na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) we Wrocławiu z 29 czerwca 2011 r. (sygn. I SA/Wr 667/11), zgodnie z którym adaptacja nie musi oznaczać ulepszenia ani przekształcenia istniejącego stanu rzeczy. Liczy się to, czy zmiana ułatwia osobie niepełnosprawnej życie w budynku, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z jej niepełnosprawności. Dlatego u każdej osoby zakres takich wydatków może wyglądać inaczej.

Organ wskazał też na różnicę w stosunku do innej pozycji katalogu, czyli zakupu sprzętu, urządzeń i narzędzi technicznych. Te muszą mieć charakter indywidualny, a wydatki na adaptację i wyposażenie budynku – nie. Ulga nie jest przy tym zastrzeżona dla jednego rodzaju niepełnosprawności. Wydatek musi jednak odpowiadać konkretnym potrzebom wynikającym z niepełnosprawności danej osoby, a podatnik powinien umieć wykazać ścisły związek między jednym a drugim, np. zaświadczeniem lekarza specjalisty.

W tej sprawie podatniczka opisała ten związek we wniosku i wskazała, że ma zaświadczenie lekarza specjalisty potwierdzające jej potrzeby. Organ przyjął ten opis za podstawę interpretacji. W postępowaniu interpretacyjnym nie prowadzi się postępowania dowodowego, więc Dyrektor KIS nie badał samych dokumentów. Uznał, że podatniczka może odliczyć wydatek na zakup i montaż pompy ciepła w całości, czyli w 100 proc. wartości z faktury imiennej, w zeznaniu za 2026 r. Zastrzegł, że dotyczy to sytuacji, w której wydatek nie zostanie jej zwrócony w jakiejkolwiek formie, zaliczony do kosztów ani uwzględniony w innym odliczeniu.

Ważne O wyniku sprawy nie przesądziło to, że pompa ciepła jest ekologiczna czy nowoczesna. Decydujący był opisany we wniosku związek wymiany ogrzewania z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności: stała temperatura oraz brak pyłu i dymu. Bezobsługowe urządzenie, które nie spala paliwa w domu, odpowiadało wprost tym potrzebom. Piec na ekogroszek, ze względu na zapylenie i wysiłek fizyczny przy obsłudze, im przeczył.

Ile można zyskać w PIT za 2026 r.

Ulga rehabilitacyjna zmniejsza dochód, a nie podatek, więc jej wartość zależy od stawki. Odlicza się ją od dochodu opodatkowanego według skali, a u podatników na ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych – od przychodu (art. 11 ust. 1 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym). Nie odlicza się jej od dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym. Przedsiębiorca na podatku liniowym może jednak skorzystać z ulgi przy rozliczeniu innych dochodów opodatkowanych według skali, np. z etatu, lub przychodów opodatkowanych ryczałtem. Ulgę wykazuje się w załączniku PIT/O do zeznania PIT-37 lub PIT-36, a przy ryczałcie – do PIT-28.

Przykład Pompa ciepła z montażem kosztowała 48 000 zł (kwota przykładowa). Podatniczka zatrudniona na umowie o pracę ma podstawę opodatkowania przed odliczeniem w wysokości 100 000 zł. Po odliczeniu ulgi rehabilitacyjnej podstawa spadnie do 52 000 zł, a podatek – o 5760 zł (12 proc. z 48 000 zł). Gdyby podstawa opodatkowania wynosiła 200 000 zł, oszczędność sięgnęłaby 15 360 zł (32 proc. z 48 000 zł). Kwota 48 000 zł mieści się w limicie ulgi termomodernizacyjnej, więc przy spełnieniu jej warunków taki wydatek dałby tę samą oszczędność także tam. Różnica pojawia się przy wydatkach przekraczających 53 000 zł.

Trzeba też pamiętać o ograniczeniu rocznym. Ulgę rehabilitacyjną rozlicza się w zeznaniu za rok, w którym poniesiono wydatek, a przepisy nie pozwalają przenieść nieodliczonej nadwyżki na kolejne lata. Na skali rzeczywista oszczędność zależy także od kwoty wolnej 30 000 zł (art. 27 ust. 1): ulga obniża podatek najwyżej do zera i nie daje zwrotu ponad podatek, który byłby należny bez tego odliczenia. Jeśli dochód jest niższy niż koszt pompy ciepła, część ulgi przepadnie. Przy płatnościach zaliczkowych warto zachować dowody zapłaty i ustalić, w którym roku wydatki zostały faktycznie poniesione.

Ulga rehabilitacyjna czy ulga termomodernizacyjna? Tego samego wydatku nie odliczysz dwa razy

Pompa ciepła kojarzy się przede wszystkim z ulgą termomodernizacyjną z art. 26h ustawy o PIT. Ta ulga ma jednak inne warunki i inne granice.

Ulga rehabilitacyjna (art. 26 ust. 7a pkt 1) Ulga termomodernizacyjna (art. 26h) Kto może skorzystać osoba niepełnosprawna lub podatnik, który ją utrzymuje (na warunkach art. 26 ust. 7e) właściciel lub współwłaściciel istniejącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego Limit brak limitu kwotowego 53 000 zł na podatnika łącznie na wszystkie przedsięwzięcia Kluczowy warunek związek wydatku z potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności wydatek z rozporządzenia; pompa ciepła musi być częścią instalacji ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej Termin realizacji brak przedsięwzięcie trzeba zakończyć w ciągu 3 kolejnych lat od końca roku pierwszego wydatku Nieodliczona nadwyżka nie odlicza się w kolejnych latach kwotę nieznajdującą pokrycia w dochodzie lub przychodzie odlicza się w kolejnych latach, nie dłużej niż przez 6 lat od końca roku pierwszego wydatku Dokument dokument z danymi stron, rodzajem towaru lub usługi i kwotą faktura wystawiona przez czynnego podatnika VAT Podatek liniowy nie od dochodu opodatkowanego liniowo tak

Tej samej kwoty nie można odliczyć dwukrotnie. Zgodnie z art. 26h ust. 5 pkt 2 ustawy o PIT w uldze termomodernizacyjnej nie odlicza się wydatków w części, w jakiej zostały uwzględnione w związku z korzystaniem z ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej, a ulga rehabilitacyjna jest taką ulgą. Można natomiast korzystać z obu ulg w odniesieniu do odrębnych, niepokrywających się kwot wydatków, jeżeli każda z nich spełnia warunki właściwej ulgi. Podziału jednej faktury między obie ulgi nie należy jednak zakładać z góry – wymaga to oceny konkretnego rozliczenia.

Dla osoby, która potrafi wykazać związek wydatku z niepełnosprawnością, ulga rehabilitacyjna bywa korzystniejsza. Nie ma limitu, a do tego nie uszczupla limitu 53 000 zł, który pozostaje do wykorzystania przy innych wydatkach termomodernizacyjnych, np. na docieplenie ścian czy wymianę okien. Przy niskim dochodzie ulga termomodernizacyjna może być natomiast korzystniejsza dzięki możliwości rozliczenia nadwyżki w kolejnych latach, jeżeli podatnik spełnia jej pozostałe warunki. Tylko z niej można też skorzystać przy dochodzie opodatkowanym liniowo.

Kiedy skarbówka może odmówić

Wymiana źródła ciepła to jeden z częstszych wydatków, o które osoby z niepełnosprawnością pytają w uldze rehabilitacyjnej. Linia interpretacyjna jest dla nich korzystna. W interpretacji z 3 września 2026 r. (sygn. 0113-KDWPT.4011.489.2026.3.PPK) Dyrektor KIS zgodził się na odliczenie bezobsługowego kotła gazowego przez osobę z chorobą Parkinsona, a w interpretacji z 6 czerwca 2025 r. (sygn. 0112-KDIL2-1.4011.330.2025.3.MB) – na zmianę ogrzewania przez podatnika po ciężkim zawale serca, któremu wysiłek przy piecu na paliwo stałe był przeciwwskazany.

Zgoda nie jest jednak automatyczna. Odmowa grozi przede wszystkim wtedy, gdy wymiana wynika z awarii starego pieca, chęci obniżenia rachunków lub względów ekologicznych, a nie z potrzeb związanych z niepełnosprawnością. O wyniku decyduje opis stanu faktycznego, a w razie kontroli – dokumenty, które go potwierdzają. Warto mieć:

zaświadczenie lekarza specjalisty, które wiąże konkretne zalecenia (np. stała temperatura, brak pyłu, unikanie wysiłku) ze stanem zdrowia – ustawa go nie wymaga, ale ułatwia wykazanie związku wydatku z niepełnosprawnością,

fakturę lub inny dokument wystawiony na osobę, która poniosła wydatek, z danymi stron, opisem towaru lub usługi i kwotą, a przy zaliczkach także dowody zapłaty,

dokument potwierdzający niepełnosprawność obejmującą okres poniesienia wydatku, z uwzględnieniem daty jej powstania wskazanej w orzeczeniu,

informację o ewentualnych dotacjach, bo przy dofinansowaniu odliczeniu podlega tylko różnica.

Interpretacja chroni wyłącznie podatniczkę, która o nią wystąpiła, i tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny odpowiada opisowi z wniosku (art. 14k § 1 Ordynacji podatkowej). Pokazuje jednak, że skarbówka ocenia nie samo urządzenie, ale to, czemu ono służy osobie z niepełnosprawnością.

Podstawa prawna art. 26 ust. 1 pkt 6, ust. 7 pkt 4, ust. 7a pkt 1, 3, 12 i 14, ust. 7b, 7d, 7e, 7g i 13a, art. 26h ust. 1–7, art. 27 ust. 1 oraz art. 30c ust. 2 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2026 r. poz. 592 ze zm.), rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 2025 r. poz. 1128),

Powołane interpretacje