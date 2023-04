Ulga termomodernizacyjna pozwala odliczyć znaczne koszty, do 53 tys. zł. Organy podatkowe odmawiały prawa do ulgi, jeśli wydatki poniesiono na dom nieukończony. Jednak przełom nastąpił 30 marca, kiedy Ministerstwo Finansów wydało objaśnienia.

Ulga termomodernizacyjna a formalne ukończenie budowy domu

Przepisy definiują termomodernizację jako ulepszenie. Interpretacja językowa tego pojęcia mogłaby wskazywać, że ulepszyć można budynek, którego budowę już ukończono. Układanie elementów zatrzymujących ciepło w trakcie budowy jest elementem procesu budowy, a nie ulepszeniem budynku.

Organy podatkowe stosowały niekorzystną dla podatników wykładnię przepisów, odmawiały prawa do zastosowania ulgi termomodernizacyjnej wobec wydatków na budynek przed formalnym ukończeniem budowy. Jednak przełom nastąpił wraz z wydaniem objaśnień Ministerstwa Finansów.

Pismo „Objaśnienia podatkowe z 30 marca 2023 r. Formy wsparcia przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w podatku dochodowym od osób fizycznych” zawiera fragment:

„Status budynku (każdego bez względu na to kiedy został wybudowany) może być rozpatrywany w oparciu o wszelkie dowody świadczące o użytkowaniu tego budynku przez podatnika. Przy czym kryterium „oddania budynku do użytkowania” nie przesądza o możliwości skorzystania z ulgi termomodernizacyjnej lub o braku takiej możliwości. Prawo budowlane nie wyklucza bowiem traktowania jako „budynek” obiektu, co do którego nie miało miejsce formalne oddanie do użytkowania.”

Powyższy fragment podkreśla, że ulga termomodernizacyjna może objąć wydatki dotyczące okresu, kiedy budynek był realnie użytkowany przez podatnika (niekoniecznie ukończony).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zmiana linii interpretacyjnej dokonana przez Ministerstwo finansów jest korzystna dla podatników jednak w dalszym ciągu nie można odliczyć np. wydatków na materiały termoizolacyjne złączone ze ścianą „na wstępie” budowy, kiedy budynek nie nadawał się do zamieszkania.

Ulga termomodernizacyjna – jaki formularz PIT?

Ulga termomodernizacyjna może być rozliczona na formularzu PIT-37 (dedykowany dla umowy o pracę), PIT-36 (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach ogólnych), PIT-36L (podatek liniowy) lub PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych). Kwota ulgi jest odliczana od dochodu (lub od przychodu w przypadku ryczałtu). Należy pamiętać o załączniku PIT/O (informacja o ulgach).

Jak udokumentować wydatki w ramach ulgi termomodernizacyjnej?

Wydatki na materiały i usługi objęte ulgą termomodernizacyjną muszą być udokumentowane.

Wspomniane wcześniej objaśnienia podatkowe dotyczą również obowiązków dokumentacyjnych:

„Wysokość wydatków termomodernizacyjnych ustala się na podstawie faktur wystawionych przez podatnika podatku od towarów i usług (VAT) niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów i usług.”

Przytoczony fragment podkreśla, że warunkiem koniecznym dla zastosowania odliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej jest faktura wystawiona przez podatnika VAT.

Polecamy: PIT-y i ulgi podatkowe 2022

Ulga termomodernizacyjna – jaki limit odliczenia?

Limit odliczenia w ramach ulgi modernizacyjnej to 53 tys. zł. Małżonkowie mogą odliczyć dwukrotność tej kwoty (przy założeniu, że dom jest majątkiem wspólnym, a nie własnością tylko jednego z małżonków).

Możliwy jest przypadek, że koszt termomodernizacji jest za wysoki, żeby w pełni wykorzystać kwotę wydatku w rocznym zeznaniu PIT. Można wtedy podzielić wydatek „na raty” i wykorzystać w kolejnych latach podatkowych, maksymalnie przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Całość termomodernizacji musi być ukończona w terminie trzech lat, licząc od końca roku, w którym nastąpił pierwszy wydatek. Sankcją za niezmieszczenie się w trzyletnim terminie jest utrata całości ulgi, łącznie z koniecznością zwrotu korzyści.