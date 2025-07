Minister Majewska chce uproszczenia ZUS dla firm – konkretne propozycje zmian już na stole

Minister Agnieszka Majewska zaproponowała szereg zmian w przepisach dotyczących ubezpieczeń społecznych, które mają ułatwić życie mikro, małym i średnim przedsiębiorcom. Wśród postulatów znalazły się m.in. podniesienie limitu Małego ZUS Plus, likwidacja składki rentowej dla emerytów-przedsiębiorców, uproszczenia przy wakacjach składkowych oraz ułatwienia dla łączących biznes z rodzicielstwem.

Zmiany w ubezpieczeniach społecznych – pakiet postulatów dla MŚP

Poprawa przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców to przedmiot wystąpienia Rzecznika MŚP do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Rozwoju i Technologii. Jak zaznacza Agnieszka Majewska, propozycje zmian mają charakter deregulujący, uproszczeniowy lub doprecyzowujący. Przedstawiony pakiet niezbędnych zmian przyczyni się do poprawy sytuacji firm przy jednoczesnym usprawnieniu pracy właściwych urzędów, na czele z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Postulaty zmian legislacyjnych zostały wypracowane w toku współpracy z Zespołem Roboczym ds. Ubezpieczeń Społecznych, działającym w ramach Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP.

Mały ZUS Plus – wyższy limit przychodów i elastyczniejsze zasady

Podwyższenie limitu i waloryzacja

Pierwsza propozycja dotyczy zwaloryzowania kwoty przychodu za poprzedni rok, stanowiącej jedną z podstaw do korzystania z preferencji Mały ZUS Plus. Minister Majewska postuluje podniesienie tej kwoty ze 120 tys. zł na 170 tys. zł oraz wprowadzenie mechanizmu jej corocznej waloryzacji w oparciu o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Możliwość zgłoszenia w dowolnym momencie roku

Minister proponuje także zmianę przepisu umożliwiającego zgłaszanie zamiaru korzystania z Małego ZUS Plus – postulując, by można to było robić w dowolnym momencie roku kalendarzowego, a nie tylko na jego początku.

Zmiany dla emerytów prowadzących działalność

Minister Majewska postuluje zniesienie obowiązku opłacania składki rentowej przez przedsiębiorców, którzy pobierają emeryturę. Zwraca uwagę, że osoba posiadająca prawo do emerytury nie może już skorzystać z renty, więc składka rentowa jest w takim przypadku zbędna.

Ułatwienia w korzystaniu z wakacji składkowych

Wyłączenia z limitu zatrudnienia

Rzecznik MŚP proponuje, by z liczby pracowników warunkującej możliwość korzystania z ulgi wyłączyć osoby zatrudnione w charakterze praktykanta, stażysty lub przyuczenia zawodowego – co jest istotne zwłaszcza dla branży rzemieślniczej.

Rezygnacja z obowiązku składania oświadczeń

Proponowane jest również uchylenie obowiązku złożenia zaświadczenia lub oświadczenia o udzielonej pomocy de minimis – informacje te są już dostępne w systemie teleinformatycznym Prezesa UOKiK i mogą być pobierane przez ZUS.

Definicja „byłego pracodawcy” potrzebna w przepisach

Obecnie obowiązujące przepisy ograniczają możliwość skorzystania z wakacji składkowych w przypadku współpracy z byłym pracodawcą. Przedsiębiorcy zgłaszają problemy interpretacyjne związane z brakiem definicji „byłego pracodawcy”, dlatego Minister Majewska proponuje jej doprecyzowanie w ustawie.

Lepsza informacja z ZUS – coroczne prognozy emerytalne

W kontekście zaniechania projektu Centralnej Informacji Emerytalnej i malejącej stopy zastąpienia, rośnie znaczenie edukacji ubezpieczeniowej. Minister Majewska postuluje wprowadzenie obowiązku corocznego informowania ubezpieczonych przez ZUS o stanie konta i prognozowanej wysokości świadczenia.

Aktywny rodzic – postulaty doprecyzowania przepisów

Obecne przepisy wyłączają z programu „Aktywny rodzic” osoby korzystające z Małego ZUS Plus i wakacji składkowych – prawdopodobnie wskutek niezamierzonego błędu legislacyjnego. Minister Majewska wnioskuje o doprecyzowanie przepisów, by umożliwić łączenie prowadzenia firmy z rodzicielstwem.

Uczciwa konkurencja i zdrowotna składka dla niepełnosprawnych

Minister postuluje ujednolicenie limitów przychodów między działalnością nierejestrową a rozliczaną ryczałtem – na podstawie tych wartości ustalany jest obowiązek opłacania składki zdrowotnej.

Dodatkowo proponowana jest zmiana w ustalaniu składki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami prowadzących działalność gospodarczą, by nie obciążać ich nadmiernymi kosztami.

Koniec z nadinterpretacją przepisów przez ZUS?

Ostatni punkt wystąpienia dotyczy przepisów przejściowych związanych z nowelizacją ustawy. ZUS nadal powołuje się na nie, odmawiając wypłat zasiłków – co zdaniem Rzecznika MŚP jest nadinterpretacją, krzywdzącą dla przedsiębiorców.

Deregulacja i przejrzystość kluczem do rozwoju MŚP

Minister Agnieszka Majewska podkreśla, że proponowane zmiany legislacyjne będą mieć pozytywny wpływ na warunki wykonywania działalności gospodarczej.

„W szczególności korzystnie wpłyną na przejrzystość przepisów prawa, ujednolicenie ich wykładni, uproszczenie obowiązków administracyjnych oraz wysokość kosztów związanych z prowadzeniem firmy w Polsce” – podsumowuje.

Kim jest Rzecznik MŚP?

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców działa na rzecz ochrony praw i interesów mikro, małych i średnich firm w Polsce. Jest samodzielnym organem, który wspiera przedsiębiorców, monitoruje przepisy prawa i współpracuje z administracją publiczną, dążąc do usuwania barier w prowadzeniu działalności.

Działa w ramach Konstytucji Biznesu, mając m.in. prawo inicjowania postępowań, składania skarg do sądów administracyjnych oraz skarg nadzwyczajnych do Sądu Najwyższego.