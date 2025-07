3 poprawki Senatu do ustawy wdrażającej obowiązkowy KSeF

Ustawa wprowadzająca Krajowy System e-Faktur została uchwalona przez Sejm 25 lipca 2025 roku i trafiła do Senatu. Na posiedzeniu w dniu 30 lipca 2025 r. Senacka Komisja Budżetu i Finansów Publicznych zaproponowała jedynie 3 poprawki redakcyjne do ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, nie wprowadzając innych zmian.

3 poprawki Senatu do ustawy

Proponowane przez Senat poprawki mają charakter wyłącznie redakcyjny i nie wpływają na istotę ustawy. Poniżej ich brzmienie:

1) w art. 2 w pkt 1 w lit. d w tiret drugim w podwójnym tiret drugim w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „dodaje się wyrazy „ , lub”” zastępuje się wyrazami „dodaje się wyraz „ , lub””;

2) w art. 2 w pkt 1 w lit. k w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „art. 108g nadać brzmienie” zastępuje się wyrazami „art. 108g otrzymuje brzmienie”;

3) w art. 2 w pkt 1 w lit. k, w art. 108g w ust. 1 wyrazy „instrumentu płatniczego w rozumieniu tej ustawy” zastępuje się wyrazami „instrumentu płatniczego w rozumieniu art. 2 pkt 10 tej ustawy”.

Najważniejsze elementy obowiązkowego KSeF

Tym samym, dalszy proces legislacyjny w zakresie wprowadzenia KSeF bazował będzie na dotychczas zaproponowanych najważniejszych elementach regulacji dotyczącej wprowadzenia Krajowego Systemu e Faktur. Najważniejsze z nich, to:



1) Krajowy System e Faktur to scentralizowany system teleinformatyczny, administracji skarbowej, który służy do wystawiania i odbierania faktur ustrukturyzowanych – e-faktur. Jego głównym celem jest cyfryzacja i automatyzacja procesu fakturowania w polskiej gospodarce.



2) Faktura ustrukturyzowana: to podstawa działania systemu - ustandaryzowany format faktury w postaci pliku XML, zgodny z tzw. wzorem logicznym (FA_VAT) udostępnionym przez Ministerstwo Finansów; dzięki temu wszystkie faktury są jednolite i mogą być automatycznie przetwarzane.



3) Centralne repozytorium: KSeF działa jako centralna baza danych, do której trafiają wszystkie wystawiane i odbierane faktury ustrukturyzowane. Każda taka faktura otrzymuje unikalny numer identyfikacyjny KSeF, który stanowi potwierdzenie jej przyjęcia do systemu.

4) Obowiązkowość: docelowo KSeF stanie się obowiązkowym systemem dla większości podatników VAT (czynnych i zwolnionych), co oznacza, że e faktury będą mogły być wystawiane i odbierane wyłącznie za pośrednictwem tego systemu.

Korzyści i cel wprowadzenia KSeF:

• Uszczelnienie systemu VAT: KSeF ma na celu zwiększenie transparentności transakcji gospodarczych, co ma pomóc w walce z oszustwami podatkowymi i uszczelnieniu luki w VAT.

• Usprawnienie procesów: digitalizacja ma przyczynić się do automatyzacji procesów księgowych i rozliczeniowych, zarówno po stronie przedsiębiorców, jak i administracji skarbowej.

• Szybki zwrot VAT: dla podatników, którzy będą wystawiać faktury wyłącznie przez KSeF, ustawa przewiduje możliwość skrócenia terminu zwrotu VAT z 60 do 40 dni.

Terminy wprowadzenia obowiązkowego modelu KSeF

• 1 lutego 2026 r. dla dużych przedsiębiorców (sprzedaż powyżej 200 mln PLN).

• 1 kwietnia 2026 r. dla pozostałych przedsiębiorców.

• 1 stycznia 2027 r. dla podatników zwolnionych z VAT.

Tomasz Mamys, ekspert ds. KSeF, Starszy Kierownik Zespołu Technicznego Wsparcia Sprzedaży oraz Projektów Wdrożeniowych w Symfonii