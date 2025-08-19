Zmiana rozporządzenia w sprawie zgłoszeń INTRASTAT. Nowa wersja instrukcji wypełniania i przesyłania zgłoszeń Ministerstwa Finansów

Zmiana rozporządzenia w sprawie zgłoszeń INTRASTAT od 22 lipca 2025 r.

W dniu 7 lipca 2025 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT. Rozporządzenie to weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli z dniem 22 lipca 2025 r.



Najważniejsze zmiany wynikające z tej nowelizacji, to - zdaniem Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów:



1) Zmiana w § 18 ust. 1 – dotychczas w jednej pozycji zgłoszenia INTRASTAT można było ująć towary, których suma wartości była równa lub mniejsza 200 euro.



Od 22 lipca 2025 r. suma wartości towarów, które można ująć w jednej pozycji zgłoszenia INTRASTAT, powinna być mniejsza niż równowartość 1000 euro.



Należy również pamiętać o zachowaniu pozostałych warunków pozwalających na zastosowanie uproszczenia w składanym zgłoszeniu INTRASTAT.

2) Uchylenie § 21 oznacza, że od 22 lipca 2025 r. przywóz lub wywóz czasopism objętych jedną fakturą, realizowany na podstawie umów o prenumeratę, ujmuje się w zgłoszeniu INTRASTAT pojedynczo w całym okresie prenumeraty. W przypadku gdy przesyłki czasopism zostały dokonane w kilku okresach sprawozdawczych, zgłoszenia INTRASTAT dokonuje się w każdym miesiącu sprawozdawczym, w którym dokonano przywozu lub wywozu danej partii czasopism.

Nowa wersja instrukcji

W związku z powyższymi zmianami Departament Ceł Ministerstwa Finansów opublikował nową wersję Instrukcji wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT, wersja 1.22 PL - plik pdf (618 KB) w opisie usługi „Złóż zgłoszenie INTRASTAT” w sekcji Powiązane dokumenty (zalecenia, instrukcje).

Statystyka UE (Intrastat)

INTRASTAT to system gromadzenia danych stosowany do dostarczania informacji statystycznych dotyczących wywozów i przywozów towarów w ramach Unii Europejskiej nie będących przedmiotem zgłoszenia celnego. Przedsiębiorcy, którzy prowadzą wymianę towarową z państwami członkowskimi UE, mają obowiązek składania zgłoszeń INTRASTAT.



Na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) można skorzystać z elektronicznej usługi skarbowo-celnej umożliwiającej składanie zgłoszeń INTRASTAT w formie elektronicznej z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego AIS/INTRASTAT (Podsystem INTRASTAT Automatycznego Systemu Importu).



Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Finansów z 23 czerwca 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT - Dz.U. 2025 poz. 904.