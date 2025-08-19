Podatek od smartfonów i komputerów? FWG ostrzega przed nową opłatą

Resort kultury planuje opłatę reprograficzną na telefony, komputery i telewizory. Fundacja Wolności Gospodarczej ostrzega, że podwyżki cen uderzą w konsumentów i polskie firmy, a regulacja jest nieadekwatna w erze streamingu i nowoczesnej cyfryzacji.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego chce rozszerzyć opłatę reprograficzną na sprzęt elektroniczny. Fundacja Wolności Gospodarczej (FWG) alarmuje, że nowe regulacje podniosą ceny urządzeń, obciążą krajowe firmy i nie uwzględniają nowoczesnych sposobów korzystania z treści cyfrowych.

REKLAMA

Autopromocja

Dlaczego FWG sprzeciwia się nowej opłacie na telefony, komputery i telewizory?

Podwyżki cen sprzętu, dodatkowe obciążenia dla konsumentów i polskich firm oraz brak uwzględnienia współczesnych modeli korzystania z treści cyfrowych – to główne powody krytyki FWG wobec planów Ministerstwa Kultury. Organizacja apeluje o wycofanie projektu rozporządzenia, kierując pismo do minister Marty Cienkowskiej.

Najważniejsze argumenty FWG:

Wyższe koszty dla konsumentów: opłata podniesie ceny telefonów, komputerów czy telewizorów, nawet jeśli urządzenia nie są używane do kopiowania treści.

opłata podniesie ceny telefonów, komputerów czy telewizorów, nawet jeśli urządzenia nie są używane do kopiowania treści. Obciążenie polskich firm: nowa danina uderzy w krajowych dystrybutorów i importerów, osłabiając ich konkurencyjność wobec zagranicznych platform.

nowa danina uderzy w krajowych dystrybutorów i importerów, osłabiając ich konkurencyjność wobec zagranicznych platform. Nieadekwatność do współczesnych realiów: w dobie streamingu kopiowanie treści prywatnie ma marginalne znaczenie.

w dobie streamingu kopiowanie treści prywatnie ma marginalne znaczenie. Wątpliwa zgodność z prawem: rozszerzenie opłaty może naruszać delegację ustawową oraz art. 217 Konstytucji RP.

REKLAMA

Ministerstwo planuje objąć opłatą m.in. telefony, tablety, komputery, telewizory i dekodery. Marek Tatała, prezes FWG, podkreśla: „Proponowana regulacja wprowadza nową daninę publiczną tylnymi drzwiami, podnosi koszty sprzętu pierwszej potrzeby i osłabia konkurencyjność krajowej gospodarki.”

Szacuje się, że wpływy z rozszerzenia opłaty mogą wynieść około 200 mln zł rocznie, przy czym większość zapłacą konsumenci, nawet ci, którzy w ogóle nie kopiują chronionych utworów.

Cios w cyfryzację i konkurencyjność

FWG zauważa, że dodatkowe opłaty stoją w sprzeczności z rządowymi deklaracjami o upowszechnianiu technologii cyfrowych. Zamiast ułatwiać dostęp do nowoczesnych urządzeń, nowe regulacje mogą pogłębić problem wykluczenia cyfrowego, zwłaszcza wśród osób o niższych dochodach.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dodatkowo polskie firmy legalnie działające na rynku będą tracić przewagę konkurencyjną wobec zagranicznych platform unikających podobnych obciążeń. Może to prowadzić do spadku wpływów z VAT i CIT oraz ograniczenia zatrudnienia w branży.

Polecamy: Komplet podatki 2025

Brak dowodów na straty twórców

FWG podkreśla, że Ministerstwo nie wykazało, by korzystanie z nowoczesnych urządzeń rzeczywiście powodowało straty dla twórców. Obecnie kultura konsumowana jest głównie poprzez legalne serwisy streamingowe, które zapewniają wynagrodzenie artystom z abonamentów.

Jeżeli Ministerstwo nie zrezygnuje z rozporządzenia, FWG rekomenduje usunięcie z załącznika:

telefonów komórkowych

tabletów

komputerów stacjonarnych i przenośnych

telewizorów

dekoderów

Co dalej z finansowaniem kultury?

FWG postuluje rozpoczęcie poważnej dyskusji o tym, w jaki sposób powinna być finansowana kultura i działalność artystyczna w Polsce. Ważne jest też określenie przyszłości praw autorskich oraz roli organizacji zbiorowego zarządzania w erze cyfrowej i przyszłych zmian technologicznych.