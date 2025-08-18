Ministerstwo Finansów przedłuża termin zapłaty podatku od niezrealizowanych zysków – jest już nowy projekt rozporządzenia!

Ministerstwo Finansów przygotowało projekt rozporządzenia, który wydłuża termin zapłaty podatku od niezrealizowanych zysków o 2 lata – do końca 2027 r. Zmiana jest korzystna dla podatników i ma na celu zapewnienie, że podatek zostanie zapłacony dopiero wtedy, gdy faktycznie dojdzie do zbycia majątku lub jego utraty.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt rozporządzenia z dnia 30 lipca 2025 roku, który przewiduje kolejne przesunięcie terminu zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych należnego od tzw. dochodu z niezrealizowanych zysków. Zmiany obejmą podatników, którzy są zobowiązani do składania deklaracji PIT-NZ lub PIT-NZS w przypadku przeniesienia składników majątku poza granice Polski albo zmiany rezydencji podatkowej. Nowe przepisy wydłużą obowiązujące terminy o kolejne 2 lata, co oznacza, że termin zapłaty podatku zostanie przesunięty z 31 grudnia 2025 r. na 31 grudnia 2027 r.

Co dokładnie zmienia projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów?

W treści dokumentu wskazano trzy zmiany w dotychczasowym rozporządzeniu Ministra Finansów z 27 czerwca 2019 r. w sprawie przedłużenia terminu do wpłaty przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych podatku należnego od dochodów z niezrealizowanych zysków (Dz. U. z 2025 r. poz. 260):

termin „ 1 grudnia 2025 r. ” zastąpiono datą „ 1 grudnia 2027 r. ”,

” zastąpiono datą „ ”, termin „ 31 grudnia 2025 r. ” zastąpiono datą „ 31 grudnia 2027 r. ”,

” zastąpiono datą „ ”, termin „30 listopada 2025 r.” zastąpiono datą „30 listopada 2027 r.”.

Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jakie jest uzasadnienie do tych zmian?

Uzasadnienie zmian w podatku od niezrealizowanych zysków

Podstawą do wydania tego typu rozporządzenia jest art. 50 Ordynacji podatkowej, który pozwala Ministrowi Finansów na przedłużanie terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego.

Zgodnie z ustawą o PIT (art. 30da ust. 14) podatnicy są zobowiązani do składania deklaracji i zapłaty podatku od dochodu z niezrealizowanych zysków w sytuacji, gdy wartość przenoszonych składników majątku przekroczy 4 mln zł. Deklarację należy złożyć do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do takiego zdarzenia.

Nowelizacja ma na celu ułatwienie podatnikom wywiązania się z obowiązków – tak, aby płatność podatku następowała dopiero w momencie faktycznej utraty majątku (np. sprzedaży, darowizny czy umorzenia udziałów), a nie wcześniej.

Historia przesuwania terminów zapłaty podatku od niezrealizowanych zysków

To nie jest pierwsze wydłużenie terminu zapłaty podatku od niezrealizowanych zysków. Otóż:

2019 r. – pierwsze rozporządzenie Ministra Finansów przedłużyło termin zapłaty podatku do 31 grudnia 2021 r.

– pierwsze rozporządzenie Ministra Finansów przedłużyło termin zapłaty podatku do 2021 r. – kolejne rozporządzenie wydłużyło termin o 2 lata, do 31 grudnia 2023 r.

– kolejne rozporządzenie wydłużyło termin o 2 lata, do 2023 r. – następne rozporządzenie przesunęło termin do 31 grudnia 2025 r.

– następne rozporządzenie przesunęło termin do 2025 r. – obecny projekt przewiduje kolejne wydłużenie do 31 grudnia 2027 r.

Oznacza to, że podatnicy, którzy powinni zapłacić podatek od niezrealizowanych zysków za okresy rozliczeniowe od 1 stycznia 2019 r. do 30 listopada 2027 r., będą musieli to zrobić dopiero do końca 2027 roku.

Dlaczego przesunięcie jest ważne dla podatników?

Przedłużenie terminu ma realne znaczenie dla przedsiębiorców i osób fizycznych, którzy w przeciwnym razie byliby zmuszeni do uiszczenia podatku jeszcze przed uzyskaniem środków finansowych.

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu:

podatek powinien być płacony dopiero w momencie faktycznego zbycia składnika majątku lub jego utraty,

rozwiązanie to znajduje poparcie w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE , który uznał, że pobór podatku w chwili samego przeniesienia majątku narusza prawo wspólnotowe (np. wyrok TSUE z 26 lutego 2019 r. w sprawie C-581/17),

, który uznał, że pobór podatku w chwili samego przeniesienia majątku narusza prawo wspólnotowe (np. wyrok TSUE z 26 lutego 2019 r. w sprawie C-581/17), przedłużenie terminu nie zmienia zasad powstania zobowiązania podatkowego ani sposobu obliczania podatku – podatnik nadal musi złożyć deklarację PIT-NZ lub PIT-NZS we właściwym terminie.

Kto zyska na nowych przepisach?

Projektowane przepisy mają szczególne znaczenie dla:

mikroprzedsiębiorców ,

, małych firm ,

, średnich przedsiębiorstw,

które często nie dysponują odpowiednią płynnością finansową, aby regulować zobowiązania podatkowe przed otrzymaniem faktycznych środków. Dzięki zmianie będą one mogły lepiej przygotować się do zapłaty podatku i uniknąć problemów z płynnością.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Jeśli projekt zostanie przyjęty, rozporządzenie zacznie obowiązywać 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Oznacza to, że podatnicy zyskają dwa dodatkowe lata na uregulowanie podatku od niezrealizowanych zysków – aż do 31 grudnia 2027 r.