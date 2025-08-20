Kasowy PIT - zmiany od 2026 r. Limit przychodów wzrośnie do 2 mln zł

Ministerstwo Finansów chce, by dotychczasowy limit przychodów pozwalający na skorzystanie z kasowego PIT został podniesiony z 1 mln zł do 2 mln zł. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o PIT opublikowanego 19 sierpnia 2025 r. Zmiana ta ma pozwolić większej grupie przedsiębiorców wybranie tej formy rozliczeń podatku dochodowego.

Czym jest kasowy PIT?

Kasowy PIT to nowa forma rozliczania podatku dochodowego obowiązująca od stycznia 2025 r. Umożliwia ona podatnikom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą wykazanie dochodu do opodatkowania i zapłacenie podatku dopiero po otrzymaniu zapłaty za sprzedane towary i usługi, a nie z datą wystawienia faktury. Dzięki temu przedsiębiorcy nie muszą płacić podatku od nierozliczonych faktur. Podobne zasady obowiązują przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów faktur zakupowych otrzymanych od kontrahentów. Można uwzględnić w kosztach dopiero po zapłaceniu za towar lub usługę.



W marcu 2025 roku media informowały, że metodę kasowego PIT-u wybrało 1673 podatników.

Minister Finansów chce podnieść do 2 mln zł limit pozwalający na skorzystanie z kasowego PIT-u

W dniu 19 sierpnia 2025 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), który - jak wynika z uzasadnienia - realizuje postulat inicjatywy Rafała Brzoski SprawdzaMY.



W ocenie zespołu deregulacyjnego obecnie kasowy PIT jest adresowany do zbyt wąskiej grupy przedsiębiorców właśnie z powodu limitu przychodów pozwalającego na wybranie tej metody. „Podwyższenie tego limitu przychodów sprawi, że więcej przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą będzie mogło korzystać z tego rozwiązania” - podkreśliło Ministerstwo Finansów, które przygotowało projekt.



Zgodnie z propozycją resortu finansów limit ten ma zostać podniesiony do 2 mln zł. W ocenie ministerstwa dzięki tej zmianie 156 tys. podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą z przychodami od 1 mln do 2 mln zł będzie mogło skorzystać z kasowego PIT.

Kiedy nowelizacja wejdzie w życie?

Projektowana nowelizacja wraz z większym limitem kasowego PIT-u ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - UDER88.

