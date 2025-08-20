Kasowy PIT - zmiany od 2026 r. Limit przychodów wzrośnie do 2 mln zł
Ministerstwo Finansów chce, by dotychczasowy limit przychodów pozwalający na skorzystanie z kasowego PIT został podniesiony z 1 mln zł do 2 mln zł. Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o PIT opublikowanego 19 sierpnia 2025 r. Zmiana ta ma pozwolić większej grupie przedsiębiorców wybranie tej formy rozliczeń podatku dochodowego.
- Czym jest kasowy PIT?
- Minister Finansów chce podnieść do 2 mln zł limit pozwalający na skorzystanie z kasowego PIT-u
- Kiedy nowelizacja wejdzie w życie?
Czym jest kasowy PIT?
Kasowy PIT to nowa forma rozliczania podatku dochodowego obowiązująca od stycznia 2025 r. Umożliwia ona podatnikom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą wykazanie dochodu do opodatkowania i zapłacenie podatku dopiero po otrzymaniu zapłaty za sprzedane towary i usługi, a nie z datą wystawienia faktury. Dzięki temu przedsiębiorcy nie muszą płacić podatku od nierozliczonych faktur. Podobne zasady obowiązują przy zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów faktur zakupowych otrzymanych od kontrahentów. Można uwzględnić w kosztach dopiero po zapłaceniu za towar lub usługę.
W marcu 2025 roku media informowały, że metodę kasowego PIT-u wybrało 1673 podatników.
Minister Finansów chce podnieść do 2 mln zł limit pozwalający na skorzystanie z kasowego PIT-u
W dniu 19 sierpnia 2025 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), który - jak wynika z uzasadnienia - realizuje postulat inicjatywy Rafała Brzoski SprawdzaMY.
W ocenie zespołu deregulacyjnego obecnie kasowy PIT jest adresowany do zbyt wąskiej grupy przedsiębiorców właśnie z powodu limitu przychodów pozwalającego na wybranie tej metody. „Podwyższenie tego limitu przychodów sprawi, że więcej przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą będzie mogło korzystać z tego rozwiązania” - podkreśliło Ministerstwo Finansów, które przygotowało projekt.
Zgodnie z propozycją resortu finansów limit ten ma zostać podniesiony do 2 mln zł. W ocenie ministerstwa dzięki tej zmianie 156 tys. podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą z przychodami od 1 mln do 2 mln zł będzie mogło skorzystać z kasowego PIT.
Kiedy nowelizacja wejdzie w życie?
Projektowana nowelizacja wraz z większym limitem kasowego PIT-u ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.
(PAP)
jls/ mmu/
Źródło: Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - UDER88.
